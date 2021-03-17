«Удар такой был страшный». Близкие Юлии Началовой до сих пор переживают потерю

С момента смерти артистки Юлии Началовой прошло два года. Певица скончалась 16 марта 2019 года. Ее близкие родственники, друзья и коллеги по цеху до сих пор переживают эту потерю и даже предлагают дать ей звание народной артистки России. По просьбе «360» они рассказали о том, какой была Юлия и какой стала ее дочь.

Александр Панайотов, певец

Безусловно, для меня эта рана свежа, и она никогда не заживет. Боль может притупиться, но шрам останется навсегда.

Для меня это, конечно, большая потеря, и до сих пор я скучаю, я ее люблю. Осознание того, какой был этот человек, приходит гораздо позже. Весь масштаб ее, потенциал и талант, и доброта, которой она одаривала абсолютно всех: и врагов, и друзей, и близких, и неблизких. Это замечательно светлый человек, по которому я очень скучаю.

Анна Исаева, подруга и PR-директор

Знаете как, жизнь в любом случае продолжается и заставляет нас в нее включаться. Я в этом случае, скорее, говорила бы о боли семьи, о боли родных людей. Она в разы больше, чем любого из нас, из людей, кто был дружен с Юлей. Это просто несравнимые вещи.

Мои ощущения немножко другие. Я просто очень взрослый человек, я очень много лет пробыла с Юлей рядом, поэтому в моей душе, в моих воспоминаниях, в моих мыслях она остается. Остается такой, какой я ее знала, со всеми ее плюсами и минусами, со всем ее безумным юмором. С умением погоготать, поржать над любой такой неожиданной ситуацией. С тем, что она умела меня поддержать. Я могла прийти и пожаловаться на что-то, и я знала, что получу поддержку. С теми трудностями, которые мы проходили в бизнесе.

Нас, конечно, окружало очень много совместных вопросов, забот. Но если говорить о трагичности ситуации и о том, что испытывают люди, потеряв близкого человека, то самое страшное — это, конечно, потеря ребенка родителями. Сегодня на кладбище, в первые минуты, когда в первую минуту я увидела Виктора Васильевича, Таисию Николаевну, я заметила, как они плачут, как они скрывают слезы под шарфом и шапкой. И это было невозможно не увидеть, не понять, не почувствовать. Я слишком хорошо знаю этих людей, чтобы не сочувствовать их горю, их слезам.

Эвелина Бледанс, телеведущая

Как же быстро летит время. Очень быстро растут наши дети, очень быстро проходит время с каких-то печальных событий, и невозможно понять и представить, как так произошло, что небо забрало у нас Юленьку. И то, что она такая молодая, такая добрая и яркая, такая нежная, такая искренняя девочка, и так вот раз, и ушла.

Я до сих пор не могу понять. То, что прошло два года, — это вообще неимоверно большой срок. Я продолжаю ратовать за то, чтобы Юле посмертно дали звание заслуженной артистки России, потому что она была на сцене фактически всю свою жизнь. Публика ее любит с тех пор, когда она еще исполняла песни своего папы на «Утренней звезде».

Сейчас почему-то затормозилось это дело, хотя ее поклонники этого очень хотят. И если немножечко медийных людей присоединятся к этой истории, то Юля сможет получить это звание.

Во-первых, я уверена, что на небесах все видят и смотрят ушедшие от нас близкие. Для нее это будет приятный этап, а для ее дочери и ее семьи это будет материальным подспорьем, потому что за звание дают некую сумму денег ежемесячно. Мне очень бы хотелось, чтобы это произошло. Мне кажется, что это было бы очень хорошим даром, подарком для нашей любимой Юленьки.

Виктор Началов, отец

Дочь Юлии ходит в школу, целый день в ней проводит. Любит мюзиклы, поет песни. Живет нормальной, обыкновенной жизнью. 15-й год уже, взросленькая. Трудно сказать, хочет ли пойти по стопам мамы. Очевидный талант есть. Как он будет развиваться со временем, посмотрим.

После смерти Юли было очень трудно и печально. Удар был страшный.

Посмертный культ Началовой

16 марта 2019 года у 38-летней Юлии Началовой остановилось сердце. По словам ее врача Василия Шурова, все началось с небольшой травмы на ноге, а закончилось сепсисом и перспективой ампутации.

У артистки было множество проблем со здоровьем. Началова страдала от анорексии, во время пластики груди получила инфекцию, а после этого у артистки начались проблемы с почками и, как следствие, подагра.

Ее ранняя кончина породила массу слухов. Согласно одной из теорий, певица страдала всю жизнь от красной волчанки, при которой повреждается несколько органов одновременно. Этот домысел опровергал ее врач. Вторым растиражированным слухом стало якобы употребление Началовой препаратов для похудения. Но и эту теорию опроверг Василий Шуров.

Спустя несколько месяцев после смерти поток фанатов, приходящих на ее могилу, не прекратился. Они продолжали приносить на могилу цветы и мягкие игрушки, а кто-то даже собирал могильную землю и добавлял ее в суп и чай.

31 января, в день рождения скончавшейся певицы, поклонники съехались на кладбище, чтобы возложить цветы. Фанаты стали свидетелями так называемого чуда: на небе через тучи проступали лучи солнца. Почитатели Началовой были уверены, что певица посылает им знак с того света и рада тому, что о ней помнят.

Во вторую годовщину смерти Началовой ее подруга, жена певца Стаса Костюшкина, выложила на своей странице в Instagram фотографию могилы артистки. Судя по снимку, в годовщину смерти друзья, близкие и поклонники все так же приносят цветы на кладбище.