Бьют противника и спасают сослуживцев ценой своей жизни. Российские военные становятся героями на Украине

Российские военные ведут себя как настоящие герои во время спецоперации в Донбассе. Они выполняют совсем не простые задачи, разбивают врага, который зачастую превосходит силами, и спасают раненых. Некоторые из них, к сожалению, уже не вернутся домой. Но близкие гордятся ими и не забудут совершенные подвиги.

По словам официального представителя Минобороны РФ, с момента начала специальной военной операции России в Донбассе ко 2 марта российская армия потеряла 498 военнослужащих, были ранены 1597 человек. В Минобороны подчеркнули, что российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм.

Мы решили рассказать о некоторых из наших ребят, которые отважно сражаются на Украине.

Герои Росси

Старший лейтенант Гаджимагомедов

Нурмагомед Гаджимагомедов с сослуживцами. Источник фото: программа «60 минут»

Нурмагомед Гаджимагомедов вырос в пригороде Махачкалы в семье офицера полиции и учительницы начальных классов. С детства увлекался спортом, занимался карате и мечтал стать десантником, как глава Ингушетии Юнус-Бека Евкуров. Поэтому после школы поступил в Рязанское высшее военное командное училище ВДВ, рассказал сайт kp.ru.

Уже на первом курсе Гаджимагомедов стал командиром взвода и получил звание мастера спорта армейского рукопашного боя. После учебы служил в Ставрополе, дважды был в Сирии. После последней командировки Нурмагомед Гаджимагомедов женился и ждал появление на свет дочери. Но увидеть ее смог только на фото — девочка родилась 20 февраля 2022 года.

В первый день специальной военной операции России колонна батальонной тактической группы двигалась в южном направлении. На пути военных встретил огонь противника, который использовал местных жителей как живой щит. Машину Гаджимагомедова подбили. Десантники смогли выбраться и рассредоточились, заняв круговую оборону.

Во время боя старший лейтенант продолжал командовать подразделением и даже тяжело раненым вел огонь. Когда боеприпасы закончились, Гаджимагомедов последней гранатой подорвал себя и окруживших его противников.

Указом президента Нурмагомед Гаджимагомедов удостоен звания Героя Российской Федерации. Он посмертно получил эту награду за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Отец Нурмагомеда, Энгельс Гаджимагомедов назвал поступок сына мужским решением российского офицера, который не мог изменить присяге.

«Ребята рассказывают, что он им жизнь спас. Говорят, ради нас подорвался. Я другого от него не ожидал. Парень достойный, знал свою службу. Раз главнокомандующий дал такую задачу, то мы, офицеры, должны исполнять указание. Если мы не будем поддерживать страну, то кто это сделает? Это его решение, решение российского офицера. Он по-другому не смог бы сделать. Мы приняли присягу, поэтому мы должны быть впереди», — сказал Энгельс Гаджимагомедов в интервью программе «60 минут».

Офицер мотострелкового подразделения Глушков

Константин Глушков. Источник фото: Владимир Корнев / «ВКонтакте»

Константин Глушков продолжил военную династию: отец и мать служили в горячих точках. После выпуска из Челябинского танкового училища служил в мотострелковых войсках на юге России. Друзья вспоминают его как доброго и отзывчивого, жизнерадостного человека, патриота.

Офицер Константин Глушков погиб 24 февраля 2022 года. В марте друзья и родные простились с ним в Челябинске. Правительство области пообещало оказать поддержку семье погибшего офицера всемерную помощь и поддержку.

Констатнину Глушкову было 36 лет. У него остались жена и трое детей, а также брат-близнец.

Генерал-майор Суховецкий

Андрей Суховецкий — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и военных академий имени Михаила Фрунзе и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Офицер принимал участие в военных операциях на Северном Кавказе, в Южной Осетии и Сирии.

В 2021 году генерал-майора назначили заместителем командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа. Во время проведения специальной операции на Украине 1 марта Андрей Суховецкий погиб.

Командир зенитного ракетного дивизиона Панкратов

Капитан Алексей Панкратов с первых дней специальной операции в Донбассе прикрывал отдельную мотострелковую бригаду от авиации противника. Об этом говорится в наградном листке, который оказался в распоряжении «Комсомольской правды». Когда ВСУ решили уничтожить боевые машины дивизиона, Панкратов дал команду занять оборону и вступил в бой с врагом.

«В результате грамотных действий метким огнем Алексея Панкратова были сбиты один Су-25 и три ударных беспилотника „Байрактар“ украинских вооруженных сил, что позволило не допустить атаки с воздуха по позициям российских мотострелков», — отметили в листке.

На следующий день под руководством Панкратова уничтожили еще два вражеских «Байрактара».

Старший сержант Нимченко

Старший сержант Юрий Нимченко уже восемь лет является командиром танка. Его экипаж, несмотря на упорное сопротивление противника, занял необходимый для удержания района дамбы Северо-Крымского канала рубеж. Однако вечером 24 февраля ВСУ попробовали отбить переправу.

«В ходе атаки украинских военных экипаж Юрия Нимченко, проявив личное мужество, отвагу и героизм, в первые минуты боя уничтожил три вражеских танка, сорвав наступление противника», — говорится в наградном листке.

На утро ВСУ вновь попытались захватить мост. Причем в этот раз сил противника было больше. Несмотря на это, за 40 минут российские танкисты уничтожили шесть танков и три БТР. Так, благодаря героизму и профессионализму Нимченко российские войска заняли позицию без потерь.

Старший лейтенант Старостин

Старший лейтенант Антон Старостин также участвует в специальной операции с самого ее начала. Во время захвата переправы экипаж танка под его командованием одним из первых ворвался на мост. Так Старостин обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала.

Когда же враг попытался отбить переправу, экипаж Старостина занял выгодную позицию и прицельным огнем уничтожил восемь БТР и десятки солдат противника.

«В ходе боя танк под командованием российского офицера был атакован расчетом американского переносного противотанкового ракетного комплекса „Джавелин“, в результате чего Антон Старостин получил контузию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два украинских танка», — отметили в наградном листке.

В итоге, мужество и героизм Старостина, его высокая подготовка не допустили прорыва противника и обеспечили удержание моста.

Майор Дудин

Майор Виктор Дудин совершил свой первый вылет утром 24 февраля. Во время боевого патрулирования по прикрытию наступающей группировки войск он обнаружил истребитель Су-27 украинских Вооруженных сил. Дудин с первого захода в дуэльном бою уничтожил самолет врага. Так он предотвратил удар по российским войскам.

Через два дня Дудин должен был поразить мобильные зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» противника. Задача была непростой, так как в районе патрулирования находилась система противовоздушной обороны врага. Несмотря на это, российский самолет на предельно малой высоте вышел в район поражения цели, мгновенно поразил установку и ушел из зоны поражения других ЗРК.

На этом подвиги Дудина не закончились. 28 февраля он в составе пары истребителей вылетел на перехват двух украинских самолетов Су-27, которые должны были нанести авиационный удар.

«На высоте 10 тысяч метров, искусно выполнив маневр и заняв выгодное положение, Виктор Дудин, продемонстрировав высочайшее мастерство, первой ракетой поразил противника. Затем пара российских истребителей, обнаружив второй уходящий самолет, поразила его перекрестным огнем», — говорится в наградном листке.

После этого, 1 марта, Дудин обнаружил украинский истребитель Су-27. Майор использовал эффект внезапности и первым пуском ракеты уничтожил врага.

Полковник Бернгард

Алексей Барнгард окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского и прошел путь от командира десантно-штурмовой роты до заместителя командира бригады морской пехоты. Он выполнял задачи в Сирии и был награжден государственными наградами. С первых дней спецоперации в Донбассе Бернгард вместе с подчиненными вел наступательные бои в направлении Мариуполя.

«Грамотные и решительные действия полковника Бернгарда в сочетании с высоким профессионализмом и умелым руководством подчиненным личным составом позволили за короткий срок вклиниться в оборону противника и выполнить поставленную задачу с минимальными потерями», — говорится в наградном листке.

В итоге, 2 марта российские подразделения прорвали оборону противника, которую тот создавал в течение восьми лет. А грамотное руководство подчиненными позволило развить наступление. Подразделения противника бежали в панике.

Капитан Левкин

Командир танковой роты капитан Алексей Левкин во главе подчиненного подразделения выдвинулся на определенный командованием рубеж для выполнения боевой задачи. На его роту из засады напал превосходящий силами противник. Левкин не растерялся и мгновенно сориентировался.

«Алексей лично уничтожил два танка и три БМП противника. В течение продолжительного боя боекомплект танковой роты был практически весь израсходован. Капитан принял решение на организованный отход подразделения для пополнения боекомплекта. Проявляя личное мужество и отвагу, офицер остался прикрывать отход подразделения», — говорится в наградном листке.

Он обеспечил отход живых и вынос раненных подчиненных. А сам выдвинулся на возвышенность, чтобы скорректировать артиллерийский огонь и передать разведывательные данные на командный пункт. Благодаря самоотверженности офицера танковая рота уничтожила восемь танков и три БМП.

Россия не бросает семьи героев

О погибших земляках сообщили главы регионов России на своих страницах в соцсетях. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о прощании с капитаном российской армии Александром Лысенко.

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин сообщил о гибели уроженца Астраханской области Армана Нарынбаева.

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели Константина Манджиева.

О потере двух бойцов из 31-й бригады воздушно-десантных войск сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на официальном YouTube-канале властей региона.

Рамзан Кадыров написал, что на Украине погибли два чеченских солдата. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования семьям военнослужащих из Новосибирска и Тогучинского района.