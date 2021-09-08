Боевики из разных стран могут получить поддержку в Афганистане. США знали об этом, когда уходили

Многие страны, включая даже такие, как Украина и Филиппины, зовут к себе беженцев из Афганистана. Тем временем в государстве набирает силу привлекательная для террористов со всего мира власть. Теперь в Афганистане поддержку могут получить и «Исламское государство»*, и «Аль-Каида»*.

Террористы под личиной мигрантов

После победы талибов* местные жители стремительно начали перебираться из Афганистана в другие страны — подальше от власти боевиков. По официальным данным ООН, после скрытого наступления талибов* в начале этого года более 550 тысяч афганцев покинули свои дома. Судьба большинства из них зависит от решения властей других стран.

И едва не каждый день в СМИ появляются новости, что то или иное государство готово принять у себя беженцев из Афганистана. Сделать это готовы уже и в Евросоюзе, и на Украине, и в Филиппинах. При этом с мигрантами в страны пробираются не только афганцы, но и боевики. Об этом в разговоре с «360» напомнил эксперт Центра изучения современного Афганистана, востоковед Никита Мендкович.

Были зафиксированы подобные случаи в США. Вместе с беженцами проникли боевики террористических организаций. Возможность проникновения в другие государства и регионы очевидна Никита Мендкович.

Собеседник отметил: если Украина будет принимать у себя беженцев из Афганистана, поток туда боевиков не станет неожиданностью. Мендкович напомнил, что на Украине была большая община активистов ИГ*, проникших туда из Сирии. Они даже сформировали целый карательный батальон. Власти сотрудничали с ними, некоторым сделали паспорта на украинские имена.

«Не исключаю, что сейчас, учитывая уровень коррупции на той же самой Украине, ситуация может повториться», — подчеркнул собеседник.

Место скопления боевиков

При этом, кажется, все забыли, что поток людей направился не только из Афганистана, но и в него. Мендкович отметил, что теперь страна под властью талибов* привлекает международных террористов со всех стран и регионов. Они смогут проходить там настоящую подготовку в лагерях террористов и вращаться в боевых кругах для возможной экспансии на территории Центральной Азии, где уже орудуют боевики.

Благодаря уходу американцев из Афганистана у «Аль-Каиды» и «Исламского государства» появились шансы не только набирать там сторонников, но и получать различного рода помощь для дальнейшей своей деятельности. Об этом в разговоре с «360» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Американцы об этом знали. Соответственно, и в других странах понимали, что события в Афганистане после выхода американцев будут далеки от радужных, несмотря на то, что «Талибан»* пытается на камеры изобразить, что все под контролем Алексей Леонков.

Собеседник напомнил, что представители ИГ* в Сирии получали огромную поддержку со всего мира. Пропаганда работала хорошо. И многие ехали туда и из ЕС, и из СНГ, и из со всей Азии, из Африки. Все эти люди думали, что будут воевать с несправедливым миром. Как оказалось, они просто участвовали в террористических актах на территории Ирака и Сирии.

«Талибан»* начал наступать с 2 на 3 сентября. Произошло это после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у боевиков согласовывать все решения нового афганского правительства с руководством Панджшера. Также он хотел, чтобы местным разрешили сохранить вооружение.

*«Талибан», «Исламское государство», «Аль-Каида» — террористические организации, запрещены в России.