Близняшки из Казани накормили бездомного роллами ради iPhonе ХR. Ролик взбесил зарубежные СМИ

Ролик сестер-близнецов из Казани, снятый для участия в марафоне #НамНеВсеРавно2019, обратил на себя внимание зарубежных СМИ. Прессе не понравилось видео, где девушки кормят бездомного роллами.

Блогеры Аделя и Алина Фатхеевы из Татарстана опубликовали в своем Instagram кадры, на которых 24-летние сестры, прогуливаясь по казанским улицам, встречают сидящего в инвалидном кресле мужчину.

Одинаково одетые девушки хором называют бездомного «бедненьким» и предполагают, что он голоден. После этого Фатхеевы заказывают своему подопечному роллы через приложение для доставки еды и кормят его палочками.

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«Не проходите мимо… Да, бездомные котики — это, может быть, милее, но людям тоже нужна наша помощь, поддержка. И нам не все равно!» — говорится в подписи к публикации.

Социальный ролик Фахтеевых подписчикам не понравился, о чем они прямо заявили в соцсети, вынудив близнецов закрыть комментарии. Пост Адели и Алины не остался незамеченным и зарубежной прессой.

Британские СМИ заметили, что блогерши на самом деле кормили живущего на улице мужчину. Актером он, уверил таблоид Daily Mail, не является. Издание привело и комментарий одного из пользователей, который обвинил сестер в «отрыве от реальности».

«Столько лицемерия за эти 42 секунды», — заметил другой. Третий предположил, что девушкам просто был нужен iPhone XR, который разыгрывали в качестве одного из призов в марафоне.

Ролик Фахтеевых показался «безвкусным» и другому изданию Великобритании. The Sun охарактеризовало его как рекламный трюк в угоду популярности. Видео, говорится в материале, ничего общего с желанием помочь человеку не имеет.

С горькой иронией отнесся к ролику и портал LadBible, возмутившийся комментарием сестер про котов и бомжей.

«Когда вам придет в голову заказать тайскую лапшу бездомной кошке, вспомните, что еда нужна бездомным людям», — подчеркнул автор материала. Он добавил, что внешний вид сестер оставляет «жутковатое» впечатление.

Блогеры Аделя и Алина Фатхеевы регулярно показывают подписчикам моменты своего яркого отдыха — на яхтах, в спортзалах и дорогих отелях. Марафон, для которого они снимали ролик, организовало движение «Молодежь Татарстана». Победителям обещали, кроме последней модели iPhone, Apple Watch Series 4 и PlayStation 4.