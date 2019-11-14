Студент из Благовещенска устроил стрельбу в колледже и убил себя. Главное

Студент из строительного колледжа в Благовещенске пришел с ружьем на занятия и открыл стрельбу. Он успел убить одного и ранить еще троих людей. После этого полиция заблокировала молодого человека в аудитории, где он совершил самоубийство. «360» выяснил, что известно о случившемся к этому часу.

О нападении на колледж наряду ДПС сообщил утром 14 ноября очевидец. В колледже между прибывшими туда полицейскими и вооруженным учащимся произошла перестрелка. Студентов и преподавателей выводили из учебного заведения, пока стрелок был заблокирован в помещении. Позже правоохранители обнаружили его тело — парень совершил суицид.

С чего все началось

Как писали СМИ, студент пронес в колледж ружье Иж-18, которое спрятал под верхней одеждой. По одной из версий, молодой человек закурил в коридоре, ему сделали замечание — и раздались первые выстрелы.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уверял, что стрелять студент начал после того, как его удалили из аудитории. Якобы он опоздал на занятия.

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«Парень пришел с помповым дробовиком типа „Сайги“, пронес мимо охранника, потом пошел в туалет и там заряжал его», — рассказал «360» один из студентов колледжа.

Оружие, из которого велся огонь, зарегистрировано на стрелявшего студента, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Амурской области. Возможно, на преступление молодого человека толкнул конфликт между сверстниками.

Что происходило во время стрельбы

Некоторые студенты — учащиеся нескольких курсов — закрылись в кабинете вместе с преподавателем. Молодые люди слышали выстрелы и сидели тихо.

Студенты рассказали, что сидели на паре, когда в аудиторию «залетел учитель» и позвал их преподавателя. Они обменялись парой слов.

«Она бежит быстро закрывать дверь, выключает свет и говорит: „Сидим тихо, не двигаемся“», — поделились очевидцы.

По словам других студентов, стрелок «выкинул учителя из аудитории и начал стрелять по кому-то».

«Одного убил, двоих ранил. Потом его полицейский ранил», — рассказали учащиеся.

Все одногруппники стрелявшего спрятались, когда он зашел в класс. Только один парень якобы ответил, что ему все равно. В него вооруженный студент и выстрелил.

Источник фото: «ВКонтакте»

Что известно о стрелке

Со слов учащихся колледжа, стрелявшему 18 лет. Говорят, парень был спокойный, не конфликтный. Одногруппники, на которых сослался Telegram-канал «Подъем», уверяют, что он «сидел на первой парте, никогда не высовывался».

СМИ выяснили, что родители убившего себя и расстрелявшего других молодого человека не жили вместе — студент рос без отца. Его мать еще раз вышла замуж в 2012 году, от этого брака у нее тоже есть дети.

Источник фото: «ВКонтакте»

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В СК РФ по Амурской области «360» рассказали, что студенту 19 лет. Его жертвой стал парень того же возраста.

«Трое молодых людей — 17, 19, 20 лет — пострадали и были доставлены в больницу», — уточнили в ведомстве.

На месте сейчас работают следователи-криминалисты, проводятся первоначальные следственные действия. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Глава региона Василий Орлов заявил, что власти окажут помощь родственникам жертв стрельбы в колледже Благовещенска.

«Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших», — написал он в Instagram.

Орлов добавил, что «со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении».

Занятия в колледже в штатном режиме продолжатся в пятницу, 15 ноября, уточнили в пресс-службе правительства Амурской области. В учебном заведении будут работать специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, которые окажут психологическую помощь студентам и педагогам.