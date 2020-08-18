Рождение «Бизнес молодости»

Идея открыть курсы для начинающих предпринимателей у основателей проекта Петра Осипова и Михаила Дашкиева появилась в 2010 году после первого мероприятия в Высшей школе экономики. Обязанности разделили, Михаил занимался книгой с советами по открытию стартапов, а Петр вел семинары.

Через три года создатели проекта заявили, что оборот от продажи тренингов достиг почти миллиарда рублей, а количество слушателей их курсов достигло 140 тысяч человек в 170 городах стран СНГ. При этом особо в поездки авторы не ездили. Предпочитали онлайн-трансляции московских семинаров.

Организаторы «Бизнес молодости» предлагали различные курсы по созданию собственного бизнеса и его дальнейшего продвижения. После каждого занятия слушатели получали домашние задания, которые были обязательны к выполнению. Тех, кто их не делал вылетали с оплаченного курса. Деньги им не возвращали.

Михаил Дашкиев называл таких людей «двоечниками». По его словам, до конца курсов не доходили до 40% слушателей. Сам основатель «Бизнес молодости» утверждал, что только строгость позволяет добиться гарантированного результата и увеличения прибыли своего дела.

Кроме помощи в открытии стартапов «Бизнес молодость» предлагала услуги для продвижения бизнеса: разработка и продвижение сайтов, создание фирменного стиля, логистика, бухгалтерские услуги, помощь в подборе персонала и даже аренда недвижимости. Такие условия привлекали очень многих, но успеха достигали не все.

Критика и восхищение

На всех семинарах «Бизнес молодости» выступающие рассказывали зрителям, как достичь успеха в бизнесе. Но, по словам профессиональных предпринимателей, чаще шла игра на комплексах и самооценке человека. Спикеры давали толчок и уверенность в себе мечтающим об открытии собственного дела, но при этом запала у многих хватало только на один месяц.

Кейсы об успешном открытии своего дела, опубликованные на сайте проекта, часто уличали в неправдоподобности. Так, блогер Николай Танушкин разобрал с приведением конкретных чисел пример владельца сервисного центра по ремонту ноутбуков, чей доход увеличился до 1,5 миллиона рублей в месяц. По словам автора это возможно только при условии, если будут работать сразу 20 мастеров по 2070 часов, что просто нереально. И это без учета зарплат, налогов, платы за аренду и коммунальных платежей.

В СМИ выходили материалы, в которых о проекте отзывались как о секте. Так же говорили и некоторые российские стартаперы.

На сайте «Бизнес молодости» до сих пор есть кейсы, где указанные сайты предпринимателей просто не работают.

Михаил Дашкиев не отрицал, что представленная информация на сайте может быть недостоверной. По его словам, все указанные данные представляют сами слушатели курсов, при этом многие вполне могут преувеличивать свои достижения. Ответственность за это он переложил на них.

Но есть и вполне конкретные истории успеха. Среди выпускников «Бизнес молодости» основатель проекта Skyeng Георгий Соловьев. Владельца одного из самых крупных онлайн-школ по изучению английского языка журнал Forbes в 2019 году включил в рейтинг молодых предпринимателей «30 до 30». В 2018 году его бизнес оценивали в 100 миллионов долларов.

Есть и другой пример — известный молодой предприниматель Аяз Шабутдинов. После окончания курсов «Бизнес молодости» он открыл собственную школу предпринимателей, где также учит молодых людей заниматься бизнесом.

Конец «Бизнес молодости»

В 2019 году Михаил Дашкиев покинул проект. Тогда же Петр Осипов заявил, что закроет «Бизнес молодость» и сосредоточится на своем проекте «Метаморфозы». Однако об окончательном закрытии стало известно только сейчас.

На сайте проекта все произошедшее объяснили ребрендингом. Авторы пообещали, что все обязательства перед клиентами они выполнят и заявленные на осень программы пройдут в установленные сроки. При этом организаторы не исключили, что часть программ перейдет исключительно в онлайн.

Дашкиев и Осипов заявляли о себе как об успешных предпринимателях. По данным The Bell, на них сейчас зарегистрированы семь компаний. Из них четыре в 2019 году показали убытки в от одной тысячи до 25,7 миллиона рублей. Одна фирма находится в стадии ликвидации.

Только одна компания оказалась прибыльной. 50% уставного капитала в ней принадлежит Петру Осипову. Это ООО «Бизнес ответ».Фирма занимается созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов. В 2019 году она заработала 37 миллионов рублей. Это очень далеко от заявленного миллиарда, который, по их словам приносила им «Бизнес молодость».