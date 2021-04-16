Боевики спрятали в Мосуле $1,6 млн и золото. И это мелочь, учитывая их источники финансирования

В руинах иракского Мосула полиция нашла 1,6 миллиона долларов, серебро и золото террористов запрещенного в России «Исламского государства»*. По меркам боевиков найденная сумма — смешные деньги. Ведь грабежи и незаконная торговля людьми приносят намного больше.

Тайник в руинах

Иракские силовики нашли в Мосуле 1,6 миллиона долларов, килограммы серебра и золотые монеты. Все эти богатства некогда принадлежали боевикам «Исламского государства» (ИГ)*, которые долгое время контролировали город. Сокровища хранились в так называемом казначействе.

Обнаружить «банк» силовикам удалось благодаря осведомленным источникам. В тайнике находилось, помимо 1,6 миллиона долларов, 17,5 миллиона иракских динаров (примерно 12 тысяч долларов), 15 килограммов серебра в виде заготовок для монет. Их чеканили террористы и использовали на подконтрольных им территориях. Также в тайнике нашли 500 граммов уже отчеканенных золотых монет, 17,5 килограмма серебряных слитков и другие металлы.

Источник фото: МВД Ирака

Все деньги и драгоценные металлы боевики, по данным источника, украли у местного населения.

Боевики ИГ* захватили треть территории Ирака летом 2014 года. В июне они оккупировали Мосул, объявив его столицей своего «халифата». Хозяйничая на захваченных землях, боевики облагали их жителей данью и налогами, грабили гражданских, офисы компаний, государственные учреждения и банки.

В 2015 году правительство Ирака начало кампанию по освобождению захваченных районов. О поражении ИГ* власти объявили в декабре 2017-го.

Система требует денег

Председатель Института политики и стратегии и бывший глава Бюро политической безопасности Министерства обороны Израиля Амос Гилад в 2018 году сказал, что чем более смертоносная террористическая организация, тем она богаче. Например, в 2016 году зарегистрировали 13,5 тысячи террористических атак. Более половины из них провели ИГ*, «Талибан»* и «Аль-Каида»*. В ходе этих атак погибли 34,7 тысячи человек, писал Forbes.

Для работы террористической организации, как и любой другой, нужны деньги. Они необходимы для финансирования операций, выплаты зарплаты боевикам, содержания учебных лагерей, покупки оружия, взрывчатки, транспорта и оборудования.

Причем для каждой группировки нужны разные суммы. Например, «Хезболла»*, ХАМАС* и ИГ* нуждались в большем количестве денег, чем другие. Эти организации поддерживают социальные, религиозные, политические и экономические системы. Они требуют огромного финансирования для управления потребностями подвластного населения.

Помимо прочего, руководители террористических организаций должны выделять большие суммы на строительство и содержание жилья, учебных заведений, больниц, благотворительных организаций.

В 2018-м году Forbes писал, что боевик «Аль-Шабааб»* зарабатывает примерно 30 тысяч долларов в месяц. А террорист ИГ* — около 40 тысяч долларов. Если у боевика есть семья, то в месяц он получал около 80 тысяч долларов.

Источники богатств

Несколько лет назад The Washington Post писал, что в 2014 году ИГ* в сутки зарабатывало до трех миллионов долларов (226,9 миллиона рублей). Тогда авторы называли 12 источников финансирования.

Основным источником дохода боевиков считали нефть, а именно незаконную торговлю ресурсом на черном рынке. Этот источник приносил террористам 365-730 миллионов евро в год (67,3 миллиарда рублей). Такие цифры называли в 2014 году.

Второе место заняли грабежи. Боевики крали все, что плохо лежит. В 2014-м этот источник принес террористам около 500 миллионов долларов (38,5 миллиарда рублей).

Налоги, которые собирали боевики с мирных жителей, а также рэкет, приносили террористам в год до 360 миллионов евро (33,2 миллиарда рублей).

На торговле людьми боевики тоже заработали большие деньги. За 2013 год террористы получили от 35 до 45 миллионов долларов (3,4 миллиарда рублей) из этого «источника».

Несмотря на жуткие действия террористов, находятся их спонсоры. За 2013–2014 год ИГ* получило от богатых семей из Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и ОАЭ порядка 40 миллионов долларов (более трех миллиардов рублей).

Казну боевиков пополняла также продажа захваченных машин, оружия и боеприпасов, недвижимости убитых хозяев или переселенцев.

Террористы зачастую захватывают регионы, богатые природными ресурсами. Например, от продажи фосфатов бюджет террористов пополнился в 2014 году на 50 миллионов долларов (3,8 миллиарда рублей). Сельское хозяйство тоже окупилось — боевики продавали урожай на черном рынке, получая более 200 миллионов долларов (более 15 миллиардов рублей) в год.

Необычные источники

Помимо грабежей, торговли на черном рынке, в том числе людьми, у террористов есть и другие способы получать деньги. Вопрос финансирования остро встал у боевиков после того, как их выбили из нефтеносных районов Сирии и Ирака. Тогда экстремисты придумали новый способ зарабатывать — ронять биржевые котировки с помощью терактов.

В 2018 году сайт «Вести.FM» писал, что ИГ* прокачивало деньги через валютных спекулянтов. Боевики собирали наличные, отправляли их в иорданские банки, после чего эти средства отмывались на биржах и возвращались.

Деньги ИГ* идут в сельское хозяйство, рыбоводческие фермы по всему миру. Кроме того, через офшоры активно скупаются туристические компании, гостиницы и строительный бизнес.

Какие-то деньги террористы зарабатывают на потоке пиратской музыки, поддельных лекарств и другого контрафакта. Средства идут через созданную ИГ* систему денежных переводов.

Наркотрафик тоже входит в сферу интересов ИГ*. Например, игиловцы контролируют торговлю запрещенными веществами из Марокко и Ливии.

*ИГ, «Талибан», «Аль-Каида» , «Хезболла», ХАМАС, «Аль-Шабааб»— террористические организации запрещенные в России.