Благоустройство в Подмосковье помогает бороться с преступностью. Вот как это работает

Благоустройство общественных пространств в Подмосковье не только делает города комфортнее для жизни и отдыха, но и помогает снизить уровень преступности. Дело не только в камерах наблюдения и освещении, но и в психологии и социальном контроле.

С 2019 года в Подмосковье активно облагораживают общественные пространства, обновляют зеленые зоны, создают новые точки притяжения в городах. За это отвечает первое в России Министерство благоустройства. Благодаря его работе города Московской области становятся не только удобнее и комфортнее для жизни, но и безопаснее.

Связь благоустройства и безопасности доказана давно. Об этом говорит выведенная еще в середине прошлого века теория разбитых окон, объяснил «360» социолог и урбанист Вадим Безвербный.

«Это теория, которая показывает, что есть определенные механизмы социального контроля: когда рядом с вами разбитые окна, перевернутые мусорные корзины, какой-то беспорядок, жители этого места с более высокой вероятностью будут повторять такие правонарушения в будущем», — сказал он.

Если заниматься благоустройством территорий, жители попытаются поддерживать уровень чистоты и порядка в большей степени, нежели когда они проживают в менее чистых, менее аккуратных пространствах и районах Вадим Безвербный.

С этим согласился урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. По его словам, в таких обстоятельствах начинает работать социальный контроль.

«Когда мы делаем место лучше для людей — парк, сквер, улица, набережная и так далее, — мы притягиваем туда людей, там появляются глаза, которые следят за порядком, и вот как раз начинает работать этот самый социальный контроль. И совершать преступления в таких местах намного сложнее и опаснее, поэтому их там, как правило, становится меньше», — объяснил он.

За счет благоустройства, по словам урбанистов, удается сократить число грабежей, драк, случаев хулиганства и вандализма. Также в облагороженных зонах люди реже пьют и употребляют наркотики, соответственно, становится меньше преступлений, связанных с этими зависимостями.

Наглядные результаты

Орехово-Зуево

Практика показала, что облагороженные территории также помогают снизить уровень преступности в регионе. Например, в Орехово-Зуеве с 2018 года число преступлений на улицах сократилось почти вдвое — с 528 до 260 в год.

Этого удалось добиться благодаря масштабному благоустройству набережной Клязьмы: вместо полузаброшенной территории бывшей Никольской мануфактуры Саввы Морозова здесь сделали набережную с пирсами-амфитеатрами, комфортной прогулочной зоной и спортивными площадками прямо на берегу реки.

Теперь у воды устраивают уличные гулянья, мастер-классы, музыкальные концерты и многие другие мероприятия и активности, в которых с удовольствием участвуют местные жители. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул, что набережная стала точкой притяжения для населения.

Набережная реки Клязьмы в Орехово-Зуеве до и после благоустройства:

«Главным акцентом новой общественной зоны стал большой бетонный пирс с лежаками и качелями как продолжение уже реализованного участка с бетонными амфитеатрами. Помимо мощения, асфальтирования и устройства велодорожки, сделано освещение и дополнительное озеленение», — объяснил Хайкин.

Также благоустроили и природную набережную — здесь появились экотропы с деревянными настилами, по которым можно гулять даже во время разлива реки. Также в рамках благоустройства вдоль Клязьмы проложили велодорожку и дополнительно озеленили территорию.

Серпухов

В Серпухове за счет благоустройства преступность снизилась на 30% — с 329 уличных преступлений в 2018 году до 232 в 2021-м. По словам Михаила Хайкина, благоустройство начали с привокзальной площади: изменили схему движения, сделали пешеходную зону, обновили остановки и лавочки, установили памятник Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму с фонтаном. Также обновили освещение и систему городского видеонаблюдения.

Привокзальная площадь Серпухова до и после благоустройства:

В сквере у площади Ленина и Центра молодежного творчества в Серпухове сделали детскую зону, установили скульптуры и арт-объекты с возможностью сезонных выставок в прилегающих скверах, проложили велодорожки. Также в рамках благоустройства провели и археологические работы: раскопали и музеефицировали фундамент утраченной церкви Александра Невского.

Площадь Ленина в Серпухове до и после благоустройства:

Зарайск

В Зарайске благодаря благоустройству за три года уровень уличной преступности снизили на 40%. В первую очередь преобразили площадь Революции и Красноармейскую улицу, которая появилась еще при Екатерине II. Улица связывает главные культурные точки города: Торговую площадь — символ купеческого прошлого Зарайска, Гостиный двор XIX века и один из старейших храмов города — Троицкую церковь.

Затем, по словам министра благоустройства, облагородили территорию вокруг водонапорной башни: положили тротуарную плитку, установили малые архитектурные формы, в том числе качели, лавочки и урны, а также оборудовали детскую площадку и столы для пинг-понга.

«В центре Зарайска произошли качественные изменения. Здесь провели масштабное благоустройство — облагорожена пешеходная улица, расширены тротуары, добавлены дополнительные места отдыха, детские площадки, благоустроена территория вокруг водонапорной башни и историческая торговая площадь», — рассказал Михаил Хайкин.

Красноармейская улица и площадь Революции в Зарайске до и после благоустройства:

Затем началось благоустройство набережной реки Осетр, где появилась пляжная зона с волейбольной и смотровой площадками, дорожками для прогулок, удобными парковками и многим другим.

«Концепция благоустройства набережной реки Осетр ориентирована на сохранение естественности ландшафта и его растительности. Главный лейтмотив реорганизации прибрежной местности — не утратить историческую панораму, которая открывается с противоположного берега, при максимальном акцентировании ключевых видовых зон», — добавил Хайкин.

Егорьевск

В Егорьевске уровень уличной преступности благодаря благоустройству снизился более чем на 20% за три года. За это время преобразили Советскую улицу и прилегающие площади в историческом центре.

В память о разрушенном в 1935 году Успенском соборе на Советской площади установили памятный знак, а в рисунок мощения включили «отпечаток» планировки храма. В результате в центре города появилась пешеходная зона с кафе, световым фонтаном, качелями и деревянным лабиринтом.

Советская площадь в Егорьевске до и после благоустройства:

Благоустроили площадь Александра Невского и Советскую улицу. Здесь переложили плитку, сделали комфортную велодорожку, установили скамейки, урны и уличные шкафы. Также обновили уличное освещение и камеры видеонаблюдения, высадили деревья, кустарники и разбили газон.

Преобразилась и набережная реки Гуслицы: на ней создали прогулочную зону с велодорожкой и удобный спуск к воде. Вдоль реки оборудовали деревянный настил с шезлонгами и столами для пикника. На набережной установили арт-объект в виде осьминога.

Сергиев Посад

На 20% снизилась уличная преступность и в Сергиево-Посадском округе. Этого удалось добиться за счет благоустройства набережной Келарского пруда в историческом центре города — возле Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Здесь сделали многоуровневые пешеходные мостки и качели с видом на реку, а также детскую площадку. Также обновили освещение, систему видеонаблюдения и освежили зеленые зоны.

На бульваре Василия Кузнецова, Героя Великой Отечественной войны, установили мемориал военачальнику, а также ротонду с описанием подвигов жителей Загорска — такое название носил Сергиев Посад в годы войны. По всему бульвару провели современную велодорожку, установили скамейки и обновили систему видеонаблюдения и освещение.

Бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде до и после благоустройства:

В городе Пересвете Сергиево-Посадского городского округа также реконструировали площадь Защитников Отечества: перенесли обелиск, благоустроили тротуары, установили скамейки с теневыми навесами, разбили газон и цветники.

«Теперь площадь стала зоной для отдыха и проведения патриотических мероприятий. Здесь установлен памятник монаху-воину Александру Пересвету», — заключил Михаил Хайкин.

Также здесь установили камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион» и обновили освещение. Всего в Московской области работает более 88 тысяч камер наблюдения, а к концу 2022 года их число вырастет до 100 тысяч.

«Камеры видеонаблюдения, свет — это неотъемлемая часть любого благоустройства, но не менее важны и сети пешеходных дорожек, озеленение, ухоженность территории в целом. Чем больше территория привлекает людей, чем более она востребована, тем безопаснее», — подчеркнул Хайкин.