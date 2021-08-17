Боб Дилан встал в строй обвиненных в домогательствах. Из громких случаев не доказан ни один

Боба Дилана обвинили в том, что 56 лет назад он изнасиловал 12-летнюю девочку. По закону штата жертва насилия может обратиться в суд в любой момент, и адвокат уверенно заявил о наличии доказательств. Подобный скандал приключился с иконой рок-музыки впервые, но он отнюдь не первая знаменитость, чьи «жертвы» спустя десятилетия очнулись и решили «потребовать справедливости». И, конечно, изрядной денежной компенсации.

Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Правда, произошло это, по словам потерпевшей, в 1965 году. Жительница Коннектикута подала в суд на нобелевского лауреата, утверждая, что тот в течение месяца спаивал ее, давал наркотики и несколько раз изнасиловал.

Спустя более чем полвека 68-летняя жертва, которую называют Джей Си (J. C.), припомнила обиды и пошла в суд. В своем заявлении американка уточнила, что Дилан травмировал ее эмоционально и психологически. Последствия сказываются по сей день: у дамы перманентная депрессия, чувство униженности и тревоги, которые «лишают истицу возможности посещать ее обычные занятия», сообщил The Guardian.

По словам Джей Си, насилие происходило в квартире Боба Дилана и в знаменитом отеле «Челси» на Манхэттене. Адвокат жертвы уверен, что все обвинения будут доказаны в суде. Джей Си потребовала не только компенсации, сумма которой пока не уточняется, но и штрафных санкций к музыканту.

Джексон против всех

Представитель 80-летнего Дилана предсказуемо отверг все обвинения. Он подчеркнул, что исковое заявление о событиях 56-летней давности не соответствует действительности. За все годы карьеры поэта и музыканта ни разу не обвиняли в подобном — его репутация чиста. И Боб Дилан не одинок в списке знаменитостей, которым решили предъявить счет.

Пожалуй, самой известной жертвой обвинений стал Майкл Джексон — от них поп-короля не защитила даже смерть. Пока единственной доказанной виной певца была дружба с несовершеннолетними мальчиками, но их родители несколько раз подавали на Джексона в суд. Обвинение было стандартным: растление и изнасилование малолетних.

Обыски на вилле Неверленд ничего не дали, и доказательств, помимо слов, представлено не было. Последний раз Джексона обвинили спустя четыре года после его смерти — в прокат вышел одиозный фильм «Покидая Неверленд». Основой фильма стали слова повзрослевших мальчиков — они подали иск против компаний, управляющих наследием Джексона. Суд им отказал, сообщил сайт Sky.com.

Недоказанная вина Спейси

Обвинения в домогательствах и даже изнасиловании разрушили карьеру американского актера Кевина Спейси. Большинство обвинений были анонимными, но все так и остались без доказательств. Однако это не остановило разгневанных граждан, которые еще задолго до решения суда вынесли свой вердикт, основываясь на эмоциональных статьях и видеороликах.

Спейси лишили международной премии «Эмми», вымарали его героя из сериала «Карточный домик», вырезали сцены с актером из фильма «Все деньги мира» и разорвали уже подписанный контракт на новый фильм. Все это было сделано до признания виновности Кевина Спейси в суде. А вину не подтвердили и по сей день.

Спустя четыре года изоляции актер вернулся в кино — итальянский режиссер Франко Неро предложил роль в картине «Человек, который нарисовал Бога». Голливуд хранит молчание, никак не реагируя на возвращение Спейси. Но соцсети не прошли мимо и снова начали проклинать актера. Презумпция невиновности давно превратилась в миф.

Депп ждет оправдания суда

Еще одним кумиром, затянутым в сексуальный скандал, стал американский актер Джонни Депп. До свадьбы с Эмбер Херд актер попадал в поле зрения закона разве что за намеренную порчу мебели в отеле Нью-Йорка и драку с папарацци у лондонского ресторана.

Однако последняя супруга сделала все, чтобы оставить Деппу незабываемые воспоминания. Актриса заявила, что муж регулярно ее бил и насиловал, постоянно изменял, употреблял наркотики и беспробудно пил. Еще до судебного разбирательства все эти обвинения стоили актеру ролей в кино — студии боялись навлечь гнев фанатов, движения MeToo и современных феминисток.

Актер все отрицал и стойко ходил в суд давать показания. Постепенно начало выясняться, что большинство «доказательств», представленных Эмбер Херд, больше похоже на подлог. Многие свидетели также не смогли припомнить бесчинств Деппа, якобы творившихся у них на глазах, написал Daily Mail. Все это позволяет надеяться на скорое оправдание актера.

Русское MeToo без имен

Чтобы учесть всех, кого в последнее время обвинили в домогательствах и даже насилии, увы, не хватит места. В скорбный список попали Дастин Хоффман, Пласидо Доминго, Джеймс Франко, Морган Фримен и даже певица Мэрайя Кэри. Не избежали обвинений даже члены британской королевской семьи.

Большинство знаменитостей отрицают подобные случаи и приносят формальные извинения в духе «извините, если мои действия кого обидели, я не хотел». Судя по тому, что очень немногие «жертвы», щедро раздающие интервью на ток-шоу, доходят до суда, большинство обвинений и вправду плод их воображения.

Не так давно обвинение в насилии коснулось эстрадного артиста Александра Морозова, участника юмористического шоу «Кривое зеркало». Некая студентка Елизавета Еременко заявила, что артист изнасиловал ее в одном из московских отелей. Предусмотрительная девушка все записала на скрытую камеру, но в суд не пошла — только в СМИ. Из-за этого многие посчитали скандал рекламным трюком.

Но обычно в России никто не торопится обвинять в лицо, называя имена и фамилии. Большинство предпочитает намеки, которые не смогут быть поводом для вызова в суд. Чаще всего смысл таких «откровений» — вернуть внимание или заработать деньги за сенсационные признания на центральных каналах.

Такие циничные манипуляции приводят к страшным последствиям — прежде всего для реальных жертв: обесценивают проблему, унижают тех, кто на самом деле пострадал от насилия и домогательств. Голоса тех, кто смело рискнул публично рассказать свою историю, могут просто затеряться среди криков любителей внимания и наживы. И отделить зерна от плевел становится все труднее.