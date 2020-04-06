Блокатор вирусов или здравого смысла? Почему при лечении от COVID-19 не стоит слушать блогеров
Ролик с «блокатором» вирусов, которое Коба разместила в Stories в Instagram, заметило издание KYKY. Девушка рассказала, что пакетик у нее на шее действует на расстоянии нескольких метров. Но, по словам блогерши, найти такие в аптеках сейчас практически невозможно.
Видео быстро разошлось по соцсетям. Оно появилось и в аккаунтах «Двач» в разных соцсетях, сопровождал ролик осуждающий комментарий. И за такую рекламу девушку раскритиковали не только паблики и пользователи соцсетей. На разных платформах люди сходились во мнениях, что средство — скорее всего выдумка мошенников.
«Двач» при этом обратил внимание, что такие «бейджики» есть в продаже в онлайн-магазине Wildberries. Также они продаются во «ВКонтакте» и Instagram. И даже в аптеках его можно найти, об этом сообщил «Mash на Мойке». Правда, это вызвало такую же реакцию, как рассказ Кобы — люди сочли средство мошенничеством, а аптеку, которая его продает, предложили лишить лицензии.
«Блокировать вирус может только лекарство»
В беседе с «360» врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева объяснила, что вирус способно блокировать только лекарство.
«Блокатором вирусов может быть только лекарственный препарат или дезинфицирующее средство, которое наносят на поверхность предметов, контактирующих с этим вирусом», — рассказала Алексеева.
Она отметила, что вирус очень мелкий и проходит даже через медицинскую маску. Алексеева задалась вопросом, как можно блокировать вирус, учитывая его размеры. Говоря о различных блокаторах, она вспомнила «блокаторы» животных (кротов, тараканов), отметив, что у этих «мишеней» есть хоть какие-то сантиметры, а у вируса нет. При этом она отметила, что не верит даже в «блокаторы» тараканов.
По словам Алексеевой, есть бактерицидные лампы, которые ставят в помещении, и если какой-то луч будет направлен на человека, то будет обеззараживать, но это не считается блокатором, это считается обеззараживанием одежды, кожи и так далее.