Миры смешанных единоборств, бокса голыми кулаками и дрэга обычно между собой не переплетаются. Мексиканец Диего Гарихо решил иначе. 41-летний мужчина, покрытый бесчисленными татуировками, видит себя в равной степени и борцом, и художником, и артистом. На ринге он — непобедимый боец, а на сцене клуба — дрэг-квин Лола.

Бойцовская сторона

Диего Гарихо родился в мексиканском городе Гуанахуато, откуда в детстве незаконно был перевезен в США. В юности он отбыл несколько тюремных сроков, а в 2006 году начал карьеру профессионального бойца ММА. Диего успел одержать семь побед на ринге, пока не повредил свое зрение. Отслоение сетчатки глаза помешало ему продолжить карьеру.

В 2018 году он вновь вернулся в спорт, но уже в бокс голыми кулаками. Представить свою жизнь без боев он не мог и был готов рискнуть даже собственным зрением. Сейчас на его счету одна победа и одно поражение.

Гарихо рассказал VICE, что на ринге его знают как Dos Pistolas, что означает «два пистолета». А на дрэг-сцене его зовут Lola Pistola, что переводится как «Лола Пистолет». В дрэг-образе он выступает уже больше года и считает это естественным продолжением своего творчества. Параллельно с этим Диего также пишет картины.

Мужчина не видит противоречий в том, что он занимается и крайне свирепым спортом, и дрэгом одновременно. Во многом это можно назвать заслугой его воспитания. Диего рос только с мамой, а еще у него было несколько двоюродных братьев-геев, что помогло избежать ему традиционных мужских стереотипов. Это и позволило Гарихо спокойно проявлять женственность. По его словам, женственность и сексуальные предпочтения — это две совершенно разные вещи.

Дрэг-образ

Решение попробовать себя в дрэге пришло к Гарихо на курсах по эмоциональному интеллекту. Заданием было выйти из зоны комфорта, и мужчина решил, что дрэг — это идеальный вариант.

«Я тут же бросился в это. Я пошел на уроки танцев, мне прокололи уши и проэпилировали тело воском. Я научился ходить на высоких каблуках, и кто-то помог мне с нарядами», — вспомнил Гарихо.

По его словам, эпиляция воском — это неприятно, но хуже всего — сломать акриловый ноготь. Удары в лицо на ринге не так сильно беспокоят Гарихо, как ногти. К побоям он уже давно привык.

«Я не очень техничный боец, но я действительно выкладываюсь на все 100 в драке. Я просто продолжаю идти, независимо от того, как часто меня бьют. Из-за этого я часто побеждаю бойцов, которые лучше меня», — рассказал спортсмен.

Говоря о схожести двух видов деятельности, Гарихо отметил, что перед своим первым дрэг-шоу чувствовал себя так же, как перед боем. В первые дни ММА он сидел в той же раздевалке, что и его противник, перед боем. Они смотрели друг на друга и гадали: «Можно ли его победить?» То же самое было с соревнованиями по дрэгу, только в крошечной комнатке сидели восемь взрослых мужчин.

«Боевые искусства показывают нам красоту людей, преодолевших огромное сопротивление. В дрэге речь идет о преодолении токсичной маскулинности», — заметил Гарихо, сравнивая занятия.

Интересно, что его увлечение дрэгом тепло встретили не только в транс- и гей-сообществе, но и среди больших крутых бойцов. Гарихо предположил, что это из-за того, что они тоже скрывают часть себя.

Детские впечатления

По словам Диего, импульсивность и страсть к таким противоположным вещам у него с детства. Когда ему было около шести лет и он все еще жил в Мексике, в дверь позвонил миссионер. Он не открыл ему дверь, но услышал слова мужчины о том, что скоро наступит конец света. Это отложилось в его голове.

«Если в новостях рассказывали о стихийном бедствии, я был уверен, что наступит конец света. Может, поэтому я такой импульсивный человек», — предположил он.

А с другой стороны, в детстве он подвергался издевательствам, чувствовал себя незначительным и неким аутсайдером. Это породило в нем стыд за все. Отчасти поэтому он создал личность, у которой нет стыда. После всех унижений в детстве Диего поклялся себе, что никогда не позволит этому повториться.

«Вот почему я делаю шаг вперед в бою, когда другие отступают. <…> Но я все время ношу с собой мою детскую травму. Я борюсь с этим каждый день», — признался Гарихо.

Борьба, тренировки и спарринги для него — это способ отвлечься от всех проблем. В бою все теряет смысл, можно думать только о выживании. Дрэг — это возможность выйти из зоны комфорта и насладиться вниманием публики в очередной раз.