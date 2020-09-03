Иркутская кофейня поверглась жесткой атаке пользователей Instagram. Негативные комментарии и жалобы стали результатом нескольких постов, опубликованных популярным блогером. Дошло даже до того, что аккаунт кофейни был заблокирован. А началось все из-за бесплатного стаканчика кофе. Подробнее о скандале, который чуть не стал для сети кофеен роковым — в материале «360».

Бесплатный кофе

Практически в каждой сети кофеен можно встретить всевозможные акции или бонусы, которые предлагаются клиентам. В частности, во многих заведениях есть предложение «купи несколько чашек кофе и получи следующую в подарок». Обычно посетителю дают специальную карточку, на которой отмечаются необходимые покупки. Когда условие выполняется — посетитель получает кофе в подарок.

Именно из-за такой акции и возник конфликт между известным блогером, за постами которого следят тысячи человек в Сети, и сетью кофеен.

«Дело не в кофе. Это принцип»

Мужчина был участником той самой акции, и придя в заведение за чашечкой кофе, он протянул кассиру карточку, на которой ставились отметки. До бесплатного напитка не хватало только одной покупки. Правда, последний раз блогер был в кофейне больше года назад. Срок этой акции в кафе истек.

Источник фото: Pixabay

В своем Telegram-канале блогер рассказал, что на самой карточке не было сказано ни о сроках, ни о каких-либо других условиях акции, и он попросил решить этот вопрос, предупредив, что в противном случае будет ругаться.

В кафе пошли на встречу и поставили последнюю печать (акционной не было, поэтому использовали обыкновенную). Но заветный стаканчик бесплатного кофе блогер так и не получил.

Придя за ним на другой день он увидел другого бариста, который также объяснил, что акция закончилась и никакого бесплатного кофе сделать не получится. После этого блогер записал «пару Stories», в которых высказал свое недовольство.

По словам мужчины, он ожидал извинений от кофейни, но не получил их. Он отметил, что в этой ситуации дело не в кофе, и не в деньгах, а в принципе. Поэтому расстроенный блогер попросил подписчиков прокомментировать это, но негативные сообщения кофейня стала удалять. Тогда блогер попросил пожаловаться на аккаунт. В результате его закрыли.

Ответ

Отмалчиваться представители кофейни не стали и объяснили ситуацию. Мужчина и правда был участником акции, но она закончилась около двух лет назад. При этом были и попытки договорится и предложения бонусов, но блогер был непреклонен — его целью был конфликт, написали представители кофейни. Все это грозило бизнес-аккаунту удалением из соцсети.

Сейчас аккаунт кофейни функционирует, и они даже придумали новую акцию — посетители один день смогут получать в сети заведений кофе в подарок.