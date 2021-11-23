Блокадница прооперировала себя из-за осложнения при раке. Асцит опасен, но без врачей не обойтись

Пенсионерка из Выборга самостоятельно провела себе операцию. На фоне рака у нее появилось осложнение — асцит, а медики долго не оказывали помощь. Заболевание сильно ухудшает работу внутренних органов человека, но без помощи врачей от него не избавиться.

Операция от отчаяния

В Выборге 90-летняя блокадница с онкозаболеванием прооперировала саму себя. На этот отчаянный шаг женщину толкнуло отсутствие своевременной медицинской помощи. На фоне рака у пенсионерки появилось осложнение в виде асцита. Пост о блокаднице разместила работница скорой помощи Виктория Шутова на своей странице во «ВКонтакте».

Пенсионерка сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, но не была уверена в успехе операции и написала предсмертную записку. Она попросила не винить родных в своей возможной смерти.

Благодаря резонансу в соцсетях женщину поместили в больницу — и сейчас о ней заботятся медики. По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, женщине не проводили плановую операцию из-за проблем с анализами. У блокадницы выявили ковид, поэтому от хирургического вмешательства пришлось на время отказаться. Власти региона начали проверку по этому делу.

Опасное осложнение

При асците у больного сильно ухудшается качество жизни. Хирург-онколог высшей квалификации, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков объяснил «360», что это осложнение сопровождается большой потерей жидкости и белка в организме. Человеку становится трудно дышать, поскольку его диафрагму подпирает кверху.

«Чем больше этой жидкости, тем тяжелее человеку дышать и перемещаться», — добавил врач.

Асцит вызывает и другие осложнения в организме. Врач-онколог Анастасия Мочалова отметила, что избыток жидкости приводит к отечности, расстройству системы пищеварения, мочеиспускания, а иногда к этому присоединяются инфекции с развитием перитонита.

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин объяснил «360», что асцит при онкозаболевании появляется при поражении брюшной полости, которая покрывает органы человека. Если в ней формируется опухоль, то в брюшину протекают жидкая фракция крови и лимфа.

Самостоятельно избавляться от асцита опасно и запрещено. Медик сказал, что из-за такой операции на дому можно занести инфекцию или попасть в орган, который перемещается в жидкости.

Это крайняя мера, скорее, от отчаяния. Но эта операция — врачебная процедура, которая делается под ультразвуком. При лечении в брюшину вводятся лекарственные препараты и ситуацию контролируют Евгений Черемушкин.

Операция проводится, как правило, безболезненно и под местной анестезией. Андрей Коржиков отметил, после откачки жидкости человеку сразу становится лучше, но со временем в брюшной полости может вновь накопиться жидкость — и тогда операцию повторяют вновь.

«Жидкость может скапливаться в грудной полости, где легкие и сердце, а также в малом тазу», — добавил медик.

Однако далеко не всегда дело доходит до вмешательства хирурга. Онколог Мочалова рассказала, что при малом количестве жидкости можно обойтись диуретиками и диетами с ограничением натрия. Медик отметила, что осложнение может настигнуть не только онкобольных.

«Это состояние может возникнуть при циррозе, гепатите, обструкции почечной вены, а также при сердечной и почечной недостаточности. Не застрахованы и пациенты с тяжелыми эндокринными и аутоиммунными расстройствами и со злокачественными опухолями яичников», — заключила Мочалова.