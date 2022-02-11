Бизнес-леди из Красноярска рассказала о насилии со стороны мужа. Домашний конфликт вылился в потерю бизнеса

Красноярская бизнес-леди рассказала о насилии со стороны мужа. По ее словам, под горячую руку мужчины попала не только она, но и ее дети. Она долгое время скрывала информацию о насилии и только сейчас предала дело публичной огласке.

Красноярская предпринимательница Анна К. обвинила мужа в домашнем насилии. В Instagram женщина опубликовала фото с окровавленным лицом. По словам бизнесвумен, в отношениях с супругом она находится уже семь лет. Все эти годы пара развивала магазин морепродуктов «Мореход».

С течением времени муж стал часто выпивать, и в итоге поднял руку на нее и детей. Женщина утверждает, что в конце января ей пришлось ехать в больницу, чтобы наложить швы на лицо. До этого раны зашивали ее дочери. В полицию Анна не обращалась, так как боялась огласки.

Она отметила, что после возвращения из травмпункта со швами и пластырем на лице, супруг продолжил избивать ее на глазах детей. Женщина написала, что смогла покинуть квартиру только после приезда правоохранительных органов. По словам Анны К., супруг угрожал выкинуть их домашних животных, а также писал заявление в полицию о краже телевизора и микроволновки.

Женщина добавила, что родственники мужа заблокировали ее банковские карты, а также сделали поддельные договоры купли-продажи и переуступки прав по делам магазина. По мнению Анны К., таким образом они хотели оставить ее и детей без средств к существованию. Женщине удалось убежать от супруга с сыном, дочерью и домашними животными. Теперь же она просит о юридической помощи.

Детали произошедшего

По словам женщины, она неоднократно подвергалась насилию, но держала это в тайне, потому что муж шантажировал ее детьми. Анна К. рассказала «360», что теперь супруг заявил о ее измене. Мужчина якобы вернулся домой и увидел ее вместе с любовником. Это заявление женщина отрицает. Пострадавшая рассказала, что из дома она переехала в съемную квартиру и делала в ней ремонт. За это время родственники мужа стали подписывать новые договоры в бизнесе.

«Вот это меня возмутило. Я пахала семь лет, а теперь я не удел. Ни копейки, ни средств к существованию, никакого отношения к бизнесу я теперь не имею», — рассказала женщина.

Она также отметила, что ее муж женат уже в третий раз. По словам Анны К., его первая жена сбежала от него в Санкт-Петербург, а вторая переехала во Владивосток. Супруг раньше работал в полиции и, как заявила женщина, имеет несколько уголовных дел.

Сразу после избиения, как отметила Анна К., она поехала в травмпункт, а позднее — в дежурную часть полиции. Уже оттуда женщина приехала в судмедэкспертизу. Адвокат заявил ей, что максимальное наказание для ее супруга предполагает штраф в пять тысяч рублей.

По словам пострадавшей, полиция отреагировала на ее заявление только сегодня. Она связывает это с тем, что пользователи соцсетей поддержали ее. В конечном итоге к ней прислали инспектора по делам несовершеннолетних и участкового.

Сотрудники полиции подтвердили проверку по факту конфликта. В МВД подтвердили факт получения заявления от 34-летней женщины. По ее словам, у нее с мужем произошел конфликт, в ходе которого супруг нанес ей телесные повреждения.

На место происшествия приезжали сотрудники полиции. Они начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.