Проблемы с отчетами и пропажа постов СМИ. Чем обернется блокировка «Амплифера»
Facebook заморозил интеграцию «Амплифера» в ночь на 24 декабря. Накануне сотрудники компании отправили на проверку тестовую учетную запись. Модераторы Facebook просят это делать регулярно, чтобы удостовериться в соблюдении всех норм приложениями.
«Мы подготовили скринкаст, описание, доступ и отправили их 23 декабря. Но несмотря на это, автоматическая система в Facebook не увидела доступ вовремя и заморозила приложение до момента, когда проведут ручную проверку», — пояснили «360» в «Амплифере».
В компании заверили, что посты никто не удалял. Все сообщения будут просто скрыты на время проверки. Появиться они должны после восстановления работы приложения. Сервис пообещал сообщить, если появится какая-либо информация.
В выходные ничего наверняка не изменится. Скорее всего, все починится или до выходных, или в понедельник. <…> Проблема интеграции с Facebook не техническая и не на нашей стороне, поэтому, к сожалению, мы не можем сами взять и починить
Специалисты уже обратились за помощью по официальным и дружеским каналам в американский офис Facebook, а также лондонский и российский. При этом в «Амплифере» отметили, что на этой неделе у многих выходные из-за Рождества. Пока остается только ждать решения проблемы.
Зачем нужен «Амплифер»?
Изначально сервис создали для продвижения известных людей, но уже шесть лет приложение используют для публикаций в соцсетях. Сервис позволяет отправлять сообщения, фото и видео одновременно в Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, Twitter, Telegram и так далее. Можно настроить дату и время публикации постов, чтобы все происходило автоматически. Еще в программе есть функция сортировки сообщений по темам и встроенный типограф.
«Амплифер» оформлен в виде календаря с отдельными карточками на каждое время. В одном окне можно настроить сообщения для разных соцсетей. Для каждого поста есть возможность выбрать, где и когда именно он будет выложен. Сейчас вместо иконки Facebook просто стоит знак вопроса.
Еще одна немаловажная функция приложения — сбор аналитики. Пользователи могут узнать активность на страницах за месяц и охват сообществ. Кроме того, есть возможность изучить количество подписчиков в динамике и время, когда лучше всего делать публикации.
Последствия блокировки
Сервисом «Амплифер» пользуются такие издания, как «360», «Коммерсантъ» и «Ведомости». Заморозка работы в Facebook оставила прессу и многие компании без публикаций. В настройках приложения Facebook исчез из подключенных соцсетей. При попытке его добавить появляется страница с ошибкой.
Аналитика сервиса необходима для отчетности, которую после заморозки сделать невозможно. Из-за блокировки приложения не успевшие сделать скрины компании остались без документации.
По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченко, невозможность сделать новые посты — минимальная проблема. Пользователи лишились всех публикаций, которые уже были сделаны за все время использования «Амплифера».
«Это из ряда вон выходящая история, потому что были удалены все посты, которые когда-либо делались через эту платформу. Это почти терминальные последствия. Хуже, наверное, могло быть, только если бы всех, кто пользовался этой платформой, банили», — пояснил «360» эксперт.
Он добавил, что удаление аккаунтов пользователей могло бы быть самым плачевным последствием. Гавриченко отметил, что вопрос восстановления исчезнувших сообщений относится к внутреннему диалогу Facebook и «Амплифера». Но стоит помнить, что «Амплифер» — российская компания.
«Текущее основное подозрение состоит в том, что „Амплифером“ для кросспостинга в социальные сети пользовались какие-то условно фейк-ньюз и так далее. После поступления какой-нибудь пятой по счету жалобы Facebook предпочел заблокировать всю платформу, потому что больше не ожидал от нее ничего хорошего», — предположил технический директор.
Существуют и другие приложения со схожими функциями. Их тоже можно использовать для работы, но переход станет трудоемкой задачей. Гавриченко отметил, что любая проблема, которая решается деньгами, — это не проблема, а статья расходов.