Блогера Юрия Хованского, который вел собственный канал на YouTube с четырьмя миллионами подписчиков, официально включили в перечень террористов и экстремистов. Его фамилия появилась в списках на сайте Росфинмониторинга.

Блогера задержали 9 июня. В отношении него возбудили дело об оправдании терроризма. Он опубликовал в интернете песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», где погибло около 130 человек. Трагедия произошла в 2002 году, террористы взяли в заложники больше 900 человек в здании Театрального центра на Дубровке. Среди зрителей были дети.

По версии следствия, ролик с песней появился в Сети примерно год назад. Хованский поспешил принести свои извинения и назвал свой действия «ужасной ошибкой». В данный момент блогер под арестом по решению Куйбышевского районного суда Петербурга.

Как формируют перечень террористов и экстремистов

Официальный перечень формируется по сообщениям от нескольких ведомств. В список могут включить тех людей, про которых есть сведения о причастности к экстремизму или терроризму. Эту информацию могут передать из Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, ФСБ и МВД.

В этом списке, например, до сих пор числится Варвара Караулова — студентка МГУ, которая пыталась сбежать к террористам в Сирию. Ее вовремя перехватили на территории Турции и отправили в Россию.

Караулову осудили на 4,5 года колонии, однако она вышла условно-досрочно. С тех пор она сменила имя, вышла замуж и ведет спокойную жизнь. Тем не менее Варвара остается в перечне, хоть уже и под другими именем. Над ней установлен административный надзор — пока она не может появляться ночью вне дома, если это не связано с работой.

Какие ограничения ждут Хованского

Прежде всего, ограничения после внесения в список касаются материальной стороны. Счета того, кого включили в перечень, блокируются в рамках закона о противодействии финансированию терроризма. С карты, где хранятся накопления, можно снимать не больше 10 тысяч в месяц на себя и на каждого члена семьи, который не работает.

При этом на сайте Росфинмониторинга указано, что люди могут снимать заработную плату в размере, который превышает 10 тысяч рублей в месяц. Также можно получать социальные выплаты — пособия, пенсии, стипендии. Кроме того, с карты можно платить налоги, погашать ранее взятые кредиты, штрафы и другие обязательства.

Включенные в перечень люди могут просить о том, чтобы разблокировать счета. Для этого нужно обратиться в Росфинмониторинг с мотивированным письмом и ждать решения ведомства по этому вопросу. Что касается полного исключения из списка, то такая возможность тоже есть. Ее основания указаны в пункте 2.2. статьи 6 Федерального закона.