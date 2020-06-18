BlackLivesMatter меняет реальность. Знакомые с детства бренды сломались под натиском протестующих и сменили имидж

Участники протестов Black lives matter похоже влияют не только на политику США, но и на маркетинговые ходы некоторых компаний. Причем зачастую активисты сами об этом не подозревают. Тем не менее предприниматели зачастую дуют на воду и стараются стать как можно более политкорректными в глазах клиентов. Какие фирмы решили перестраховаться?

«Тетушка Джемайма» как символ рабов

PepsiCo решили изменить название сиропа Aunt Jemima («Тетушка Джемайма» — прим. «360») спустя 131 год с момента появления. Поменяют и логотип. Владелец товарного знака компания Quaker Oats, входящая в PepsiCo, полагает, что он базируется на расистском стереотипе. Об этом сообщили CNN.

«Логотип „Aunt Jemima“ олицетворяет ностальгию по плантациям старого Юга. Он поддерживает стереотипный образ „мамочки“ — преданной и покорной служанки, которая с энтузиазмом заботилась о детях своих белых хозяев, пренебрегая своими собственными», — заявила профессор исследовательского центра в Корнуэлльском университете Рише Ричардсон еще пять лет назад.

При этом в последнее время корпорацию никто не критиковал, однако руководство решило перестраховаться на фоне протестов в США.

Перемены «дяди Бена»

Корпорация Mars, которой принадлежит известный бренд риса и соусов Uncle Ben’s, также объявила о переменах. Преобразовать решили логотип бренда, на котором изображен афроамериканец. Так компания рассчитывает помочь миру избавиться от расовых предрассудков. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление компании.

В сообщении говорится, что Mars осознает ответственность, которая заключается в том, чтобы занять четкую позицию и бороться против «расовых предрассудков и несправедливости».

Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость Mars.

Каким будет новый логотип и когда он сменит знаменитого «дядю Бена», в компании не уточнили.

Ребрендинг еще одной «миссис»

Сменит образ и американский бренд сиропов, принадлежащий ConAgra Foods, — Mrs. Butterworth’s. Об этом сообщили USА ТОDАY. Отличительная черта упаковки — то, что жидкость темного цвета заливают в прозрачные бутылки в форме тучной женщины. И хотя некоторые оспаривали расовую принадлежность «миссис», в Штатах не удалось избежать сравнения емкости с образом все той же «мамочки».

«Бренд Mrs. Butterworth’s, включая упаковку сиропа, призван вызвать образ любящей бабушки… Мы понимаем, что упаковка может быть истолкована таким образом, который полностью противоречит нашим ценностям», - говорится в заявлении Conagra Brands, сделанном в среду.