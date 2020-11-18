Мошенникам придется переучиваться. Блокировка переводов на 25 дней откроет возможности для новых типов обмана

Банки хотят предоставить клиентам возможность блокировать мошеннические платежи на 25 дней. Это не позволит злоумышленникам снимать похищенное и повысит шансы на возврат денег. Вот только рисков, говорят эксперты, тоже много. Если это будет не правом, а обязанностью, то банки просто переложат ответственность на клиентов. Кроме того, вырастет число заявлений из мести, неприязни и так далее.

Ассоциация банков России предложила блокировать платежи на 25 дней, если отправитель понял, что заплатил мошенникам. Сейчас банки могут приостанавливать переводы на пять дней, если клиент успевает заявить об обмане до зачисления средств получателю. Блокировать их, когда они уже находятся на счету афериста, нельзя.

Предложение включили в поправки к закону о национальной платежной системе. В ближайшее время их направят в Центробанк, пишет РБК. Они расширят возможности финансовых организаций в борьбе с мошенниками, а вкладчикам разрешат сообщать, что платеж совершен без их согласия, не позднее следующего дня после того, как банк узнал о транзакции.

В 50% хищений злоумышленники снимают деньги в течение первого часа, в 47% ситуаций — за два-три часа, в оставшихся случаях — в течение суток после обмана. Авторы уверены, что принятие поправок увеличит объем возвратов до 15–30%. В первом полугодии 2020 года из четырех миллиардов похищенных рублей банки вернули вкладчикам 485 миллионов (12,1%).

Как это будет работать

По словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, если банк получит заявление о мошенничестве до зачисления получателю, то просто приостановит операцию. Если после — заблокирует платежи по карте или оспариваемую сумму. Если остаток на счете будет меньше похищенного — заблокируют все имеющиеся средства и зачисления.

В течение пяти дней получателю придется подтвердить, что деньги были получены честным путем, только тогда их зачислят на его счет. При этом ими нельзя будет пользоваться до окончания 25-дневного срока. В противном случае средства вернут отправителю.

Если деньги уже зачислили, но получатель не подтвердит основания для перевода, отправителю сообщат персональные данные получателя для обращения в суд, где будут принимать решение об аресте счетов после окончания 25-дневной блокировки. А вот если плательщик подаст заявление об ошибочном переводе, то деньги вернут, но персональные данные получателя ему не сообщат.

Некоторые опрошенные изданием банки опасаются разного рода рисков и злоупотреблений. В Почта Банке не уверены, что суд до окончания блокировки успеет рассмотреть дело и арестовать счета. А значит, мошенники успеют снять похищенное со счетов. Представитель «Тинькофф» не исключил обмана и злоупотреблений со стороны недобросовестных клиентов и сотрудников банков.

По мнению адвоката Сергея Учителя, таким образом банки пытаются снять с себя ответственность. Предложение АБР приведет к необоснованным блокировкам, раскрытию личных данных. Поэтому такие вещи нельзя отдавать на откуп кредитных организаций.

Себя не обидеть

Сейчас жертва мошенничества может обратиться в свой банк с заявлением. Если деньги уже ушли со счета, то банк-отправитель связывается с банком-получателем, а тот может приостановить зачисление средств на счет адресата. Однако это происходит не всегда: кредитные организации опасаются исков со стороны получателей денег, пояснил «360» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарию непонятно, почему АБР предлагает установить 25-дневный срок для блокировки. В случае обмана или ошибки вернуть средства отправителю можно быстрее. В любом случае, уверен он, подача заявления должна быть правом, а не обязанностью вкладчиков, чтобы банки не перекладывали всю ответственность на клиентов.

«Проблема есть, ее надо решать, законодательно регулировать. Но понятно, что банкиры себя не забывают, когда какие-то инициативы предлагают. В данном случае, если расширяются права у клиентов — почему нет. Если же это не решение проблемы, а возможность снять с себя ответственность за возврат незаконно списанных денег, то это уже другая тема», — отметил Аксаков.

С одной стороны, считает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев, инициатива затруднит «работу» мошенников. После блокировки им придется открывать новые счета для обмана других людей либо ждать 25 дней. Сейчас у них такой проблемы нет — на один счет они получают переводы от десятков и сотен жертв. С другой — россиянам придется доказывать, что деньги выманили обманом.

«А может, они рассчитывались за купленную машину, где-то поругались, и человек решил включить задний ход и тому заблокировать счета. Механизм реализации остается под вопросом. Банк должен каким-то образом убедиться, что было мошенничество, а не какие-то личные взаимоотношения», — сообщил «360» Коренев.

Эксперт не исключил, что от необоснованных блокировок из мести и так далее будут страдать добросовестные клиенты. И в законе придется предусматривать отдельный механизм минимизации злоупотреблений.

Протокол протоколу рознь

Возврат средств будет зависеть от того, по какому протоколу проходил платеж, рассказал «360» финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Если он защищен двухфакторной авторизацией, то после ввода SMS-пароля возврат практически невозможен технически, даже если заявить о мошенничестве сразу. Ввод кода аналогичен электронной подписи для подтверждения личности и показывает, что транзакция была добровольной. И таких платежей сейчас большинство.

Еще одна проблема в том, что сами банки не могут блокировать отправленные суммы, они переводят деньги получателям через платежные системы. Те сначала проводят транзакции, а потом получают деньги от кредитных организаций. И банки не могут не списать средства со счета — с него их требует платежная система. Поэтому, например, ввести возможность отката транзакций в системе «Мир» еще можно. А вот с иностранными Visa или MasterCard сложнее. Та же Visa, в принципе, может откатить транзакции и даже на 40 дней. Только для этого ей нужно что-то гораздо весомее простого заявления о мошенничестве.

«Суть в технологии. Если платеж прошел, мне кажется, сделать что-то будет сложно. Эти новшества по существу ситуацию не изменят. Для определенного типа платежей по старинке, когда не было этих SMS-кодов, все это облегчит жизнь пользователям. А для остальных платежей, мне кажется, это погоды не сделает и так же сложно будет вернуть деньги, как сложно это сейчас», — добавил Голубовский.