Блогер-предприниматель. Стримеров решили вернуть в законное поле и обложить налогом

Российских стримеров хотят ограничить на уровне закона. Власти планируют обязать их становиться индивидуальными предпринимателями, обложить донаты налогами и ввести уголовную ответственность за треш-стриминг. Но юрист сомневается, что это сработает.

Цена трансляции

Сегодня у блогеров, ведущих прямые трансляции, есть практически ничем не ограниченная возможность зарабатывать. Зрители жертвуют деньги, чтобы стример сделал то, о чем они просят, или просто чтобы поддержать понравившегося блогера. Эти средства проходят мимо бюджета, не облагаются налогом со стороны государства и никак им не контролируются.

Некоторые стримеры зарабатывают баснословные суммы только на донатах. За один эфир они могут получить миллионы долларов такими «пожертвованиями».

По данным компании «Стрим-парк», в России популярные стримеры могут зарабатывать порядка 12 тысяч долларов в месяц — это более 900 тысяч рублей. И это только на встроенной рекламе, которая подключается функцией «монетизация» на разных платформах, включая YouTube. Также, помимо донатов, стримеры и блогеры могут зарабатывать за счет рекламных контрактов.

Платформа Twitch предлагает и еще одну опцию для заработка — платную подписку на стримера. Пользователь может подписаться на ежемесячные фиксированные пожертвования, сумму которых устанавливает сам блогер. Причем часть этих денег (от 30 до 50%) уходит платформе. Зритель же взамен получает право участвовать в эксклюзивных розыгрышах от блогера или других активностях, недоступных простым пользователям.

ИП для стримера

Росфинмониторинг вслед за другими ведомствами обратил внимание на проблему треш-стриминга, написал ТАСС. Финансирование подобной деятельности, которая порой нарушает не только нормы приличия и здравого смысла, но и закон, не должно быть доступно для россиян — как и финансирование любой другой преступной деятельности, считают в ведомстве.

Стримерам предложили регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. С инициативой выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Идею объяснили тем, что стримы направлены на получение дохода, а потому должны находиться в правовом поле. Тогда и вычленять тех людей, которые показывают насилие в ходе своих трансляций или иным способом нарушают закон, будет легче.

«Понятно, что треш-стримеры вряд ли будут регистрироваться и говорить о том, что они будут демонстрировать садистские сцены и что это будет объектом их профессиональной деятельности. Значит, скорее всего, они либо регистрироваться не будут, либо будут искажать характер своей деятельности. Это все вычисляется, это прозрачно», — объяснил Пушков.

Однако председатель комиссии по юридической безопасности Алексей Гавришев отметил, что, согласно Конституции, обязать кого бы то ни было зарегистрироваться в качестве ИП невозможно. Более того, те стримеры, которые активно монетизируют свои трансляции и имеют рекламные контракты, чаще всего уже имеют статус индивидуального предпринимателя.

«Полагаю, данная инициатива никак не повлияет на деятельность блогеров, ничего нового она за собой не несет», — сказал он.

Но если в деятельности блогера усмотрят незаконную предпринимательскую деятельность, его смогут привлечь к ответственности. Однако для этого в российские законы придется вносить много правок, ведь разграничить донаты-«пожертвования» и донаты-«платежи» будет нелегко. Под удар могут попасть и все остальные сферы, где пожертвования не облагаются налогами.

Платить за донаты

Более того, сенатор рассказывал о том, что законодатели также рассматривают возможность обязать стримеров платить налоги с донатов. Сейчас государство никак не регулирует «пожертвования» зрителей, хотя зачастую, уверен Пушков, донаты оказываются оплатой определенного рода видеоуслуг, а не пожертвованиями.

«Проведение [оплаты] этого [вида трансляции] в качестве пожертвований является формой ухода от налогов и финансового контроля», — заключил он.

Алексей Гавришев и здесь не согласен с законодателями. Адвокат убежден, что донаты как денежные подарки облагаться налогами не могут по закону, ведь они являются «добровольными безвозмездными платежами».

«Между оплатой услуг и пожертвованием есть огромная принципиальная разница как по смыслу, так и по налогообложению, ведь пожертвование является односторонней безвозмездной сделкой. Оплата услуг же представляет собой обмен денег на получение услуг или других благ, в связи с чем они облагаются налогом», — объяснил Гавришев.

До этого Алексей Пушков и некоторые другие парламентарии выступали с предложением ввести уголовную ответственность за треш-стримы — со штрафами и тюремными сроками до шести лет за унижение человеческого достоинства. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже настаивала на том, чтобы в УК появилась отдельная статья за треш-стриминг.