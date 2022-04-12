Украинские военнослужащие все чаще стали сталкиваться с нехваткой патронов. Многие военкоры рапортуют о том, что боеприпасы ВСУ на исходе. Это происходит на фоне уменьшения числа обстрелов населенных пунктов Донбасса. О жесткой экономии патронов говорят и сами украинские военные, заявил телеведущий и журналист Гия Саралидзе. Далее — прямая речь собеседника «360».

Сразу из нескольких источников стало известно, что украинские вооруженные силы стали испытывать большие проблемы с боеприпасами. Речь идет прежде всего о тех подразделениях, которые дислоцированы в районе Донбасса. Об этом сообщают наши военкоры, которые уже несколько дней пишут, говорят, рассказывают о том, что заметили снижение интенсивности артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов.

Об этом же говорят и сообщения из перехватов, которые сейчас оказались в распоряжении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Вооруженных сил России о том, что появились распоряжения руководства ВСУ, которые отдают приказы экономить, причем жестко экономить снаряды и ракеты.

Командирам подразделений, которые оказываются на переднем крае, строжайше запрещено вызывать артиллерию в помощь, если этого не требуют какие-то экстренные обстоятельства. Такие же распоряжения поступают в случаях, когда начинаются так называемые артиллерийские дуэли.

Все это говорит о том, что та тактика, которая сейчас взята на вооружение Вооруженными силами России и армиями ЛДНР, которые наносят удары прежде всего по складам, по тем караванам с оружием и снарядами, верна. Эти склады ВСУ должны были пополнить арсеналы тех вооруженных формирований, которые находятся в Донбассе.

Источник фото: РИА «Новости»

Мы каждый день слышим от нашего Министерства обороны о ракетных ударах по таким вот точкам, по таким складам, по таким передвигающимся в сторону Донбасса железнодорожным составам. И вот эта тактика, судя по всему, приносит свой очень серьезный результат, потому что в позиционных боях, которые сейчас в основном идут в Донбассе, конечно, побеждает тот, как говорят военные, у кого больше патронов.

Если говорить о предстоящей битве в Донбассе, как ее называют, то в планах российских войск и войск ДНР и ЛНР уничтожить вот эту группировку Вооруженных сил Украины в ближайшие недели. Многие говорят о том, что именно сейчас должны развернуться вот эти события в Донбассе. Конечно, нехватка вооружения, нехватка снарядов очень сильно скажется на боеспособности украинской армии.