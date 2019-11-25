Кандидат с деньгами и временем. Блумберг может затмить Трампа, но не стать президентом

Бывший мэр Нью-Йорка, владелец агентства Bloomberg и один из один из богатейших людей мира, Майкл Блумберг считает, что победит Дональда Трампа на выборах. На помощь призвал опыт — в политике и бизнесе. Советник Демократической партии США Антон Конев рассказал «360», зачем богачу эта гонка и каковы его шансы на победу.

Блумберг начал свою предвыборную кампания и заявил о стратегии в Twitter: «Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа». По словам новоиспеченного кандидата, нельзя допустить «еще четыре года безрассудных и неэтичных действий» со стороны действующего главы Штатов.

«Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать восстановление Америки», — заключил он. Основные пункты стратегии богача — «всеобъемлющие инновации», «последовательность в используемых сведениях и данных», «объединение американского народа» и «выбор лидера, который сможет ставить задачи и решать проблемы».

О том, что Блумберг примет участие в предвыборной гонке от Демократической партии, стало известно пару недель назад. А 9 ноября владелец информационного агентства Bloomberg официально стал кандидатом в лидеры Штатов. По данным The New York Times, бывший мэр Нью-Йорка готов отдать 100 миллионов долларов на рекламу в интернете против действующего американского президента. Пока поддержать состоятельного кандидата готовы лишь 4% избирателей-демократов. Для сравнения: Джозефу Байдену выражает симпатию 31%. Таковы результаты опроса исследовательской службы Morning Consult.

Не верит в победу Блумберга и советник Демократической партии США Антон Конев. По его словам, у этого кандидата будут проблемы с афроамериканцами. Виной всему достаточно жесткая политика в отношении таких избирателей. По словам собеседника «360», когда Блумберг был мэром Нью-Йорка, действовала такая политика, что темнокожих людей останавливали и обыскивал без причины. Последующие главы города отказались от этой идеи, отметил Конев.

«Думал, что он будет от третьей партии баллотироваться. Тогда, может быть, у него были бы какие-то шансы. А он пытается прорваться от демократов. Думаю, ему будет сложно. Но опять же, с вливанием огромного количества денег он, конечно, может получить какое-то количество голосов. Но победить ему будет очень сложно», — считает советник Демократической партии.