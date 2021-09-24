Бледная поганка лишила украинскую звезду всей семьи. Распознать гриб-убийцу можно по нескольким признакам

Участник украинского шоу «Голос страны» Богдан Муха в один день потерял маму, бабушку и тетю. Предположительно, они скончались от отравления поганками. О том, как не спутать ядовитые грибы со съедобными, рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По сообщениям «Газеты.ru», украинский певец Богдан Муха в один день потерял всю семью. Его родственники, проживающие в городе Коростень, предположительно, скончались в результате отравления. Знакомый семьи угостил бабушку, тетю и маму артиста грибами, которые оказались бледной поганкой.

«Я знаю, что моя мама, бабушка и тетя кушали грибы. После этого им стало плохо», — сказал Муха.

Мама певца, работавшая сиделкой, плохо почувствовала себя, когда ухаживала за пожилым человеком. На работе она пожаловалась на ухудшившееся самочувствие, но скорую вызывать не стала. Женщина думала, что вскоре придет в себя. Однако через некоторое время она умерла.

Позже у нее дома нашли тело ее сестры и матери. Как рассказали соседи, грибами их угостил приятель. После смерти женщин его никто не видел. В полиции завели уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Следователи также разрабатывают еще одну причину смерти — алкогольное отравление. Остатки спиртного обнаружили в квартире погибших.

Как отличить поганку от съедобных грибов?

Грибник и миколог Михаил Вишневский рассказал «360», что начинающий грибник может спутать бледную поганку с зеленой сыроежкой и зеленой рядовкой. Это грибы, у которых шляпки тоже зеленого цвета. Обычно бледную поганку могут спутать с ними при быстром сборе грибов, когда срезают только шляпку, оставляя ножку в земле. Это самый частый случай отравления, потому что все признаки различия находятся на ножке.

У зеленой сыроежки и рядовки нормальная, ровная ножка, на которой нет никаких особых дополнений. У бледной поганки на ножке есть кольцо, которое в простонародье называют юбочкой. А на основании ножки есть увеличенного размера мешковидный клубень, то есть ножка будто бы выходит из обнимающего ее мешка.

«Если дать себе возможность нагнуться и посмотреть, что именно ты срываешь, то это уже будет надежным сохранением от того, чтобы сорвать бледную поганку. Если есть на ножке колечко и мешковидный клубень, то это бледная поганка и брать не надо», — сказал эксперт.

Как определить отравление?

По словам Вишневского, ядовитые грибы бывают двух типов: с ускоренным и замедленным действием. Бледная поганка начинает действовать не раньше чем через шесть часов. Если съесть ее в большом количестве, то вероятность летального исхода будет равна минимум 50%.

Врач-токсиколог Дмитрий Долгинов отметил, что у отравления бледной поганкой есть свои клинические проявления. Развиваться они начнут примерно через 12 часов после приема. Во-первых, у человека появится гастрит и энтерит. К болям в животе позже добавятся многократная рвота, жидкий стул и высокая температура. Где-то через сутки начнется токсическое воздействие на печень, потом на почки.

Оба эксперта подчеркнули, что белую поганку ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять в пищу.

«Даже если один грамм бледной поганки попадет в трехлитровую кастрюлю с обычными, нормальными грибами, то все равно будет отравление», — сказал Долгинов.

Недавно в России также стала набирать популярность мода на употребление мухоморов. Это объясняют желанием расширить сознание.