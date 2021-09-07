Боевики 90-х, которые до сих пор выглядят круто. Подборка

Какие фильмы из 90-х больше всего нравятся вам? Сегодняшнюю подборку составлял Владислав Копысов — автор канала «Заскриптованный».

Скоро в прокат выйдет фильм «Узники страны призраков», в котором действие разворачивается в странном мире будущего, где главного героя отправляют в опасную зону найти похищенную дочь губернатора. Ему ставят дедлайн — пять дней, а чтобы он не проштрафил сроки, одевают в костюм со взрывчаткой. Так начинается безумный поход на темную территорию с пулеметами, самурайскими мечами и апокалиптичными пейзажами.

Главную роль в «Узниках страны призраков» играет Николас Кейдж, и одно его присутствие в комбинации с экшеном разной породы навевает ностальгию, на запале которой мы решили составить топ боевиков 90-х.

Спойлер: 50% подборки с Кейджем в главной роли.

«На гребне волны»

Главный бунтарский боевик 90-х. Фривольные серферы грабят банки в масках американских президентов, а в свободное от налетов время седлают волны многометровой высоты. В число серфингистов внедряют агента ФБР, чтобы он нашел бунтарей и сдал их властям. Но агент и сам становится частью банды.

Источник фото: «Кинопоиск»

Главные роли сыграли Патрик Суэйзи и Киану Ривз. Фильм стал памятником эпохи, породил целую волну восторженных зрителей, многие из которых потом стали режиссерами и продюсерами, отдавшими дань любимому кино (смотрите «Типа крутых легавых» Эдгара Райта).

А еще из «Гребня волны», по сути, выросла одна из самых прибыльных франшиз современного кинематографа: «Форсаж», ведь первая часть — это неофициальный ремейк фильма 1991 года.

«Терминатор 2: Судный день»

Джеймс Кэмерон — режиссер, без которого многие культовые фильмы никогда бы не стали многолетними успешными франшизами. Вначале он развил успех «Чужого» и расширил вселенную, созданную в картине Ридли Скотта. Потом лично опроверг правило, что сиквел обычно хуже оригинала, сняв продолжение «Терминатора». Фильм до сих пор смотрится свежо.

«Судный день» сделал Арнольда Шварценеггера иконой, а сцену с грузовиком, летящим с моста, одной из самых запоминающихся в истории экшен-фильмов — на нее ссылались и в кино, и в видеоиграх. Пройдет еще не одно десятилетие, а «Терминатор 2» останется не стареющей классикой.

«Скала»

Культовый режиссер Майкл Бэй, взрывающий все, что только ему разрешают продюсеры и законодательство, выпустил свой лучший фильм в 1996 году. Генерал Хаммел, несмотря на множество медалей на своей груди, берет в заложники туристов, пришедших на экскурсию в «Алькатрас». Этим он не ограничивается, направляя в сторону Сан-Франциско 16 ракет с химическим оружием. Вояки в ужасе, ведь «ложка этого дерьма, взорвавшаяся в атмосфере, в радиусе восьми кварталов убьет все живое».

Источник фото: «Кинопоиск»

Решать проблему пытаются с помощью элитного отряда, офисного химика и престарелого заключенного, однажды бежавшего из «Алькатраса». В итоге от отряда остаются только два последних. К счастью, их играли Шон Коннери и Николас Кейдж, поэтому заварушка получилась знатная: с отсылками к Джеймсу Бонду, кучей красноречивых цитат и повсеместными разрушениями.

Первый фильм культовой экшен-трилогии Кейджа: «Скала» — «Воздушная тюрьма» — «Без лица».

«Пятый элемент»

Фильм, после которого российский зритель запомнил звучную фамилию Бессон. Харизматичный Брюс Уиллис и наивно-обаятельная Милла Йовович спасают Землю в межгалактической бойне с помощью четырех камней и вселенской любви.

Яркий экшен, образцовый злодей в лице Гари Олдмана и заразительно орущий Крис Такер в леопардовом комбинезоне — вот лишь некоторые составляющие успеха «Пятого элемента». Фильм, успех которого многие пытались повторить (в том числе и сам Люк Бессон), но так и не смогли сотворить ту же магию, что и сай-фай 1997 года.