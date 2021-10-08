Штраф за блюда из домашних животных введут в Казахстане. Россиянам такое не грозит из-за менталитета

Власти Казахстана планируют запретить употребление в пищу мясо домашних животных. За нарушение закона предусматривается штраф до 100 тысяч рублей и 50 дней ограничения свободы.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова рассказала, что власти разработали проект о запрете употребления в пищу мяса домашних животных. Подобные действия будут рассматриваться как жестокое обращение с животным, повлекшее за собой его смерть. В перечень домашних питомцев вошли собаки, кошки, попугаи, хомяки и белые мыши.

Как сообщил «Sputnik Казахстан», отслеживание соблюдения закона оставят за приютами и соседями владельцев животных. Например, представители приюта могут регулярно проверять, как себя чувствует животное у нового владельца.

«Что касается животных, которые были куплены или подарены, то здесь, я думаю, должны быть действия соседей, что раньше была собака, а потом куда она делась. Собака — это существо, которое видно», — сказала Шалабекова.

За нарушение закона предусматривается штраф до 583 400 тенге (более 98 тысяч рублей) и 50 дней ограничения свободы.

Обстановка в России

Как рассказала активистка инициативной группы «Живодерам. НЕТ» и зоозащитница Мария Высоцкая, в России все это уже запрещено по СанПиНу, а проблема заключается совершенно в другом. Создать закон — это только половина дела. Главное — это следить за его соблюдением, а этим мало кто будет заниматься.

Здесь важно людям объяснить, что так поступать нельзя. Если вбить сейчас в Google «рецепты из мяса собак», то он выдаст ссылки на несколько сайтов. Получается, что определенный спрос на такую продукцию есть.

«Стереотип о том, что мясо собаки помогает при туберкулезе, все еще существует. Я понимаю, когда такое было в 90-е, но когда в XXI веке люди лечат туберкулез собачьим мясом, появляются вопросы», — заявила Высоцкая.

Шеф-повар, кулинарный эксперт и телеведущий Сергей Синицын тоже заметил, что на официальной основе в России ресторанов, где открыто готовили бы домашних животных, нет. Да и у большинства россиян есть внутренняя любовь к ним.

«Даже если бы в России разрешили готовить домашних животных, у нас бы это не прижилось. Наш менталитет воспитан так, что мы привыкли поддерживать и заботиться о них. Я в детстве постоянно котят с улицы приносил домой и собак подкармливал», — рассказал эксперт.

Например, в Перу есть национальное блюдо под названием куй. Оно состоит из жареной морской свинки. В России как-то пытались популяризировать его, но людям такой формат не зашел. Тем более животное напоминало жареную крысу.

Однако Синицын отметил, что, несмотря на то, что россиянам такие вещи не близки, он слышал о ряде заведений в Москве, где подпольно готовят собак.