101-летняя жительница Италии трижды перенесла заражение коронавирусом. При этом женщина пережила «испанку» и Вторую мировую войну. В своей устойчивости к опасным заболеваниям она не одинока. Некоторые долгожительницы успели благополучно переболеть не только COVID-19, но и раком.

Три раза переболела COVID-19 в 101 год

Долгожительница из Италии три раза переболела COVID-19. Об этом сообщает La Provincia di Sondrio. 101-летняя Мария Орсингер живет в доме престарелых в итальянском городе Арденно, область Ломбардия.

Впервые она заразилась коронавирусом в феврале, когда эпидемия в стране только началась. Пожилая женщина легко перенесла болезнь и выздоровела без госпитализации. По словам одной из дочерей долгожительницы, у ее матери даже температуры не было.

«Маму госпитализировали, но уже тогда врач сказала мне, что из всех пожилых пациентов никто так легко не переносил это заболевание. У нее фактически не было температуры и дышала она самостоятельно. Однако два месяца назад ей сделали новый тест на коронавирус, который опять дал положительный результат», — рассказала Карла.

Во время второй волны COVID-19 у Марии уже появилась небольшая температура. Однако она снова перенесла болезнь в достаточно легкой форме, говорят родственники.

«Мама провела в больнице 18 дней. Врачи и медсестры звонили нам каждый день, и они были удивлены тем, как стойко она переносит заболевание», — заявила другая дочь дамы — Инес.

В конце октября тестировали всех жителей дома престарелых, где живет Мария. Тогда специалисты вновь обнаружили у женщины вирус. В третий раз болезнь протекала без симптомов. В больнице отметили, что «бабушка Мария» никогда не жаловалась и обладает железным характером. После отрицательного теста старушку выписали из больницы. Она вернулась в дом престарелых, где живет уже шесть лет.

Третье заражение озадачило медиков. Специалисты считают, что предыдущий тест, подтвердивший выздоровление бабушки, мог быть ошибочным. Также последнее тестирование могло выявить остатки коронавируса, сохранившиеся в организме Марии с прошлого раза.

При этом СОVID-19 не единственная опасная болезнь, с которой столкнулась Мария за свою долгую жизнь. Сразу после рождения она пережила «испанку» — пандемию смертельного гриппа, унесшую в 1918–1919 годах десятки миллионов жизней. После этого во время Второй мировой войны женщина вышла замуж и воспитала восемь детей.

Переболела «испанкой» и COVID-19 к 106 годам

106-летняя жительница Андалусии Ана дель Валье заболела COVID-19 в первую волну коронавируса. Женщина выздоровела в конце апреля. Об этом сообщили в Malaga Hoy со ссылкой на невестку пожилой дамы.

Ана, как и Мария, жила в доме престарелых, где ее часто навещали. Но весной визиты запретили из-за пандемии. Тогда в заведении обнаружили первый случай заражения. Поле этого, 20 марта, стало известно и о болезни долгожительницы.

Ану положили в больницу. Несмотря на почтенный возраст, женщина выздоровела. Она стала одним из самых пожилых людей Испании и других стран, переболевших COVID-19. Причем ранее, когда ей было всего восемь лет, Ана, как и Мария, пережила «испанку». Мать отправила ее за молоком, после чего девочку нашли лежащей под деревом с очень высокой температурой.

Пережила рак, «испанку» и COVID-19 к 101 году

101-летняя жительница Нью-Йорка Анджелина Фридман пережила рак, внутреннее кровотечение, «испанку», а теперь и коронавирус. Об этом сообщает CNN.

Женщина родилась в 1918 году на пароме, который перевозил иммигрантов из Италии в США. Тогда бушевала «испанка», и Фридман заболела. При этом у нее не было матери, так как та скончалась во время родов. С на тот момент еще совсем маленькой долгожительницей нянчились две ее сестры. Они же и помогли выжить. Позже семья воссоединилась с отцом в Нью-Йорке.

Позже женщина пережила выкидыш и внутреннее кровотечение. Дочь Анджелины Джоан Мерола рассказала, что ее мать также пережила рак. Причем вместе с ней болел и супруг.

«Она выжила. Он нет», — добавила родственница.

В первую половину COVID-19 Анджелина пошла в больницу на процедуру. По возвращении ей объявили о положительном результате теста на коронавирус. После этого женщина изолировалась в своей комнате. В течение нескольких недель у нее периодически поднималась температура, однако, в итоге, повторный тест оказался отрицательным.

«Она не человек. У нее сверхчеловеческая ДНК», — говорит ее дочь.

Фридман живет в доме престарелых. Родственники стараются часто навещать женщину. А персонал устроил специально для Анджелины грандиозную вечеринку по случаю ее 101-летия.