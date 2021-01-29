Блокадный паек для ветеранов снова привел к скандалу. Но причин обижаться, похоже, нет

На днях по всей России проходила акция «Блокадный хлеб». Многие ветераны получили подарки, среди которых было 125 граммов дарницкого хлеба — символ пайка в блокадном Ленинграде. Фотография из Симферопольского района, на которой старушке вручают порцию, привела к скандалу, как и в прошлом году. Причем пока люди возмущаются и называют это кощунством, ветераны сами поддерживают акцию.

125 граммов

В Крыму 27 января проходила акция «Блокадный хлеб». Она проводится ежегодно по всей России. В рамках мероприятия раздавали кусочки «блокадного» хлеба, расфасованного по 125 граммов. Именно такой была суточная норма для служащих и иждивенцев в Ленинграде.

Особый негатив акция вызвала в Симферопольском районе. Когда ветеранам раздали подарки, на странице председателя Перовского сельского совета Александра Гудимы появился пост, в котором он сообщил о встрече с односельчанами.

«Со слезами на глазах, с чувством гордости за совершенное, казалось бы, немыслимое, люди брали символические блокадные пайки — 125 граммов хлеба, которые в конце 1941 года были единственным пропитанием ленинградцев», — написал Гудима.

К публикации он приложил снимки пожилых людей, которым вручают хлеб волонтеры.

Источник фото: одна из фотографий, которую выложил Александр Гудима

Пользователи плохо отнесли к такому подарку. Кто-то посчитал, что это «святая и скорбная память их героического прошлого». А вот получатель хлеба, жительница села Константиновка Ольга Ковалевская, не была оскорблена подарком, хотя она имеет статус «дети войны».

«У меня нет никаких возмущений по поводу проведенной акции. Наоборот, это внимание. И кроме этого хлеба нам принесли много продуктов — там и консервы, и макароны, гречка, кофе, печенье, чай, постное масло. Полный пакет!» — передает слова Ковалевской сайт kp.ru.

Гудима отметил, что в 2021 году каждый желающий получил символический блокадный паек — 125 граммов хлеба. Жителям со статусом «дети войны» также вручили продуктовые наборы. Гудима добавил, что организаторы акции не предполагали, что мероприятие получит иное толкование и вызовет плохую реакцию.

Мнения союзов разделились

Председатель совета Крымского республиканского союза ветеранов и инвалидов войны Георгий Бесстрахов в беседе с «360» сказал, что никаких претензий ветераны не высказывали, а наоборот, были довольны вниманием властей. По его словам, инициатива сделать такой символичный подарок пошла от Москвы.

Ищут постоянно, каждый год, когда проходят акции, какие-то [проблемы]. В Керчи тиражировали на ровном месте. Претензий у ветеранов нет. Вот они понимают этот символ, вот такое решение было принято. Причем не на региональном уровне, а в Москве инициатива прошла Георгий Бесстрахов.

По мнению Бесстрахова, акция прошла нормально. Волонтеры и социальные службы отработали хорошо, а ветераны не возмущались происходящим.

Однако член комиссии по увековечению памяти Московского комитета ветеранов войны и Международного союза ветеранов Евгения Иванова заявила «360», что негативно относится к подобным подаркам во время акций. Тем более, по ее словам, многие считают, что давать какие-то подарки людям лишнее, ведь можно по-другому поздравить ветеранов.

Например, показать фильмы, рассказать молодежи о сложных временах. Для блокадников можно было сделать концерт или записать их рассказы.

Они, наверное, и пекли его по рецептам блокадного Ленинграда? Я такие случаи слышала. Я считаю, что это кощунство. Тем более блокадникам напоминает. Придумали бы что-нибудь, не знаю, показали бы размеры хлебушка. Это непродуманно абсолютно Евгения Иванова.

Опыт прошлого года

В 2020 году тоже произошел скандал на акции почтения памяти блокадников. Тогда председатель городского совета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула вручили ветеранам буханки хлеба, цветы и медали. При этом сами чиновницы были в шубах.

Люди сочли подарок властей слишком скромным, а наряды вычурными. После той истории Хужина и Щербула сложили полномочия, потому что глава Крыма Сергей Аксенов назвал ситуацию дикой и потребовал увольнения чиновниц. Тогда в качестве дополнительного подарка блокадникам подарили поездку в санаторий. Хотя сами ветераны не были оскорблены вниманием властей.

После скандальной истории с блокадниками Хужина снова попала в передрягу. Она подарила женщине-ветерану коляску, чтобы после смерти забрать ее назад.