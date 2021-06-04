Блогер похвастался опасными гонками на Porsche по центру Петербурга. Наказать его не получится

Петербуржцы пожаловались на то, что лихач на желтом Porsche устроил гонки прямо на Невском проспекте. Позднее выяснилось, что так «катали» автоблогера Дмитрия Рудикова. Имя нарушителя ПДД он называть не стал, а наказать свидетеля опасной езды нельзя. Сам же блогер уже на карандаше у правоохранителей.

В разгар Петербургского международного экономического форума в самом центре культурной столицы неизвестный лихач решил погонять на ярком спорткаре без номеров. Несколько человек заявили в полицию на водителя, который собрал целый букет нарушений: он превышал скорость, устраивал «шашечки», подрезал общественный транспорт, выезжал на выделенную полосу и проезжал на красный. В петербургской полиции уже заявили, что занимаются расследованием.

Все это зафиксировали и городские камеры, однако пока личность водителя неизвестна. Позднее о поездке с восторгом отчитался в своем Instagram автоблогер Дмитрий Рудиков, известный как Димас из Батайска. Он рассказал, что его прокатили на ярко-желтом Porsche, причем нарушения, видимо, его не обеспокоили.

«Меня прокатили так, как я не катался никогда в жизни. Это просто охренеть как рискованно, быстро, нереально, ненормально. Тачка — космолетище», — сказал он в своем Instagram.

Закон бессилен

Пока полиция ищет водителя желтого Porsche, многие задумались о том, что не лишним было бы наказать и его пассажира, который никак не помешал нарушению правил, к тому же похвастался ими перед своими подписчиками. Но руководитель юридической компании «Богатов Групп», юрист широкого профиля Сергей Богатов объяснил «360», что КоАП за такое санкций не предусматривает

«В такой ситуации штрафы, которые у нас касаются в том числе и опасного вождения, правил перестроения, применяется именно к водителю. Так что блогера привлечь к какой-либо ответственности вряд ли получится», — уверен он.

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Булавин добавил, что о наказании для блогера можно было бы говорить, если бы завели уголовное дело, например, при аварии. Решить вопросу беспредела на дорогах, который все чаще встречается со стороны блогеров и других известных людей, можно с помощью огромных штрафов, считает юрист.

«В законе уже есть термин опасное вождение. Постепенно у нас все идет к тому, что камеры будут на каждом шагу. Если нарушителям будут приходить огромные штрафы — по тысяче евро, — тогда, возможно, это подействует как-то на людей, даже на владельцев таких автомобилей», — добавил он.

Пока же даже многие водители, не соблюдающие ПДД, остаются безнаказанными и готовы рискнуть ради хайпа. Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев уверен, что кардинальные перемены в законодательстве не помогут научить лихачей соблюдать закон. Зато лишение прав после пяти подобных нарушений может. Но главное, по мнению автоюриста, это неотвратимость наказания — если нарушители будут понимать, что санкций не избежать, подобных «гонок» может стать меньше.

Если каждый за неоплаченный штраф будет сидеть по 30 суток, он больше не захочет нарушать. А они понимают, что никакой ответственности не будет нести, поэтому и нарушают Лев Воропаев автоюрист, правозащитник.

Автоблогер с проблемами

Дмитрий Рудиков — 23-летний Instagram-блогер родом из Батайска, Ростовская область. Он рассказывал о том, что учился в МГИМО, но образование ему не слишком понравилось — «при желании самостоятельно получить подобную информацию можно намного быстрее и качественнее». Зарабатывает он на ставках, криптовалюте и развитии своего YouTube-канала.

Главным своим увлечением Рудиков считает автомобили. В соцсетях он в основном делает обзоры на дорогие машины, время от времени берет интервью у бизнесменов и предпринимателей. На YouTube-канале блогера «Димас из Батайска» есть и много другого контента, например, он снимает серию роликов «Fake Таxi», где предлагает подвезти попутчиков на дорогом автомобиле бесплатно. В одном из выпусков фигурировали выпускники одной из петербургских школ, в другом Рудиков предложил девушке сыграть в игру на раздевание — она согласилась снимать с себя по вещи за каждый неправильный ответ на его вопрос. Видео без цензуры блогер выкладывает в закрытом Telegram-канале.

Были у Рудикова и другие скандалы. Например, летом 2020 года блогер — тоже в центре Петербурга — разбил желтый автомобиль Lamborghini, который должен был отдать в качестве приза одному из своих подписчиков. Тогда любители опасной езды тоже «обкатывали» шикарную машину на улицах города, нарушая правила.

В середине мая 2021 года после громкой аварией с блогером Эдвардом Билом Дмитрия Рудикова и еще восемь блогеров поставили на «спецучет» в московском ГИБДД как склонных к опасному вождению. В «черном списке» также оказалась владелица Mercedes-Benz и Lamborghini Анастасия Ивлеева, которая нарушала ПДД более 400 раз, владелец Mercedes-Benz G-класса, Toyota Land Cruiser и двух Rolls Royce Евгений (Жекич) Дубровский, фаната Lamborghini, Bentley и BMW 5 серии Дима Гордей, Алан Енилеев с Saab 9-5 и Гоша Пчелинов на BMW 3 серии, а также Гусейн Гасанов с красными Rolls-Royce, Mercedes и Lamborghini Urus и «Блондинка Драйв» на BMW M5. В список опасных водителей попал и скандальный блогер Михаил Литвин со своим Mercedes, который сегодня примотал человека к вертолету скотчем, чтобы записать ролик на YouTube.

Теперь этот список может пополнить и другой блогер Гоша Ерохин, которого сегодня задержали в Москве из-за тонировки. Перед этим звезда Instagram хвастался, что его останавливают каждый день.