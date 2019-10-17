Почти бессмертное существо завелось в Париже. Оно бесконечно размножается и лечит раны за минуты

В Парижском зоопарке поселился загадочный слизевик — гигантское одноклеточное создание. Он похож на гриб, но двигается как животное. Этот живой организм имеет 720 полов и безостановочно размножается. Наверное, если он будет размножаться достаточно долго, то сможет захватить мир.

Парижский зоопарк продемонстрирует посетителям уникальный одноклеточный организм — слизевика, названного blob, то есть «сгусток» или «капля». Имя загадочному существу выбрали в честь инопланетной формы жизни, поглощающей все на своем пути, из одноименного фильма ужасов 1958 года. Слизевик не имеет рта, но находит, поглощает и переваривает пищу. А еще он способен передвигаться — правда, не слишком быстро — со скоростью, примерно, сантиметр в час.

В хороших условиях blob растет очень быстро, ежедневно удваиваясь и достигая 30 сантиметров в диаметре. Его цвет тоже может меняться: он может быть красным, белым, розовым, хотя чаще всего встречаются ярко-желтые. Проблем с размножением у слизевика тоже нет, каким бы невероятным это ни казалось, организм, пишет Reuters, имеет сразу 720 полов.

Вlob — вообще практически бессмертный. Если его разрезать пополам, он исцелит пораненные части за несколько минут. Опасность для него представляют лишь яркий свет и засуха. Но и то при возвращении благоприятных для его роста условий слизевик снова просыпается. Не организм, а супермен.

Основными «достижениями» слизевика исследователи называют бессмертие и отсутствие мозга (хотя это сомнительный повод для гордости). В мире насчитается около тысячи видов организма, большинство из которых свободоживущие. Часть все-таки ведет паразитический образ жизни.

К слизевикам относят три группы, одна из которых наиболее интересная — миксомицеты. Существует слизевик с красивым названием Physarum polycephalum — этот организм способен самостоятельно учиться и даже передавать знания соплеменникам. Например, эти слизевики научились не бояться соли и этим навыкам могут научить других миксомицетов, просто сливаясь с ними.

Источник фото: Flickr / Ars Electronica/слизевики в колбе

Эксперимент с организмами провели в 2017 году. Ученые заставили две тысячи миксомицетов пересечь мостик, покрытый солью, чтобы добраться до пищи. В то же время другие две тысячи «блобов» выполняли ту же задачу, но уже по чистому мостику. Затем исследователи сформировали пары этих организмов. В каких-то случаях был «опытный» и «неопытный» слизевики, в других — два наученных или два ненаученных. После этого ученые снова провели этот эксперимент, пустив организмы по мостику. Оказалось, что миксомицеты из смешанной группы двигались так же быстро, как и «опытные», и намного быстрее «неопытных», будто уже знали, что соль для них опасна.

«Blob — это живое существо, которое принадлежит к одной из тайн природы. Это удивляет нас, потому что у него нет мозга, но он способен учиться. И если вы объедините два пятна, то тот, кто узнал, передаст свое знание другому. Мы точно знаем, что это не растение, но мы не знаем, является ли это животным или грибом», — заявил директор парижского Музея естественной истории Бруно Давид.

Впервые слизевика обнаружила в 1973 году жительница Далласа Мэри Харрис. Однажды утром дама нашла в саду «пенистую, сливочную и бледно-желтую, похожую на омлет, массу, размером не больше печенья». Беспокоиться она не стала, подумав, что это такой странный гриб.

Всего через две недели Мэри заметила, что масса угрожающе увеличилась в размерах. С помощью граблей женщина разбросала ошметки пришельца по участку, но «пенистый омлет» продолжил расти. После этого со слизевиком пытался разобраться супруг Мэри, затем полицейские. Усилия оказались тщетны, незваный гость исчезать не собирался. Но однажды blob исчез так же внезапно, как и появился, оставив пару в уверенности, что их посетил гость с другой планеты.