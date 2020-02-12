Boeing подрезали крылья. Компания осталась без заказов впервые за 58 лет и продолжает падать

Воеing переживает серьезный кризис и проигрывает своему главному конкуренту — Аirbus. В 2020 году американская компания впервые с 1962 года не получила ни одного заказа. Это прямое следствие двух авиакатастроф, произошедших по ее же вине.

Проблемы у Воеing начались еще в 2018 году, когда в Индонезии потерпела крушение новая модель Boeing 737 МАХ. Через полгода то же случилось в Эфиопии. В обоих случаях причиной стали сбои в системе MCAS, которая предупреждает пилотов об опасности. Тогда глава компании подал в отставку, а производство самолетов этой модели приостановили.

Возникает вопрос: как вообще самолеты, в конструкции которых была допущена серьезная системная ошибка, прошли сложную процедуру сертификации? Ведь прежде чем запускать новую модель, надо еще доказать ее безопасность. И уж наверняка таким ответственным делом должны заниматься профессионалы высшего уровня. Однако здесь, по мнению директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александра Фридлянда, вина лежит именно на тех, кто выдавал сертификат.

Те, кто сертифицировал эти самолеты, недостаточно глубоко проверили программное обеспечение. Они пропустили системную ошибку, потому что доверились огромной авторитетной компании Александр Фридлянд.

Самолетам американского производства выдает сертификаты Федеральная авиационная администрация, которая доверяла крупнейшему производителю настолько, что дала ему особую привилегию. До недавнего времени Boeing имел право самостоятельно проверять и сертифицировать свои самолеты — разумеется, при участии экспертов из федеральной структуры. Неудивительно, что проверка новой модели прошла в упрощенном режиме: экономические интересы компании оказались важнее безопасности пассажиров. Это не всегда приводит к таким печальным последствиям, поэтому кто знает, сколько еще в мире летает боингов, проверенных не самым тщательным образом?

Получается, компания поплатилась за излишнюю самоуверенность. После двух крупных катастроф в мире окончательно перестали доверять американскому производителю и предпочли ему главного конкурента — французский Airbus. Отреагировала и Федеральная авиационная администрация: еще в ноябре она лишила Boeing права на самостоятельную сертификацию. Правда, в своем письме ведомство уточнило, что это только временная мера. Но в любом случае теперь сертификация новых моделей боингов будет значительно строже.

Все это кардинально изменило расстановку сил на авиационном рынке: Вoeing лишился первенства по поставкам самолетов, уступив его Airbus. К тому же еще в 2019 году в компании заявили о рекордных убытках, и, вероятно, это еще не предел. Хотя некоторые эксперты настроены оптимистически. Например, Александр Фридлянд считает, что Boeing в ближайшем будущем вновь станет лидером рынка. Но пока что компании только предстоит оправиться от серьезного экономического удара и, что еще важнее, удара по репутации. И из этого должны извлечь урок не только Boeing, но и органы, отвечающие за авиационную безопасность.