Блокировка счетов не спасет от хищений с карт. Мошенники снимут деньги быстрее

Минфин предложил блокировать всю цепочку счетов при мошеннических списаниях с карт. Ведомство подготовило законопроект по ускорению обмена информацией по таким делам между ЦБ и МВД. «360» разобрался, почему блокировка счетов может оказаться не слишком эффективной в борьбе с мошенниками.

Закон для ЦБ и МВД

Минфин внес в кабмин законопроект, который, как заявили на сайте ведомства, призван повысить эффективность борьбы с мошенническими списаниями денег с банковских карт.

Инициатива предусматривает поправки в законы «О национальной платежной системе» и «О банках и банковской деятельности». Изменения должны обеспечить оперативный обмен информацией между Банком России и МВД при расследовании уголовных дел, связанных с попытками перевода средств с карт без согласия владельца.

Сейчас сроки ответа банков на запросы МВД составляют до 30 дней, что затрудняет проведение срочных действий. Принятие поправок позволит оперативно обеспечивать министерство информацией. Схема простая: МВД передает ЦБ данные о действиях, связанных с попытками хищения средств с карты. От ЦБ в МВД поступают сведения из базы о подозрительных операциях.

Зачем блокировать счета

Закон предусматривает и передачу МВД информации о всей цепочке транзакций, которая станет основой для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Предусмотрена и блокировка всей цепочки счетов в рамках одного уголовного дела. Минфин рассчитывает, что мера сделает подобные виды мошенничества экономически нецелесообразными. По логике авторов инициативы, чем больше дел возбудят, тем больше заблокируют счетов, и тем сложнее злоумышленникам будет найти каналы для вывода средств.

В Минфине отметили, что сейчас широко распространены случаи мошенничества, связанные с добровольной передачей личных данных. Россияне сами сообщают номера карт, пароли от онлайн-банка, коды из СМС. Злоумышленники, заполучив такие сведения, крадут деньги.

Снимут быстрее, чем заблокируют

Блокировка всей цепочки счетов в какой-то мере поможет. Однако не нужно недооценивать и самих мошенников. Экономист Валерий Корнеев заявил «360», что это «проблема брони и снаряда».

«Если сейчас запустят систему блокировки счетов, то мошенники будут точно знать, как она работает <…> именно изнутри — гораздо точнее, чем люди, которые этим занимаются. Потому что от этого зависят их заработки. Они будут стараться через ту цепочку счетов, которая используется для вывода, в конце снимать деньги из банкомата, как это обычно бывает, гораздо быстрее, чем происходит блокирование цепочки этих счетов», — объяснил Корнеев.

Источник фото: РИА «Новости»

Против социальной инженерии, которую активно используют мошенники, нужны другие методы, убежден Корнеев. По его словам, этим занимаются не просто любители, а профессионалы.

«Там иностранные спецслужбы работают. Я думаю, что это не любители. Это люди, которые работают чрезвычайно эффективно. И против них надо разрабатывать другие методы», — заявил он.

Мошенники снимут деньги быстрее, чем заблокируют их счета, подчеркнул Корнеев.

«Чтобы начать блокировку, явно нужно, чтобы было какое-то заявление от имени человека или банка, в отношении которого совершается мошенничество. А если мошенники деньги уже получили, они постараются как можно скорее снять их на „конечном“ банкомате и выбросить карту», — сказал он.

Корнеев предположил, что предлагаемое нововведение больше похоже на «симулякр активности», когда некий чиновник просто хочет показать свою активность на такой «горячей» теме.

«Реального практического эффекта это не принесет. В основном, чисто психологический», — заключил экономист.