Блогеры хотели поддержать пострадавших от урагана «Дориан». Теперь их критикуют все

Известные Instagram-модели высказались в поддержку жертв урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова. Однако на свои посты они получили гневную реакцию подписчиков и пользователей социальной сети. Все дело в фотографиях, которыми сопровождались их слова сочувствия и сострадания. Многие решили, что таким образом девушки просто рекламируют свои аккаунты.

В знак сочувствия жертвам и потерпевшим многие пользователи социальных сетей публикуют черный квадрат, но Instagram-модели вместо этого стали выставлять свои фотографии, которые никак нельзя соотнести с трагедией, обрушившейся на Багамы. Вероятно, девушки надеялись собрать своими постами много лайков в связи с повышенным вниманием общественности к этому стихийному бедствию, пишет Тhе Sun, но вместо этого они собрали только критику. Причем гневные комментарии им оставляли не только подписчики, но и пользователи со всего мира. Все потому, что кроме самолюбования в опубликованных постах люди ничего больше не увидели.

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«Мое сердце разбито. Несколько недель назад я узнала об этом месте с такой чистой водой, которое напоминало рай. Очень грустно. Боже мой, сколько отчаявшихся людей, так много домов, машин, больниц и мест разрушено этим чертовым ураганом. Давайте помолимся за #Багамские острова», — написала фитнес-модель Тайтл (Tatiele Polyana). Комментарий был написан к фотографии, на которой девушка изображена в купальнике, стоящей по щиколотку в лазурной воде. Геотег, поставленный в посте, указывал на то, что фото сделано на Багамских островах.

Пользователи пришли в ужас от фотографии, которую выбрала Тайтл. Многие из них задали девушке вопрос, каким образом этот снимок относится к трагедии на Багамах.

«Это очень странный выбор фото, чтобы показать свою обеспокоенность за Багамы. Если честно, то это больше выглядит так, как будто ты использовала хештег трагедии, чтобы заняться самолюбованием», — написал пользователь под ником Wallaboutloft.

И с этим мнением согласились многие подписчики девушки. Они посчитали ее слова сожаления неискренними, а также решили, что трагедию она использовала как лишний повод полюбоваться собой.

Негативных комментариев было настолько много, что блогерше пришлось оправдываться. Она удалила написанные под фотографией слова и написала новые.

Источник фото: Instagram

«Привет, ребята, я отредактировала подпись к фотографии после того, как получила комментарии, потому что она была сделана не с целью вызвать это смущение, которое я вызвала, я хотела показать, насколько прекрасна вода, и это действительно кажется раем», — гласили слова в новой подписи. Девушка добавила, что эта фотография была единственной, которую она еще не опубликовала, поэтому и написала свои слова сожаления под ней.

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«Я действительно сожалею о трагедии», — написала Тайтл, добавив, что опубликовала этот снимок вовсе не затем, чтобы эта фотография привлекла к ней внимание. Девушка извинилась перед людьми, которых обидел ее пост, уточнив, что злополучный снимок был сделан три недели назад. Несмотря на все объяснения, пользователи продолжали оставлять под постом негативные комментарии, и сейчас пост полностью удален со страницы модели.

Но Тайтл не единственная, кто попал под гнев подписчиков из-за подобных постов. Так, высказаться на тему урагана решила и известная актриса София Вергара, но ее пост получился еще более циничным по отношению к жертвам трагедии. С выбором фотографий для публикации девушка однозначно ошиблась. Да и подпись к посту, мягко говоря, обескуражила ее подписчиков.

«В ожидании „Дориана“», — написала Вергара. В карусели опубликованных снимков можно увидеть улыбающихся девушек с бокалами напитков.

В комментариях к посту пользователи быстро объяснили актрисе, что она не права.

«Правда, не смешно. Разрушения могут быть ужасными, а люди могут потерять свои жизни. Это не шутка», «Это ни разу не смешно вообще», «Ты ждешь с улыбкой, пока другие люди теряют свои жизни?» — писали пользователи в комментариях под опубликованными фотографиями.

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Девушка не стала оправдываться и удалять подпись или весь пост. Несмотря на огромное количество комментариев, еще через два дня она опубликовала новый снимок, сделанный в салоне самолета. На фотографии изображены актриса и еще несколько человек.

«Пока, „Дориан“», — подписала публикацию Вергара.

«Да, скажи это тем, кто не может позволить себе уйти от урагана и остаться в одном из твоих многочисленных домов. Люди до сих пор погибают во время этого урагана, подумайте об этом, прежде чем писать», — прокомментировала пост пользователь под ником Mrs_tn81.

Длинный пост в поддержку пострадавших от урагана написала и еще одна блогерша в Instagram, но и ее фото не соответствовало тексту ее послания. Девушка даже призвала своих подписчиков к сбору пожертвований для помощи Багамским островам, но пользователи все равно указали ей на «оплошность» в посте.

Ураган «Дориан» может оказаться столь же разрушительным, как и печально известная «Катрина» 2005 года, рассказали в Центре международных исследований климата в Норвегии. Ранее «Дориан» достиг максимальной, пятой категории, после чего ослаб до второй, но во вторник, 3 сентября, снова усилился. По последним данным, жертвами стихии уже стали семь человек, и, как считают власти, эта цифра неокончательная.