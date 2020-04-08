Бизнесу жить, людям умирать. Как мэр Саянска единолично решил судьбу его жителей

Мэр города Саянск в Иркутской области Олег Боровский не стал закрывать в городе магазины и сферу услуг в период пандемии коронавируса. Он заявил, что обязан защитить своих избирателей от нищеты и безработицы. Видимо, даже если ценой их жизни и здоровья.

Боровский в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, что разрешил открыть магазины с промышленными товарами, а также бытовые услуги, в том числе СПА-салоны, парикмахерские, после того, как стало известно о продлении нерабочих дней до 1 мая.

На резонный вопрос о пандемии мэр сообщил, что ни в одной стране мира нет понятия «самоизоляция». По его словам он не видит опасности, если малый бизнес продолжить работать. Он считает, что в парикмахерских мастер в перчатках и все поверхности обработаны. То же самое в маникюрном салоне, куда приходят по записи и нет очереди.

«В фитнес-центрах только индивидуальные занятия — по два-три человека. Что в этом страшного?», — не понимает градоначальник.

Однако Боровский видимо не знает, что обычно в фитнес-центрах проходят не только индивидуальные тренировки. В залах с силовыми тренажерами всегда много посетителей. А учитывая закрытое пространство и живучесть коронавируса на поверхностях — подхватить инфекцию не составит труда.

Вместе с тем, он оценивает поддержку бизнеса недостаточной. Он считает, что все налоги «скопятся в одну кучу», и предприятия их не смогут оплатить.

По словам Боровского, меры которые сейчас принимают губернаторы — это просто паника. Региональные власти сами решают вопрос об изоляции, поэтому мэр Саянска взял на себя такую ответственность.

Градоначальник считает, что у города в 40 тысяч человек мало шансов заразиться. То что, около половины случаев заражения ввозные, чиновник не берет в расчет.

По его мнению, он не имеет оснований удерживать людей дома. Более того, он не может контролировать, изолировались люди или нет.

«Знаю я наших людей. Никто из них самоизоляцию не выдержит. Все равно сбегают», — заявил он.

Депутат Госдумы, члена комитета по охране здоровья Юрий Кобзев рассказал «360», что у мэра Саянска нет полномочий единолично разрешать работать бизнесу. Для этого необходимо провести санитарно-противоэпидемическую комиссию (СПЭК).

«Комиссии тогда нужно объяснить, что в городе Саянске нет эпидобстановки. Нет завозных случаев. Для работы определенных учреждений, необходимо обеспечить такие-то режимы. И все это отразить в документах», — отмечает Кобзев.

По словам депутата, в период эпидситуации действует совершенно другая нормативно-правовая база, которая обусловлена в законе о санитарно-эпидемическом благополучии населения.

«Я понимаю, что местное самоуправление находится вне определенной структуры власти. Но с учетом рисков для здоровья людей, такие решения должны быть коллегиально согласованы. Он принял единолично, и ему придется нести ответственность по этому решению», — заключил депутат.

Вот только отрицание эпидемии и последствия решения Боровского могут обернуться катастрофой для жителей города, и «его ответсвенность» уже не будет иметь значения.