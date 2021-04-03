В Италии крупным круизным лайнерам запретили заходить в Венецианскую лагуну. Якобы это плохо для более мелких лодок, экологии и самих горожан. Уже были случаи, когда габаритные судна наносили урон городу на воде.

Об одобрении декрета, запрещающего крупным круизным лайнерам входить в Венецианскую лагуну, сообщили на сайте правительства.

«Совет министров по предложению председателя Марио Драги, министра устойчивой инфраструктуры и транспорта Энрико Джованнини и министра культуры Дарио Франческини утвердил декрет-закон, который вводит срочные положения о транспорте и регулировании движения круизов в Венецианской лагуне», — отметили в документе.

Теперь портовая администрация Северного Адриатического моря проведет конкурс идей. Так власти вычислят лучшие проекты технико-экономического обоснования строительства причалов для судов водоизмещением более 40 тысяч тонн, а также для контейнеровозов. Последние используют для трансокеанских перевозок.

Это не первый раз, когда в Италии заговорили о подобном запрете. 25 марта о планах не пускать габаритные судна в Венецию сообщило Министерство инфраструктуры и транспорта Италии. Там отметили, что лайнеры будут временно перенаправлять в соседний порт Маргера.

О необходимости выдворить крупные суда из Венецианской лагуны в Италии задумались после столкновения круизного лайнера MSC Opera и туристического теплохода Michelangelo в канале Джудекка. В результате аварии несколько человек оказались в воде, двое — были ранены. Тогда министр инфраструктуры Данило Тонинелли заявил, что власти разработают законопроект, запрещающий крупным судам вход в Венецианскую лагуну

Запрет сильно повлияет на доходы Венеции от туристов

Запрет на заход круизных лайнеров в Венецианскую бухты сильно скажется на доходах города от туристов. Об этом в разговоре с «360» рассказал генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Венеция была некой изюминкой, ради которой многие садились на круизные лайнеры именно с таким прицелом, чтобы оказаться в городе и посмотреть его непосредственно с воды Артур Мурадян енеральный директор туроператора Space Travel.

По словам собеседника, несмотря на длительность путешествия на круизном лайнере, этот транспорт достаточно популярен. Круизные туристы — это особый тип путешественников. На лайнер трудно заманить, но если уж это получилось это сделать, то люди становятся поклонниками этого вида отдыха. Более того, его позволить себе могут только достаточно обеспеченные туристы.

«Она (Венеция — прим. ред.) много потеряет. Не стоит забывать, что любой турист платит портовые сборы. Портовые власти, думаю, — это первые, кто сейчас пребывает в недоумении. Если туда перестанут заходить крупные суда… Возможно мы увидим альтернативу, когда большой корабль будет вставать на якорь в удалении. Для меня это более реальный сценарий, чем полное исключение Венеции из маршрута», — пояснил собеседник.

Он добавил, что этому могут поспособствовать и сами власти, ведь туристы тратили на сувениры, особенно на популярные в Венеции маски, рестораны, кафе и так далее очень много денег.

«А туристы с лайнера, как правило, более состоятельны, чем те, кто едет проездом», — отметил Мурадян.

При этом он подчеркнул, что доля россиян на подобных лайнерах была крайне мала. В основном, этот вид отдыха выбирали американцы и европейцы.

Однако сам запрет был ожидаемым шагом. Последние несколько лет жителей Венеции раздражало большое количество туристов. Периодически звучали даже идеи ограничить число гостей города. Причем было это еще до пандемии.

«Тогда это казалось бредом. Но в нынешней ситуации, я так понимаю, такие меры возможны. Возможно мы увидим не только запрет на посещение лайнерами портов города, но и ограничения по количеству туристов. Такое вполне можно ожидать», — заключил Мурадян.