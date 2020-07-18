Закрылся единственный в России завод по производству Blu-ray-дисков Sony. Игры и фильмы подорожают?

Единственный в России завод по производству Blu-ray-дисков компании Sony прекратил свою работу. В мире осталось всего три таких производства. Все диски теперь будут поставлять в Россию из-за рубежа, а значит, цены на них могут резко взлететь.

27 марта 2020 года в калужском Боровске остановил работу единственный в стране завод Sony DADC, на это обратило внимание издание DTF. Почти 10 лет завод производил Blu-ray-диски компании — в основном российское предприятие отвечало за релизы студии Universal. Теперь производство будет полностью перенесено в Австрию.

Причем информация о закрытии завода в СМИ практически не появлялась. В основном об этом говорили в локальных сообществах, например в группах команды авторов дубляжа, которые сотрудничали с Sony, и поклонников игр на Blu-ray и фильмов на DVD.

По данным вебинара «Игровой рынок в период СОVID-19», компания GfK Russia оценила рынок физических копий дисков в 2019-м в два миллиона копий и в 4,2 миллиарда рублей в денежном эквиваленте. Один диск с игрой от Sony PlayStation в магазине в прошлом году стоил 4000 рублей без скидок.

Почему закрыли завод в Боровске

Завод Sony в Боровске заработал еще в 2011 году, он стал четвертым в мире предприятием компании и единственным на территории России. В компании «Матрица Д» «360» подтвердили, что других заводов по производству дисков Blu-ray в России не существует.

Источник фото: соцсети

В течение последних четырех лет на предприятии было выявлено несколько нарушений. Сотрудники боровского завода жаловались на плохое отношение к персоналу со стороны начальства, многочисленные переработки, нарушения трудового законодательства и так далее.

За семь лет компания сократила численность сотрудников более чем в три раза — с 250 до 60, причем основными кандидатами на срочное увольнение якобы по собственному желанию, в соответствии с отзывами, становились беременные и женщины с грудными детьми, которым был положен декретный отпуск.

Сами работники писали, что производство находится на грани банкротства и закрытия. При этом все сотрудники, с которыми удалось связаться «360», рассказывали, что на самом деле работа на боровском заводе была одной из лучших.

«Условия по ТК РФ, оплата выше среднего по региону, всегда вовремя. Ушел по сокращению должности. Я думаю, у всех и везде бывают жалобы, но у меня в целом нет, все в порядке», — сказал «360» один из бывших сотрудников.

Другая экс-сотрудница рассказала, что в общей сложности проработала на заводе недолго, так как четыре раза уходила в декретный отпуск. Факты увольнений женщин из-за таких отпусков она подтвердить не смогла.

Одна из бывших работниц завода также рассказала «360», что сокращения начались еще два года назад из-за того, что компания «шла к закрытию». Однако объяснять эту формулировку женщина отказалась.

Связаться с бывшим директором завода Сергеем Живцовым, к которому на сайтах с отзывами о компании было больше всего претензий, не удалось — на связь он не выходит. В головной компании Sony Electronics CIS закрытие завода в Боровске комментировать отказались без объяснения причин.

Нишевая индустрия

Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов уверен, что глобально на потребителях закрытие этого завода не отразится.

Дело в том, что технология Blu-ray была популярна достаточно недолго, в частности из-за своей дороговизны. Более того, сейчас, по мнению Гуськова, существенно изменилась модель потребления аудиовизуального контента, люди отдают предпочтение другим, более удобным и выгодным носителям.

«Blu-ray — это очень нишевая технология, контент уже давно в основном уходит в облако или в стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры и так далее», — объяснил Гуськов «360».

Того же мнения придерживается и руководитель направления Entertainment компании GfK Russia, консультант по исследованиям рынка Алексей Титаренко. По его словам, рынок Blu-ray-дисков падает на протяжении последних нескольких лет — причем относится это не только к Sony, но и ко всем остальным производителям.

При этом Титаренко уверен, что по индустрии в целом это не ударит, так как большая часть дисков Blu-ray все равно ввозилась из Евросоюза. Тем более на фоне выхода PlayStation 5 — консоли нового поколения — рост цен будет сглажен, а физические копии могут стать дороже. Но они и раньше не были массовым продуктом.

«Фирменные издания всегда выходили со всякими плюшками для потребителя, и они всегда были дорогими. Но здесь для пользователей это вряд ли будет критично, потому что те, кто готов был переплачивать за оформление и бонусы, они и сейчас будут готовы», — уверен он.