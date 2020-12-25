Проблемы с отчетами и пропажа постов СМИ. Чем обернется блокировка «Амплифера»

Сразу несколько крупных СМИ и SMM-специалистов остались без постов в Facebook. Соцсеть заморозила приложение «Амплифер», через которое делаются отложенные публикации. Теперь пользователям придется ждать, когда все проверят и починят вручную. Выкручиваться из ситуации предстоит не один день из-за рождественских праздников. Но блокировка страшна не только отсутствием сообщений.

Facebook заморозил интеграцию «Амплифера» в ночь на 24 декабря. Накануне сотрудники компании отправили на проверку тестовую учетную запись. Модераторы Facebook просят это делать регулярно, чтобы удостовериться в соблюдении всех норм приложениями.

«Мы подготовили скринкаст, описание, доступ и отправили их 23 декабря. Но несмотря на это, автоматическая система в Facebook не увидела доступ вовремя и заморозила приложение до момента, когда проведут ручную проверку», — пояснили «360» в «Амплифере».

В компании заверили, что посты никто не удалял. Все сообщения будут просто скрыты на время проверки. Появиться они должны после восстановления работы приложения. Сервис пообещал сообщить, если появится какая-либо информация.

В выходные ничего наверняка не изменится. Скорее всего, все починится или до выходных, или в понедельник. <…> Проблема интеграции с Facebook не техническая и не на нашей стороне, поэтому, к сожалению, мы не можем сами взять и починить представитель «Амплифера».

Специалисты уже обратились за помощью по официальным и дружеским каналам в американский офис Facebook, а также лондонский и российский. При этом в «Амплифере» отметили, что на этой неделе у многих выходные из-за Рождества. Пока остается только ждать решения проблемы.

Зачем нужен «Амплифер»?

Изначально сервис создали для продвижения известных людей, но уже шесть лет приложение используют для публикаций в соцсетях. Сервис позволяет отправлять сообщения, фото и видео одновременно в Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, Twitter, Telegram и так далее. Можно настроить дату и время публикации постов, чтобы все происходило автоматически. Еще в программе есть функция сортировки сообщений по темам и встроенный типограф.

«Амплифер» оформлен в виде календаря с отдельными карточками на каждое время. В одном окне можно настроить сообщения для разных соцсетей. Для каждого поста есть возможность выбрать, где и когда именно он будет выложен. Сейчас вместо иконки Facebook просто стоит знак вопроса.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна немаловажная функция приложения — сбор аналитики. Пользователи могут узнать активность на страницах за месяц и охват сообществ. Кроме того, есть возможность изучить количество подписчиков в динамике и время, когда лучше всего делать публикации.

Последствия блокировки

Сервисом «Амплифер» пользуются такие издания, как «360», «Коммерсантъ» и «Ведомости». Заморозка работы в Facebook оставила прессу и многие компании без публикаций. В настройках приложения Facebook исчез из подключенных соцсетей. При попытке его добавить появляется страница с ошибкой.

Аналитика сервиса необходима для отчетности, которую после заморозки сделать невозможно. Из-за блокировки приложения не успевшие сделать скрины компании остались без документации.

По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченко, невозможность сделать новые посты — минимальная проблема. Пользователи лишились всех публикаций, которые уже были сделаны за все время использования «Амплифера».

«Это из ряда вон выходящая история, потому что были удалены все посты, которые когда-либо делались через эту платформу. Это почти терминальные последствия. Хуже, наверное, могло быть, только если бы всех, кто пользовался этой платформой, банили», — пояснил «360» эксперт.

Он добавил, что удаление аккаунтов пользователей могло бы быть самым плачевным последствием. Гавриченко отметил, что вопрос восстановления исчезнувших сообщений относится к внутреннему диалогу Facebook и «Амплифера». Но стоит помнить, что «Амплифер» — российская компания.

«Текущее основное подозрение состоит в том, что „Амплифером“ для кросспостинга в социальные сети пользовались какие-то условно фейк-ньюз и так далее. После поступления какой-нибудь пятой по счету жалобы Facebook предпочел заблокировать всю платформу, потому что больше не ожидал от нее ничего хорошего», — предположил технический директор.

Существуют и другие приложения со схожими функциями. Их тоже можно использовать для работы, но переход станет трудоемкой задачей. Гавриченко отметил, что любая проблема, которая решается деньгами, — это не проблема, а статья расходов.