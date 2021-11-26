Блокировки дошли до аккаунтов с экстремальной ездой. Есть случаи, когда это правильно

Автоблогеры Алан Енилеев, Кирилл и Богдан Feromon666 и Тот самый Gosha могут лишиться своих аккаунтов в Instagram. Таганский суд признал их контент запрещенным на территории России. Предположительно, парни учили своих подписчиков обходить штрафы и гоняли на автомобилях без номеров. Блогеры обвинения отрицают.

Претензии к аккаунтам

Таганский суд признал контент блогеров Алана Енилеева (2,1 миллиона подписчиков), Кирилла и Богдана Feromon666 (460 тысяч) и Тот самый Gosha (55 тысяч) запрещенным на территории России. По сообщениям Telegram-канала Baza, причиной послужили видеоролики, в которых парни ездили на автомобилях без номеров, давали советы о том, как обходить камеры и штрафы, а еще гоняли на большой скорости. Эти публикации заметили в московской прокуратуре, после чего дело передали в Таганский суд.

Блогеры поспешили опровергнуть новости, назвав все обвинения фальшивыми и заявив, что если бы все было так, то с ними бы уже давно связались представители правоохранительных органов. Однако пресс-служба Таганского суда подтвердила «360» признание информации, размещенной на страницах парней в Instagram, запрещенной в России.

В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций будет направлено вступившее в законную силу решение суда для включения указанных выше URL-адресов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет как содержащие информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено пресс-служба Таганского суда.

При этом не до конца понятно, будет ли суд добиваться блокировки страниц блогеров в Instagram.

Реакция блогеров

Несмотря на то, что в суде уже подтвердили подлинность информации, блогеры продолжают настаивать на клевете со стороны Telegram-каналов Mash и Baza, которые первыми сообщили новость.

Из всей четверки наиболее известен Алан Енилеев. Его аккаунт насчитывает более двух миллионов подписчиков. Ранее его знали как киберспортсмена — в 2006 году Енилеев стал первым победителем из России по киберспортивному чемпионату в мире. В 2014 году он был среди тех, кто выносил олимпийский флаг на стадион.

В своем аккаунте Алан опубликовал большое видеосообщение, где прокомментировал произошедшее. Он заявил, что обвинения в езде без номеров являются «полным бредом».

«Мы ездим на машинах без номеров тогда, когда они бывают только из салона. Во всех остальных случаях у нас машины всегда с номерами», — сказал блогер.

По его мнению, Telegram-каналы запустили новость, чтобы повысить себе охваты по просмотрам и заманить себе клиентов на рекламу. Енилеев также утверждал, что не нашел на сайте Таганского суда никакой информации про себя. Но на самом деле информация по делу там есть, а заседание прошло 22 ноября.

Источник фото: телеканал «360»

Блогер пожаловался на то, что часть его клиентов, увидев новости, испугалась и начала закрывать планируемые проекты.

«Это дурдом. Мы никогда ни к чему такому не призываем, просто рассказываем про автомобили. Аккуратно и культурно, так что ребят, я прошу вас быть внимательнее к тому, что пишут непонятные, пусть и большие, Telegram-каналы», — заключил он.

В описании поста Енилеев также поделился размышлениями о том, как собрать юридическую компанию и засудить Telegram-каналы за то, что они выдумали новость и попробовали испортить ему репутацию.

Блогер Тот самый Gosha не стал посвящать отдельный пост в Instagram произошедшему, но прокомментировал новости в своих Stories.

Источник фото: https://www.instagram.com/gosha2048___/

Он заявил, что никогда не рекламировал «что-то от штрафов», а номера снимает, чтобы их никто не знал.

Кирилл и Богдан Feromon666 также прокомментировали происходящее в своем Instagram — и через Stories, и через обычный пост.

«Мы никогда в жизни не призывали нарушать ПДД и уж тем более бороться с камерами. После многочисленных неприятных ситуаций мы полностью отказались от подобного контента. Напротив, на каждом углу мы твердим о том, что нужно пристегиваться и не превышать скоростной режим», — написали они.

Источник фото: https://www.instagram.com/p/CVNyFTpojzh/

Блогеры настаивают на том, что ничего не нарушали и не понимают, о каких статьях идет речь в СМИ. При этом на всякий случай они создали резервный аккаунт в Instagram, на который просят всех подписаться в случае блокировки их основного профиля.

Мониторинг соцсетей

Пока судьба аккаунтов блогеров остается неизвестной, вопрос о мониторинге их контента возникает с новой силой. Необходимо ли проверять тех же автоблогеров на наличие пропаганды нарушения закона или опасных гонок по ночным автострадам? Как определить, какой контент является приемлемым, а какой несет угрозу для общества?

По мнению заместителя главного редактора радио «Автодор», автоэксперта Сергея Смирнова, определять опасность и приемлемость контента может и должен Роскомнадзор. А бывший депутат Госдумы Александр Старовойтов отмечает, что речь идет об очень большом объеме контента, который вручную отсмотреть практически невозможно. Обычно в поле зрения правоохранительных органов попадают только самые вопиющие случаи, потому что сейчас у той же ГИБДД нет какой-то программы, способной выделять опасный контент среди прочего.

«Лайфхак лайфхаку тоже рознь. Одно дело, когда людей учат правильному общению с сотрудниками ГИБДД, другое, когда смотришь видео, где водитель ведет себя как настоящее быдло. Контент разный бывает, и каждый случай должен рассматриваться отдельно», — добавил эксперт.

Если блогер на видео показывает езду с превышением скорости или угон от полицейских, то он четко демонстрирует противоправные действия. Соответственно, здесь идет речь не столько об оценке его контента, сколько об оценке противоправности его действий. Такое поведение, разумеется, должно быть наказано.

«В этом случае задача ГИБДД и правоохранительных органов — мониторить соцсети и выявлять таких нарушителей, а потом на основании имеющихся фото- и видеодоказательств возбуждать административное расследование. Ну и при достаточности доказательств наказывать хотя бы теми инструментами, которые есть сейчас», — сказал Смирнов.

Каким должно быть наказание?

Если говорить о степени наказания, то, по мнению Старовойтова, в первый раз можно обойтись предупреждениями со стороны Роскомнадзора. Например, сказать, чтобы человек ограничил доступ к контенту, который признан незаконным. В случае, если человек откажется удалять контент, нужно изучить технические возможности, чтобы власти могли сами заблокировать страницу. Для этого необходимо отработать связь с социальными сетями.

«Опять же это (решение об удалении контента — прим. ред.) не должно быть неким субъективным мнением Роскомнадзора или ГИБДД. С такими материалами нужно разбираться через судебные решения», — подчеркнул собеседник «360».

Смирнов убежден: когда эти моменты будут прописаны в законе, блогеры начнут больше задумываться над своим контентом, ведь на кону будет стоять их заработок. В данный же момент блогеры, пропагандирующие опасные и незаконные вещи, остаются популярными. Это связано с тем, что их основная аудитория — молодежь, которая любит смотреть на красивую жизнь, дорогие машины и яркие картинки.