В Петербурге заканчиваются койки для ковидных больных. Но блогеры веселятся без масок и устраивают аварии

Пьяные блогеры попали в ДТП в Санкт-Петербурге. Сначала они транслировали в Instagram веселье в баре — естественно, без масок и дистанции. Затем они решили воспользоваться каршерингом и попали в аварию. И это все на фоне того, что в городе почти не осталось свободных коек для ковидных больных.

Отдых в пандемию

Графический дизайнер из Санкт-Петербурга Анастасия Ясакова отдыхала в одном из баров города вместе со своим приятелем Кириллом Шатохиным. Молодые люди выложили запись своего веселья в Instagram. Сначала девушка пела в караоке, затем танцевала на барной стойке. По ее поведению можно предположить, что она была нетрезвой.

Затем молодые люди взяли машину каршеринга, за рулем была Ясакова. Ее спутник снимал поездку на телефон, в самом начале он сказал: «Надеюсь, мы отрезвеем и доедем». Однако ждать Ясакова не стала, она отвлекалась от дороги и пела. Спустя некоторое время веселящиеся блогеры врезались в другую машину.

На запись также попало, как девушка извинялась перед водителем второго автомобиля. В МВД сообщили «360», что полицию на место ДТП не вызывали. Закончилась запись тем, что Ясакова прыгала на разбитой машине каршеринга, а ее друг комментировал то, как она «выпрямляет капот».

Также на записи видно, что в питейном заведении, где отдыхали блогеры, посетители не соблюдают ни социальную дистанцию, ни масочный режим. Нет средств индивидуальной защиты и на бармене.

Критическая ситуация

В воскресенье, 20 декабря, власти Санкт-Петербурга сообщили о том, что в городе осталось всего 27 свободных коек для больных COVID-19 — менее 1%. Позднее стало известно, что реальное число чуть больше 3%, предыдущие данные не учитывали сведения о выписанных пациентах, однако кардинально ситуацию это не меняет. Сегодня Санкт-Петербург остается городом, в котором обстановка по коронавирусу одна из самых сложных в стране.

Уже 21 декабря вице-губернатор Олег Эргашев объяснил, что в ближайшие два дня в Северной столице планируется открытие трех корпусов в «Ленэкспо», нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной, а федеральные больницы получат еще 210 коек. Всего появится свыше двух тысяч новых мест для пациентов с коронавирусом.

При этом только с 14 по 20 декабря в больницах города оказались свыше шести тысяч человек с диагнозом COVID-19. Весь декабрь ежедневный прирост заболевших составлял более 3,5 тысячи человек.

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что сырой климат в городе всегда становился причиной эпидемий легочных заболеваний в ноябре и декабре. Именно это, по его мнению, способствует тому, что Северная столица продолжает удерживаться на втором по России месте по числу заболевших COVID-19.

Губернатор также рассказал о том, что городу необходима федеральная поддержка, а именно 300 тысяч доз вакцины и еще «200 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов». Он попросил о перепрофилировании почти тысячи коек в федеральных клиниках Санкт-Петербурга и изменении сроков сессии для студентов-медиков старших курсов, чтобы их можно было привлечь к работе с больными.