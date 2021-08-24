Блогер Арчи похвастался опасной ездой. Пример Эдварда Била заразителен?

Друг Эдварда Била автоблогер Арчи выложил свое опасное вождение в соцсетях. После этого ГИБДД забрала его машину. Случай с Эдвардом Билом не научил блогеров уважению к ПДД. Чтобы их пример не стал заразителен, понадобится ужесточение закона и активная позиция россиян.

Автоблогер Арчи похвастался в своих соцсетях умением перескакивать из ряда в ряд на большой скорости на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Видео с «шашечками» на дороге он выложил в своем аккаунте в Instagram, в котором у него 360 тысяч подписчиков. Однако позднее удалил ролик.

ГИБДД забрала его Mercedes-Benz на спецстоянку для проверки номеров. Инспекторы заподозрили, что они поддельные. Арчи был другом блогера-лихача Эдварда Била и уже не первый раз привлекает внимание правоохранительных органов, написала «Фонтанка».

Сам автоблогер сообщил в соцсетях о встрече с ГИБДД и предупредил, что может пропасть на какое-то время.

Наказание за «шашечки»

Арчи — не первый, кто хвастался тем, как перестраивал машину на большой скорости. Два месяца назад в разгар Петербургского международного экономического форума неизвестный лихач на Невском проспекте также превышал скорость и устраивал «шашечки». Позднее выяснилось, что в опасных гонках участвовал автоблогер Дмитрий Рудиков.

Закон не предусматривает серьезного наказания за опасную езду. Автоюрист Георгий Холманский напомнил «360», что ПДД определяет агрессивное вождение как два или более нарушения правил.

«Статьей 12.15 предусмотрено нарушение ПДД при обгоне, при развороте и при перестроении. Там мера наказания, опять же, зависит от характера совершенного правонарушения. Если это просто нарушение перестроения, режима движения, то от 1000 до 1500 рублей. Если же водитель выехал на встречку, то штраф — до пяти тысяч либо лишение управления [автомобилем] до года», — объяснил Холманский.

По словам юриста, в случае блогера Арчи нужно разбираться, что конкретно он нарушил.

Дурной пример заразителен

Блогер Эдвард Бил 1 апреля устроил аварию на Садовом кольце в Москве. До этого он был известен опасной ездой на дорогах и пранками.

Однако даже после вынесения приговора череда фото и видео, на которых блогеры открыто нарушают ПДД, не прекратилась. Другой скандальный блогер Михаил Литвин въехал на купленной машине в ресторан. До этой выходки пранкера уже лишали водительских прав.

Месяц назад блогер и экс-участник «Дома-2» Антон Гусев усадил за руль машины своего восьмилетнего сына. Подписчики поступок не оценили, но блогер был уверен, что его сыну уже пора учиться водить автомобиль. В итоге Гусева оштрафовали на 30 тысяч рублей, однако экс-участник «Дома-2» не жалеет о содеянном. Сам же блогер не мог похвастаться правильным вождением. Только с начала года он успел получить 104 штрафа за нарушение ПДД.

Влияние на умы

Причина намеренного создания опасного и противозаконного контента проста — это привлекает внимание. Пиар-специалист CEO Pitches Agency Юлия Дорошок напомнила, что видео и фото с лихачествами на дорогах могут повлиять на умы аудитории.

«Если взрослый человек не побежит сразу лихачить после просмотра видео — паттерны поведения уже сложились, то подросток может не оценить уровень опасности и повторить. Общайтесь с детьми, узнавайте, что они смотрят, и обсуждайте», — призвала Дорошок.

Она отметила, что пользователи соцсетей должны без стеснения жаловаться на противоправный контент. В таком случае соцсети смогут пессимизировать его и удалять.

Однако не всегда одних жалоб подписчиков достаточно. Автоюрист Георгий Холманский уверен, что само по себе правонарушение на дороге может быть вызвано многими факторами, например дорожной обстановкой, но не она вынуждает блогеров-лихачей нарушать правила. Создаваемый ими контент не направлен на безопасность граждан.

«По большому счету они пропагандируют правонарушения. Я думаю, если внести изменения в закон в части наказания за пропаганду подобного поведения противоправного, это будет иметь положительный эффект», — добавил Холманский.