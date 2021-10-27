Все больше стран разрешают въезд привитым «Спутником V». Сейчас к этому готовится и Израиль. А Европа по-прежнему отказывается следовать примеру других стран и разрешить въезд вакцинированным «Спутником V». Причины далеки от заботы о здоровье — дело в экономике и политике. Но со временем им придется признать и нашу вакцину.

Впустить иностранцев со «Спутником V»

О планах Израиля впускать в страну туристов, привитых российским препаратом, сообщил ТАСС израильский правительственный источник. Собеседник агентства отметил, что решение должно быть утверждено кабмином.

«В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной „Спутник V“, с 15 ноября. <...> Решение по „Спутнику V“ должно еще быть утверждено кабмином», — пояснил источник.

По его словам, если правительство утвердит это решение, с 15 ноября в Израиль будут допускать туристов, полностью привитых «Спутником V». При этом последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за шесть месяцев до прилета. А по прилете гости Израиля должны будут сделать второй ПЦР-тест и пройти серологическое исследование.

Ранее руководство страны утвердило программу по допуску с начала ноября в страну туристов, полностью вакцинированных одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами. Без ограничений привитые «Спутником V» также могут прилететь в Венгрию, Турцию, на Кипр, в Молдавию, Черногорию, Грузию, Таджикистан, Азербайджан, Венесуэлу, Армению, Киргизию, Египет, Монголию, на Мадейру, в Румынию. «Спутник V» зарегистрирован почти в 70 странах.

Конкуренция вакцин в Европе

Евросоюз же все еще не одобрил использование российского препарата. Некоторые страны Центральной и Западной Европы даже внесли Россию в красный список, который запрещает въезд туристам. ЕС пойдет на признание «Спутника V» лишь тогда, когда европейские препараты отработают вложенные в них средства. Об этом «360» рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Вложены большие, огромные суммы в разработку прививочного материала. Теперь запускать на рынок аналог, конкурента, возможно, даже более дешевого [невыгодно]», — пояснил Гердт.

Бизнес на здоровье людей стал реальностью. Как бы это ни звучало плохо, ситуация, которая складывается вокруг «Спутника V», выглядит именно так: основное — это коммерция, а потом уже идет вопрос того, какой препарат эффективнее Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Он отметил, что сейчас у жителей Германии нет большого желания прививаться, так как побочные эффекты от разрешенных вакцин иногда опаснее последствий коронавируса. Схожего мнения придерживается и американский политолог Эндрю Корыбко.

«ЕС боится, что его собственные вакцины и вакцины США как партнера ЕС не выдержат конкуренции, если „Спутник V“ будет одобрен. Они знают, что многие европейцы охотнее привились бы российским препаратом, чем теми, которые сейчас доступны в их странах», — отметил Корыбко.

Он подчеркнул, что темпы вакцинации в ЕС в случае признания «Спутника V» могут значительно возрасти. Но так Европа признает эффективность конкурента своих препаратов. Тогда-то и станет возможным въезд привитых российской вакциной туристов в ЕС, уверен политолог.

«Есть политические и экономические причины, почему этого еще не произошло, но ситуация может вскоре измениться по прагматическим причинам. Это не нереально, и Россия не должна отказываться от своих попыток убедить ЕС изменить позицию. Европа должна осознать, что „Спутник V“ — очень эффективная вакцина. Делать вид, что это не так, — нечестно и даже опасно», — заявил Корыбко.

Консультант Демократической партии США Антон Конев рассказал «360», что «Спутник V» все еще не признали по бюрократическим причинам. И теперь это лишь вопрос времени.

Политический подтекст непризнания «Спутника V» в ЕС

Политика также играет роль в непризнании «Спутника V» в Европе. Об этом «360» рассказал глава бельгийской организации Center for Euro-Russian Studies Крис Роман. Он уверен, что руководство ЕС так хочет показать своему партнеру США преданность и поддержать международную политическую элиту. При этом власти отодвигают в сторону интересы собственного народа.

«Они облизывают пятки США, они хотят показать, что они верные вассалы. <…> Европейцы, защищающие интересы национальной элиты, попытаются импортировать „Спутник V“. Европейцы, защищающие интересы международной элиты, попытаются бойкотировать „Спутник V“. Мы можем только надеяться, что здоровые и национальные интересы окажутся дороже нездоровых международных интересов», — пояснил Роман.

Чем больше людей будет заболевать ковидом и умирать от него, тем быстрее европейские политики примут решение о допуске российской вакцины на свой рынок и взаимном признании препаратов. Об этом «360» рассказал президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Это вопрос времени. Это неизбежно. СOVID-19 не подвержен политическим колебаниям. Он продолжает свое смертельное дело», — заключил Подлесный.