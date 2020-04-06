Блокатор вирусов или здравого смысла? Почему при лечении от COVID-19 не стоит слушать блогеров

По соцсетям разошелся ролик, на котором блогерша из Минска Екатерина Коба в красках расписала действия некоего «блокатора» вирусов. Пользователи девушке не поверили и раскритиковали ее, сочтя, что пакетик, висящий на ее шее, вряд ли работает. И у комментаторов, судя по всему, информации больше, чем у блогерши, ведь такое средство далеко не новое, а вот репутация у него довольно сомнительная. Подробнее о том, почему не стоит слепо верить подобной рекламе даже от известных личностей — в материале «360».

Ролик с «блокатором» вирусов, которое Коба разместила в Stories в Instagram, заметило издание KYKY. Девушка рассказала, что пакетик у нее на шее действует на расстоянии нескольких метров. Но, по словам блогерши, найти такие в аптеках сейчас практически невозможно.

Видео быстро разошлось по соцсетям. Оно появилось и в аккаунтах «Двач» в разных соцсетях, сопровождал ролик осуждающий комментарий. И за такую рекламу девушку раскритиковали не только паблики и пользователи соцсетей. На разных платформах люди сходились во мнениях, что средство — скорее всего выдумка мошенников.

Источник фото: Twitter

«Двач» при этом обратил внимание, что такие «бейджики» есть в продаже в онлайн-магазине Wildberries. Также они продаются во «ВКонтакте» и Instagram. И даже в аптеках его можно найти, об этом сообщил «Mash на Мойке». Правда, это вызвало такую же реакцию, как рассказ Кобы — люди сочли средство мошенничеством, а аптеку, которая его продает, предложили лишить лицензии.

«Блокировать вирус может только лекарство»

В беседе с «360» врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева объяснила, что вирус способно блокировать только лекарство.

«Блокатором вирусов может быть только лекарственный препарат или дезинфицирующее средство, которое наносят на поверхность предметов, контактирующих с этим вирусом», — рассказала Алексеева.

Она отметила, что вирус очень мелкий и проходит даже через медицинскую маску. Алексеева задалась вопросом, как можно блокировать вирус, учитывая его размеры. Говоря о различных блокаторах, она вспомнила «блокаторы» животных (кротов, тараканов), отметив, что у этих «мишеней» есть хоть какие-то сантиметры, а у вируса нет. При этом она отметила, что не верит даже в «блокаторы» тараканов.

По словам Алексеевой, есть бактерицидные лампы, которые ставят в помещении, и если какой-то луч будет направлен на человека, то будет обеззараживать, но это не считается блокатором, это считается обеззараживанием одежды, кожи и так далее.