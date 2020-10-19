Популярный блогер Mellstroy из Гомеля разбил девушке лицо в прямом эфире. Так он отреагировал на просьбу раздеться и показать его «знаменитую» фигуру. Mellstroy оказался тем самым блогером, которого чуть не поймала белорусская милиция за стримы с несовершеннолетними.

Головой о стол

Андрей Бурим (настоящее имя блогера Mellstroy) сидел с двумя девушками перед камерой, когда вел прямой эфир. Судя по фону, дело было на вечеринке.

Между юношей и Аленой Ефремовой завязался спор. Она просила блогера доказать свои слова о красивой фигуре и раздеться. Эти слова вывели Mellstroy из себя: он начал агрессивно отвечать на вопросы, а потом схватил свою подругу за шею и несколько раз ударил о стол.

Другие гости попытались его успокоить. Видео закончилось тем, что блогер вытолкнул избитую девушку из кадра, но потом тут же передумал и позвал ее сесть в кресло рядом.

Видимо, так он хотел примириться с подругой. Но девушка, которая оказалась моделью, на примирение явно не согласна. После нападения она описала ситуацию в Instagram, снабдив пост фотографией обезображенного рта.

«Mellstroy избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своем стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса, и обладающие ценной информацией по этому поводу, пожалуйста, дайте связь через директ с пометкой „суд/адвокат“. Я в ужасе от этой ситуации», — написала модель Алена Ефремова в Instagram.

Девушка добавила, что ее до сих пор трясет, а во рту «кровавое месиво». Ефремова призвала всех, кто уже подвергался нападениям со стороны Mellstroy, написать ей, чтобы присоединиться к коллективному иску.

Если у него есть условка, то привлечем к уголовке. Справедливость есть Алена Ефремова.

В МВД «360» подтвердили, что после избиения девушка обратилась в полицию. Там начали проверку.

Бесславное прошлое

Андрей Бурим ведет канал под названием «Mellstroy Стримы». У него 680 тысяч подписчиков, а отдельные ролики набирали до 32,5 миллиона просмотров. Бурим и в других стримах ведет себя довольно агрессивно: кричит и ругается матом, унижает гостей.

Его обычный стрим — вечеринка в Москва-Сити, во время которой он взаимодействует с гостями и читает комментарии. Но в таком жанре блогер стал снимать относительно недавно. Известность ему принесли видео общения с несовершеннолетними девушками, из-за которых он даже попадал под внимание белорусских милиционеров.

Как писало издание Tut.by в 2017 году, Андрей Бурим связывался с девушками через Skype. Во время этого общения, которое он транслировал на своем канале, молодой человек подсказывал своим собеседницам, каким образом и какие предметы одежды необходимо снять. Все это он делал в формате живых эфиров, не сохраняя видео на YouTubе, так что доказательств фактически не было.

Бурим становился все популярнее, пока нижегородский блогер Айдэн не опубликовал ролик «Стример РАЗДЕВАЕТ подписчиц в скайпе // правда о MellStroy 18+». В нем, как видно из названия, блогер раскрыл приемы Бурима.

После этого в гомельском УВД начали проверку, а Андрей Бурим исчез.

«В ходе осмотра места жительства гомельчанина изъята компьютерная техника. Назначены компьютерно-техническая экспертиза, а также искусствоведческая по наличию в видеозаписях признаков порнографии. Также опрошены родители парня, которые сообщили, что не знают, где сейчас их сын», — цитирует издание официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова.

Несмотря на то, что от милиции и родителей парень прятался, изданию Tut.by удалось его найти и даже взять у него интервью. Журналистам Бурим сказал, что не знал, что общается с несовершеннолетними, ведь возраст сейчас трудно определить. Он также заверил, что в его канале не было порнографии.

О заработке вообще сначала не думал. Но потом, когда углубился в эту сферу, понял, что есть функция донатов. Люди кидали пожертвования, которые мне улучшали настроение Андрей Бурим.

После этого Mellstroy на три года пропал из медийного поля.

Повод прославиться

По степени известности Алена Ефремова своему обидчику явно уступает. На Instagram девушки подписаны 22 тысячи человек, причем еще утром 19 октября, до того как история с избиением попала в федеральные СМИ, это число было немногим больше 17 тысяч. Она постит двусмысленные фотографии, видео и, как кажется, не связана крупными контрактами с модными домами.

Свой блог девушка сама охарактеризовала как «сексувальный контент» (орфография авторская).

В Сети обратили внимание на то, что прямо перед избиением девушка выложила Stories с банкой конопли, назвав ее «сладостями». После ударов о стол модель удалила этот снимок.