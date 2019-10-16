МВД предложило продавать «красивые» знаки через госуслуги, чтобы избавиться от понятия «кто первый встал, того и тапки». Прошло уже много лет с момента, когда появилась культура блатных номеров, но почему мы до сих пор об этом помним?

Отличиться на дороге с помощью сомнительного достижения — «красивых» номеров автомобиля — сможет любой желающий (и состоятельный) гражданин. У МВД появилась идея продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг. Это поможет субъектам регулировать базовую пошлину исходя из особенностей и объемов номерных серий, да и самим гражданам этот сценарий будет более удобен — меньше подозрений в обмане, больше возможностей выбрать блатной номерок.

Не просто табличка

Интерес к необычным госзнакам на авто россиян уже превратился в культуру. По виду машины и ее номеру можно многое сказать о водителе, организации, в которой он работает, и его авторитете.

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Первые серии специальных номеров появились еще в довоенные времена в СССР. Например, в 40-е годы автомобили Красной армии получили номера с буквой А и пятью цифрами, чтобы проезжать на закрытые для гражданских территории. В то же время правительственные машины снабжали табличками с буквами М и А.

Революцию в выдаче автомобильных номеров провели в 1946 году, когда разделили знаки для частников и служебного транспорта: появились серии для высокопоставленных чиновников МА, МЩ и ЭО. Эти таблички в каком-то смысле давали право игнорировать правила дорожного движения.

Прислониться к могуществу

На сегодняшний день к номерам спецсерии относятся такие, как АМР и ЕКХ. Эти сочетания букв (зачастую цифры тоже заставляют обратить на себя внимание) являются самыми престижными, и их очень непросто получить водителю. Подобные таблички закреплены за министрами, членами правительства, главами академий, представителями силовых структур и так далее. Однако это не значит, что только чиновники получают «красивые» знаки.

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С сочетанием ЕКХ тоже отдельная история. Есть легенда, что Борис Ельцин и первый руководитель ФСО Юрий Крапивин решали, какие номера, помимо ААА, предоставить ведомству. Оба сошлись на том, что ЕКХ (Ельцин + Крапивин = хорошо) — лучший вариант. Но это лишь легенда, так как сейчас все трактуют это сочетание букв, как «еду как/куда хочу». Есть и другое мнение: «*** кого хочу». Многие водители подобных машин именно так и относятся к другим участникам движения, так что здесь есть своя доля правды.

Существует масса других сочетаний, говорящих об автомобиле и его водителе: ААА, ООО, ММР. Иногда символы формируют целое слово, например, ВОР. Такую табличку вместе с цифрами можно купить за 200 тысяч рублей.

А на машинах с номерами МММ, похоже, ездят то ли бывшие участники финансовой пирамиды Сергея Мавроди, то ли богатые перфекционисты. В этом случае отличиться на дороге можно за два миллиона рублей. Таков ценник на какую-то железку.

Суть всех «красивых» сочетаний — показать как другим водителям, так и сотрудникам ГАИ некое «особое» положение автомобилиста. Многие состоятельные люди специально покупают роскошные машины вроде Mercedes S-класса темно-синего или черного цвета, вешают на них номера АМР и считают себя царями на дороге. Потом происходит ДТП, блатной гражданин выходит из своего «влиятельного» автомобиля, начинает себя вести, скорее всего, очень вызывающе и агрессивно, даже если сам виноват в аварии.

Этот сценарий не работает лишь в ситуации с представителями власти, так как госзнаки выдаются на конкретные машины, и там уже нечего демонстрировать другим участникам движения. Тем более что на таких авто зачастую есть проблесковые маячки.

Напыщенным водителям с блатными задатками закон не писан. А если писан, то не читан. Не каждая машина с «красивыми» номерами является блатной. Как и не каждый водитель на таком автомобиле — авторитетом, которого он сам из себя корчит.

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