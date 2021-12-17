Блокадница, сделавшая сама себе операцию, умерла в больнице без встречи с родными. Она боялась этого больше всего

В Выборге умерла 90-летняя блокадница, которая месяц назад сама сделала себе операцию. Врачи не оказывали ей помощь, ссылаясь на недавно перенесенный ковид, а терпеть боли пенсионерка больше не могла. После шумихи в СМИ и соцсетях ее все же забрали в больницу, но три недели спустя она скончалась.

Операция на себе

Историю Клавдии Михайловны из Выборга рассказала сотрудница скорой помощи 21 ноября. Врач приехала на вызов, где пенсионерка сама порезала себе живот кухонным ножом. Из-за рака у пенсионерки были сильные боли, помочь облегчить которые могла плановая операция, но из-за ковида делать ее отказались.

В итоге Клавдия Михайловна решила сделать все сама, потому что терпеть боль сил больше не было. Перед этим она написала предсмертную записку — чтобы никого не винили в ее смерти, если «операция» пройдет плохо.

«Дорогая и любимая доченька, а также любимые мои внучата! Если сможете, простите меня за такой поступок, но с такими болезнями я жить не могу. Мне очень больно и тяжело. Люди, не вините дочь, она у меня хорошая. Целую всех вас, ваша бабуля», — написала она.

Плановая помощь

Внучка Клавдии Михайловны рассказала сайту kp.ru, что незадолго до этого у бабушки началась водянка — жидкость скапливалась в брюшной полости, давила на легкие. Из-за этого пенсионерка не могла лежать и ходить, даже дышать было больно.

Плановую операцию провести не смогли, так как в больнице у Клавдии Михайловны был положительный результат теста на коронавирус. Однако сама пенсионерка утверждала, что мазок у нее не брали. К тому же, по словам внучки, пока Клавдия Михайловна была в больнице, ей кололи кроворазжижающие, которые при ее диагнозе противопоказаны.

В итоге пенсионерку забрали домой, попросили назначить новый тест на коронавирус, потому что состояние ухудшалось, нужна была операция. После отрицательного результата Клавдию Михайловну снова повезли в больницу, но из-за сбоя в системе результаты опять перепутались.

Тогда, по словам семьи, бабушка попросила никуда ее не возить и дать спокойно умереть дома. В ковидный госпиталь на операцию она ехать отказывалась, так как боялась оттуда не вернуться.

Когда на следующий день дочь Клавдии Михайловны пришла к ней, чтобы помочь, «операция» уже была сделана.

«Бабушка лежала на спине, хотя до этого на спине вообще не могла дышать. И вот она лежит на спине, а из брюшной полости вытекает вода. Как оказалось, она сделала себе несколько надрезов кухонным ножом. Бабушка кричала, плакала, винила себя», — рассказала внучка сайту kp.ru.

Пенсионерка объяснила, что не хотела быть обузой для дочери и внучки, не могла смотреть, как те мучаются с ней.

«Она понимала, что ее опять отфутболят врачи. Сколько раз мы ее возили к ним, и они ничего не делали. При этом она насмотрелась телевизора про коронавирус. И думала, что больше не увидит нас, если ее увезут», — добавила внучка.

Последняя госпитализация

После самостоятельной операции семья вызвала скорую, бабушку увезли в Выборгскую ЦРБ. Там врачи проверили, не задела ли она внутренние органы, и поставили дренаж, чтобы жидкость не скапливалась в животе.

Очередной тест на коронавирус снова дал положительный результат, но чувствовала Клавдия Михайловна, по словам семьи, себя бодро. Только боялась, что родственников могут из-за нее наказать.

Фельдшер скорой помощи, которая и рассказала историю Клавдии Михайловны, говорила сайту kp.ru, что пенсионерке нашли врачей и подходящее медицинское учреждение, так что все закончилось благополучно.

«Я разместила пост, чтобы найти бабушке достойных врачей и облегчить жизнь. У нас это получилось. Сейчас она находится в больнице, о ней заботятся медики и родные», — говорила она.

Однако спустя три недели семья сообщила, что пенсионерка все же умерла в больнице — как и боялась. Проститься с бабушкой, по словам внучки, не дали ни лично, ни по телефону.

«Вскрытие было сегодня, поэтому официально причину нам еще не озвучили. Но, предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные», — объяснила она.

В администрации Ленобласти заявили, что ранее блокадница была «на амбулаторном лечении» по своей воле. То, что «в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом», назвали «трагическим стечением обстоятельств». Комитет по здравоохранению области тоже сослался на положительные результаты теста на коронавирус, из-за которых плановую операцию пенсионерке не провели вовремя.

Прокуратура организовала проверку после публикации истории Клавдии Михайловны в СМИ, а Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.