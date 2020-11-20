COVID-19 унес жизни нескольких мировых религиозных лидеров. Они верили, что Бог сильнее вируса

В пятницу умерли сербский патриарх Ириней и митрополит Татарстана Феофан. Оба скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Ранее COVID-19 унес жизни главного священнослужителя сербской церкви в Черногории, пастора евангелисткой церкви и иранского аятоллы.

С началом пандемии коронавируса церкви и мечети столкнулись с ограничениями и невозможностью нормально проводить службы. При этом многие все равно старались оставлять двери открытыми для посетителей и проводили службы несмотря на угрозу заражения. И поскольку коронавирус никого не обходит стороной, религиозный мир тоже понес потери.

Митрополит Феофан

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер в пятницу от осложнений, вызванных COVID-19. Ему было 73 года. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с его смертью.

Митрополит вырос в семье рабочих, после средней школы служил в армии, а в 1969–1970 годах «нес послушание у епископа Смоленского и Вяземского Гедеона».

Митрополитом Татарстана он стал в 2015 году. Его сподвижники говорят, что за пять лет служения в Казани он сделал столько, на что другому целой жизни бы не хватило.

«Когда я приехал в Татарстан, выяснилось, что большое количество духовенства не имеет духовного образования. Как можно учить других, не имея базовой подготовки в той области, которую представляешь? Мое первое условие было таким: все священники в обязательном порядке должны поступить в духовные учебные заведения, хотя бы на заочное отделение. А не хочешь учиться — иди в пономари», — говорил Феофан.

Как пишет «Вечерняя Казань», за пять лет он смог добиться возврата и нескольких земель. Например, здание следственного изолятора на Петрушкином разъезде, которое раньше было Макарьевским храмом, опять перешло во владение церкви. А еще здание бывшей церковно-учительской школы и Николо-Гостинодворская церковь, построенная в 1565 году.

Главной целью митрополита было воссоздание собора в честь Казанской иконы Божией Матери. Он хотел успеть это сделать до своей смерти и радовался, когда храм буквально рос на глазах.

Потери в сербской церкви

Сербская православная церковь потеряла сразу двух важных духовных лиц. Сначала от COVID-19 умер митрополит Амфилохий Радович. Он был главным священнослужителем сербской православной церкви в Черногории. Митрополит скончался в возрасте 82 лет в своем офисе 30 октября.

Как пишет Reuters, он был ярым националистом и обладал значительным политическим влиянием. После начала пандемии он по-прежнему регулярно появлялся на публике без маски.

На его похороны в Подгорице 1 ноября пришли тысячи скорбящих, что было явным нарушением мер по борьбе с коронавирусом, объявленных властями. Большинство пришедших были без масок.

Президент Сербии Александр Вучич также присутствовал на похоронах в Черногории.

После похорон у нескольких высокопоставленных церковных служащих обнаружили коронавирус. Среди тех, кто заразился коронавирусом, был лидер сербской православной церкви патриарх Ириней. Его госпитализировали в начале ноября, а в пятницу он скончался в военном госпитале Белграда. Патриарху было 90 лет.

Колокола в церквях по всей Сербии звонили, и люди стекались, чтобы зажечь свечи. Правительство провозгласило трехдневный национальный траур.

Как сообщает CTV News, Ириней будет похоронен в главной церкви Святого Саввы в Белграде в воскресенье. Скорее всего, это приведет к очередному массовому скоплению людей.

После смерти патриарха и митрополита сербские священники начали призывать своих прихожан серьезно относиться к коронавирусу. Ранее они приуменьшали угрозу глобальной пандемии и в основном игнорировали запреты на массовые собрания и профилактические меры во время молитв и других церковных служб.

Бог сильнее

Пастор евангелисткой церкви в Вирджинии епископ Джеральд Гленн умер от коронавируса еще в начале апреля.

С начала пандемии коронавируса он отказывался соблюдать меры предосторожности. Пастор не хотел избегать массовых собраний и поддерживать социальное дистанцирование.

«Я твердо верю, что Бог сильнее, чем этот ужасный вирус», — сказал он в проповеди 22 марта.

Как пишет NBC News, Гленн заявил, что не боится смерти.

На следующий день губернатор Вирджинии Ральф Нортам издал распоряжение о запрете всех общественных и частных собраний с участием 10 и более человек. А уже 4 апреля дочь пастора сообщила, что он заразился коронавирусом. Спустя несколько дней епископ Джеральд Гленн скончался.

Аятолла Батайи

Начало пандемии коронавируса сильно ударило по Ирану, где в первые месяцы погибло много высокопоставленных лиц.

Среди них был 78-летний член экспертного совета аятолла Хашим Батайи. Он умер через два дня после получения положительного теста на коронавируса и госпитализации.

В экспертном совете страны состоит 88 человек, которые назначают и контролируют верховного лидера Ирана.