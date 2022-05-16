Бизнес с новым лицом. МсDоnаld’s нашел лазейку от санкций

Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s все-таки останется в России. Компания будет выступать под другим брендом. Однако эксперты уверены, что это не беда, лишь бы сохранили меню и качество сервиса.

McDonald’s вернется под новым брендом

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s снова откроется в России. Заведения американского фастфуда, которые уже более 30 лет кормят россиян, откроются под новым брендом. Компания сохранит меню, штат сотрудников и большую часть поставщиков. Новое название пока не разглашается.

При этом ране сообщалось, что руководство McDonald’s объявило об окончательном уходе с российского рынка. Компания запустила процесс продажи своего российского бизнеса. Имена потенциальных покупателей не назывались.

В марте генеральный директор корпорации McDonald’s сообщил о приостановке работы в России 850 ресторанов из-за российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. В российских ресторанах сети на тот момент работали 62 тысячи сотрудников.

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Подмосковье поддержит сеть McDonald’s

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что власти региона поддержат McDonald’s при его переходе под управление российских партнеров. По словам главы Подмосковья, это связано прежде всего с заботой о людях и их трудоустройстве.

«Какой бы ни был бренд и новый владелец, для нас McDonald’s — это в первую очередь наши люди, сотрудники компании. Почти 10 тысяч человек работают [в ресторанах McDonald’s] в Московской области», — отметил Воробьев.

Он также подчеркнул, что в регионе находится больше всего в стране ресторанов McDonald’s и местные поставщики привыкли работать по самым высоким стандартам. Кроме того, возвращение McDonald’s наверняка обрадует и сотрудников, и клиентов ресторанов.

Мнение экспертов о McDonald’s разнится

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров предположил, что покупатели франшизы McDonald’s смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, писали «Известия». Кроме того, работа под новым брендом может быть даже выгоднее.

При этом генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица отметила, что пока неясно, будет ли сотрудничество российских бизнесменов с американской сетью выгодно с экономической точки зрения.

По мнению Перепелицы, работа под новой вывеской может снизить выручку ресторанов McDonald’s. Ведь для многих покупателей важно имя точки быстрого питания.

McDonald’s запретит свои рецепты

Кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов в разговоре с «360» отметил, что, по его информации, корпорация McDonald’s продает свой бизнес без права использования интеллектуальной собственности. То есть новые владельцы не смогут использовать торговые знаки, меню и рецепты.

«Передаются только активы: земля, здания, сооружения и люди. При этом имя вторично, первичен сам продукт. В данном случае идет речь о блогерах, определенном вкусе и ингредиентах, сервисе. Ведь скорость получения блюда в McDonald’s в два-три раза выше, чем в других ресторанах быстрого обслуживания», — подчеркнул Качалов.

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У McDonald’s достаточно конкурентов

Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов рассказал «360», что хотя прибыль McDonald’s под новым брендом, скорее всего, сократится, это не будет фатально. Если рестораны сохранят свой ассортимент, то выручка упадет совсем незначительно.

«С другой стороны, если в ассортименте будут какие-то новации, которые будут восприняты потребителями негативно, то, конечно, там будет больше падение прибыли. McDonald’s за время своего нахождения в Российской Федерации научил всех есть гамбургеры. Причем научил так, что появилось еще достаточное количество таких фастфудов», — отметил эксперт.

Западные компании надеются вернуться

Анфиногенов заметил, что уход зарубежных компаний с российского рынка — это не экономическая история, а результат давления политического толка правительств европейских стран и Соединенных Штатов Америки.

«Для такого транснационального бренда взращивать в течение 30 лет рынок Российской Федерации и просто так его теперь отдать — не эволюционный путь развития. Поэтому McDonald’s и прочие стараются, чтобы не потерять большую часть бизнеса, пожертвовать малым», — объяснил эксперт нежелание иностранных компаний полностью уходить с российского рынка.

Он отметил, что McDonald’s очень важно заявить о своих намерениях в российской и в западной прессе, но не факт, что эти заявления потом нужно выполнять. Уже три месяца многие серьезные компании заявляют об уходе из РФ, но все еще остаются. Кажется, что они просто стараются досидеть до окончания военной операции и потом снова вернуться на рынок.

«Вполне возможно, что, когда все это вернется на круги своя, McDonald’s не преминет прийти сюда, в Россию, у своей аффилированной компании все забрать и снова гордо повесить свои золотые арки», — сказал Анфиногенов.

Россияне пытались перехватить бренды

В связи с уходом крупных зарубежных компаний россияне начали подавать заявки в Роспатент на товарные знаки CocaCola, McDonald’s и других брендов, а также сходных по звучанию, например «Незпрессо», «Идея» и тому подобные, рассказал канал РЕН ТВ.

В частности, люберецкие бизнесмены попытались зарегистрировать товарный знак «Дядя Ваня», который, по сути, представлял повернутый на бок логотип McDonald’s. Спустя две недели заявители отозвали заявку, сообщило РИА «Новости».