Блогер сравнила состав продуктов в США и Великобритании. Чем она шокировала подписчиков?

Никого не удивляет, что в аналогичных продуктах, производимых в разных странах мира, используются более дешевые и доступные для каждой конкретной территории ингредиенты. Вани Хари, известная в интернете как Food Babe, взяла одинаковые продукты американского и британского производства, сопоставила состав и поделилась выводами с подписчиками в соцсетях.

Теоретически картофель фри должен содержать только соль и растительное масло, которые используются в процессе приготовления. В США это блюдо в Макдоналдс готовят на смеси четырех растительных масел с добавлением ароматизатора «говядина». А еще там есть пирофосфат натрия, декстроза и еще кое-что. Картофель фри из британского Макдоналдс готовится на смеси двух масел (рапсового и подсолнечного), хотя и добавлением той же декстрозы.

В американской овсянке Quaker около 20 ингредиентов, а в британской — всего пять. Если производить просто подсчет ингредиентов, в продуктах производства США их всегда будет в разы больше. И эти дополнительные добавки отнюдь не витамины и микроэлементы.

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«Европа живет по принципу „предосторожности“ в отношении пищевых добавок, которые потенциально опасны. Такие добавки или запрещены, или на продукте всегда есть предупреждающая надпись. В США подход иной. Там не убирают добавки их продуктов до тех пор, пока не будет доказана их опасность. А это может занять очень и очень много времени», — рассказала блогер порталу Bored Panda.

Многие считают, что в Европе просто действуют более осторожно, а в США добавляют в блюда лишь однозначно безопасные ингредиенты. Но так ли это на самом деле?

«Если компании предоставлен выбор, она всегда будет отдавать предпочтение более дешевым усилителям вкуса, более дешевым красителям, более дешевым консервантам. Даже если эти альтернативы потенциально оказывают негативное влияние на наше здоровье», — пояснила Food Babe.

Оказывается, Вани Хари даже написала книгу Feeding You Lies («Как нас кормят ложью»), в которой привела некоторые статистические данные по США. В этой стране тратят в 2,5 раза больше на здравоохранение, чем в любом другом государстве. Но именно Соединенные Штаты находятся на последнем месте по уровню здоровья населения в списке 17 самых развитых стран. Две трети жителей страны имеют избыточный вес, а более 18% детей страдают ожирением. Это вторая (после курения) причина смертности в стране.

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«Одной из основных причин этого является американская диета, которая полна рискованных ингредиентов, не используемых в том же объеме в других странах. Еда в США перегружена трансжирами, дешевым рафинированным сахаром и синтетическими добавками», — пояснила Food Babe.

Девушка всегда призвала читать этикетку продукта и не вестись на рекламные уловки типа «диетический», «здоровый», «натуральный», «без сахара».

Кстати, Вани Хари — достаточно известный блогер в США. На нее в Facebook подписано более миллиона человек. Девушка уже оказала влияние на пищевую промышленность. Именно из-за ее деятельности один из производителей прекратил добавлять в макароны с сыром краситель «апельсиновый цвет».