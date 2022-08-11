Блокировка фишинговых сайтов без суда. Инициатива Минцифры защитит уязвимые группы населения

Минцифры будет работать совместно с Генпрокуратурой для расширения возможности досудебных блокировок фишинговых сайтов. Злоумышленники умеют подделывать популярные ресурсы так, что их почти невозможно отличить от оригинала. Такая мера может защитить уязвимые группы населения России, которые часто становятся жертвами мошенников.

Минцифры и Генпрокуратура расширят возможности досудебной блокировки фишинговых сайтов в рамках системы «Антифишинг». Работа совместно с ведомством позволяет блокировать сайты без суда, а дальнейшее сотрудничество расширит возможности ограничений доступа, писал «Коммерсант».

В июне министерство запустило систему «Антифишинг». Она выявляет сайты, которые маскируются под привычные пользователю ресурсы. Это могут быть страницы госорганов, компаний, интернет-магазинов и соцсетей. На этих сайтах злоумышленники воруют данные пользователей.

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«Антифишинг» может отслеживать новые, перерегистрированные и перенесенные домены с большой скоростью. Но сложность в том, что с момента обнаружения до блокировки по итогу решения суда может пройти долгое время.

ЦБ ввел похожую схему с 1 декабря 2021 года. Банк России направляет заключение в отношении фишингового ресурса в Генпрокуратуру, которая проверяет его. Позже ведомство направляет материалы для блокировки доступа в Роскомнадзор.

Проблема бедности

Фишинговые сайты опасны тем, что могут собирать любые данные о пользователе. Президент «Консорциум Инфорус» Андрей Масалович рассказал «360», что на таких сервисах посетители либо оставляют информацию о себе в формах для заполнения, либо уже при переходе по подозрительной ссылке запускается программа: она может анализировать данные пользователя.

«У злоумышленников может появиться ваш профиль и отпечаток браузера. На сайте также вероятно возникнет какая-либо завлекающая форма для заполнения. Например, вам скажут, что вы выиграли подарок, и нужно ввести свои данные карты для его получения», — рассказал Масалович.

Источник фото: РИА»Новости»/Рамиль Ситдиков

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов уверен, что досудебная блокировка фишинговых сайтов сейчас как никогда необходима. В результате уязвимые группы населения, например пенсионеры, окажутся в безопасности. Ведь сам пользователь далеко не всегда может понять, что перешел на мошеннический ресурс.

«Они полностью повторяют дизайн оригинала. Вы переходите по ссылке и попадаете не на правильный сайт, а на фальшивый ресурс, где в названии одна буква изменена. Вы не всегда сможете отличить подделку», — рассказал Власов.

Из-за схожести фишинговых сайтов и их оригиналов Власов советует попросту не переходить по подозрительным ссылкам, которые приходят на почту или в SMS. Часто в таких сообщениях злоумышленники рассказывают про акции и скидки в магазинах. По словам специалиста, пользователям лучше самим поискать подробную подлинную информацию .

«В 95% случаев вы не найдете никаких скидок и никаких распродаж. А если найдете, то значит, вам не мошенники прислали рассылку, и отправителю можно доверять», — рассказал Власов.

Увеличение числа мошеннических сайтов зафиксировано не только в России, и это связано с непростым экономическим положением во всем мире. По мнению Власова, сейчас люди опасаются за свои сбережения, хотят быстро заработать, получить какой-нибудь приз или подешевле купить что-нибудь. Именно этим активно пользуются злоумышленники.