Black Lives Matter поддержало Палестину в конфликте с Израилем. Его не послушают

Последователи Black Lives Matter выразили поддержку Палестине в конфликте с Израилем. Все больше молодежи выходят на пропалестинские акции. По мнению экспертов, мнение общественности не повлияет на политику прозападных стран, поддерживающих Израиль и уж точно не изменит политику Нетаньяху.

Американское движение Black Lives Matter за права темнокожих поддержало Палестину в конфликте с Израилем. Об этом BLM заявило на своей странице в Twitter в понедельник. Через неделю после того, как Хамас начал ракетный обстрел Израиля, в ходе которого, несмотря на Железный купол, пострадали некоторые здания и дома.

BLM тут же поддержали в движении BDS, которое вообще призывает к экономическому эмбарго Израиля.

«Black Lives Matter солидарны с палестинцами. Мы — движение, посвященное прекращению колониализма поселенцев во всех его формах, и будем продолжать выступать за освобождение Палестины. (всегда были. И всегда будем). #свободуПалестине», — написала группа в Twitter.

Движение BDS, которое расшифровывается как бойкот, отчуждение и санкции, ответило благодарственным твитом. Это левая организация, которая в течение многих лет призывает к бойкоту Израиля.

«Спасибо за вашу солидарность. От Фергюсона до Палестины наша борьба против расизма, превосходства белых и за справедливый мир едина!», — гласил ответный твит.

Моя бабушка пережила Освенцим не для того, чтобы бомбили Газу.

Это не единственная поддержка, которую Палестина получила за последнее время. В США и других западных странах прошли митинги, призывающие к прекращению огня в регионе. На одном из них заметили известную супермодель Беллу Хадид. Она с улыбкой на лице махала флагом Палестины.

Политика без изменений

Глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков отметил, что к публичным настроениям, а в особенности твиту от BLM не стоит относиться слишком серьезно. Во-первых, само по себе движение было не политическим актом, а скорее стихийным событием в прошлом году. Движение сложно назвать централизованным, а значит и этот твит вряд ли отображает точку зрения всех участников. Тем более в основе своей оно завязано вокруг конкретных внутриполитических событий и вряд ли будет иметь влияние на конфликт между Израилем и Палестиной.

Политолог Эндрю Корыбко также подчеркнул, что ни BLM, ни другие движения не влияют на формирование политики. Вместо этого они имеют вес в формировании восприятия общественных масс. Они влияют на то, как простые люди смотрят на этот конфликт. Это часть информационной войны.

«Очень маловероятно, что страны откажутся от поддержки Израиля. Я бы сказал, что нереалистично представлять подобный сценарий», — заявил эксперт. В ходе разговора он отметил, что экономическое эмбарго страны также почти невозможно. Единственное о чем можно было бы говорить — это бойкот Израиля на личном уровне, то есть некоторые граждане могут начать бойкотировать страну и ее продукты. На этом все.

Политолог Дэниел Уорнер тоже отметил смену настроений среди общественности. По его словам, даже западная организация J Street, поддерживающая права евреев, последнее время с все меньшим энтузиазмом относится к действиям израильского правительства.

«Я думаю, что появилось больше поддержки Израиля из-за их бомбардировки Палестины. Люди все больше осознают ситуацию из-за происходящего в Газе и попыток Израиля выбросить арабов из восточного Иерусалима. Я думаю, что Израиль зашел слишком далеко», — сказал собеседник «360».

Он также заметил, что позицию западных стран нельзя делить жестко на белое и черное. Например, сенатор Берни Сандерс написал для The New York Times очень пропалестинскую статью. Байден, когда был в Миннесоте, признал палестинского члена конгресса США и был очень добр к ней.

«Важно помнить Байден — это не Трамп. Он не стоит полностью горой за действия Израиля. Он звонил, если я не ошибаюсь, Нетаньяху три раза. И каждый раз он был все более настойчив по поводу прекращения огня», — заметил политолог.

На его взгляд, сильную пропалестинскую позицию может занять Франция, а Иордания и Египет попытаются выступить посредниками в конфликте. При этом важно понимать, что ни одна страна не станет накладывать санкции на Израиль. США по прежнему продолжают свое сотрудничество с ним.

Что до Нетаньяху, то его мнение международной общественности мало волнует. У него на носу выборы, и его заботят только голоса. Он думает, что его действия помогут ему заработать одобрение публики, и это действительно так.

«Я не думаю, что он остановится, пока не почувствует, что достаточно людей находятся на его стороне. Его не волнует, что другие страны думают о его действиях. Это в первую очередь внутриполитическая проблема Израиля», — заключил эксперт.

В ходе продолжающегося конфликта между Израилем и боевиками Хамас за последние восемь дней были убиты по меньшей мере 12 израильтян и 213 палестинцев, в том числе 61 ребенок и 36 женщин. По состоянию на вечер вторника более 100 израильтян и 1400 палестинцев были ранены.