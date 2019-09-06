Бизнесмен в бегах. Что известно о деле объявленного в международный розыск основателя «Рольфа»

Басманный суд заочно арестовал основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Его обвиняют в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Что известно о деле Петрова — в материале «360».

Офшоры с 4 миллиардами

Басманный суд постановил досрочно арестовать не только Петрова, но и бывших топ-менеджеров Татьяну Луковецкую и Георгия Кафкалию. Самого Петрова объявили в международный розыск.

Следователи считают, что Петров в 2014 году, являясь владельцем ООО «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской «Панабел Лимитед», вступил в сговор с руководителями вышеуказанных компаний (Луковецкой, Кафкалией и еще одним бизнесменом Анатолием Кайро), чтобы незаконно перечислять деньги, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета организации «Панабел Лимитед». Деньги перевели с помощью подложного договора купли-продажи акций кипрской компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей, утверждает СК.

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В итоге, средства поступили на счет в австрийском банке. Петров считает, что цена акций была адекватной, да и независимые аудиторы проверили законность сделки. Кроме того, по словам Петрова, он сам не принимал участие в заключении контрактов, так как официально оставил бизнес — в тот год он был депутатом Госдумы и не мог вести предпринимательскую деятельность.

Бизнесмен также считал, что дело касается реструктуризации фирмы, которая прошла в 2014 году. Тогда были приобретены акции, которые не отобразили в ЕГРЮЛ. В те годы «Рольф» был акционерным обществом, а эти сведения были необязательными, по мнению юристов.

Следователи придерживаются другого мнения. Они полагают, что Петров нарушил закон о валютном регулировании и валютном контроле.

Источник фото: РИА «Новости» / Михаил Фомичев

Взгляд из Австрии

По словам Александра Хуруджи, общественного помощника Бориса Титова по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, статья 193.1, а то есть «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» не является уголовным преступлением в большинстве стран. А значит выдача Петрова исключена. К слову, уголовное дело на предпринимателя завели 27 июля. По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дело в том, что сам Петров покинул Россию в 2016 году и сейчас заявил, что возвращаться не собирается, пока его уголовное дело не закроют. Сам он живет в Австрии и отвергает обвинения. Тем более, что за 2,5 месяца следствие «ничего конкретного» на него не нашло.

Пока по данному уголовному делу единственным задержанным является директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолий Кайро. Он находится под домашним арестом.

«Рольф», между прочим, крупнейший игрок в отрасли автомобильных продаж. В 2018 году выручка организации составила 229,7 миллиарда рублей. Компания имеет более 60 дилерских центров и более 20 автомобильных брендов в Москве и Санкт-Петербурге. В дилерские центры и офисы компании в июне пришли с обысками сотрудники Следственного комитета.