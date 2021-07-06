В Тбилиси новая битва за «радугу». Участников акций за и против ЛГБТ разгоняет полиция и спецназ

В понедельник, 5 июля, в Тбилиси собирались провести акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. Но противники движения устроили митинг, переросший в беспорядки. В результате пострадали 55 человек. При этом жители города не успокоились и устроили на следующий день уже две акции. Сейчас полицейские задерживают агрессивно настроенных активистов и пытаются утихомирить толпу.

Акция «Марш достоинства» в поддержку ЛГБТ проходила 5 июля в центре Тбилиси. На мероприятие пришли и те, кто не поддерживает людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Противники устроили митинг перед зданием парламента Грузии, который перерос в беспорядки.

По данным МВД страны, в результате акций различные травмы получили 55 человек. Большинство пострадавших оказались журналистами, работавшими на месте.

Правоохранители задержали восемь жителей по подозрению в противоправных действиях. Полицейские завели несколько уголовных дел о хулиганстве, преследовании журналистов, повреждению или уничтожении чужого имущества.

Новые беспорядки

Вечером 6 июля в центре Тбилиси снова собрались люди. Активисты устроили сразу две параллельные акции: в поддержку пострадавших и против ЛГБТ-сообщества. Первой точкой сбора стал парламент, а второй — церковь Кашвети.

Сотрудники полиции перекрыли проспект Руставели, чтобы участники двух мероприятий не устроили стычек. При этом представители радикальных группировок пытались прорваться к зданию парламента, сообщило радио Sputnik Грузия.

МВД республики призвало местных жителей не выходить за рамки закона. Несмотря на все просьбы и предупреждения, в центре города все же начались беспорядки и драки. Участники контр-акции стали бросать в полицейских камнями. В итоге у Дворца учащейся молодежи начались первые задержания.

Сотрудники полиции предложили тем, кто пришел к парламенту, вывезти их на микроавтобусах.

«Находящиеся на прилегающей к парламенту территории люди покинут территорию безопасно. Мы это обеспечиваем. Полиция делает все, чтобы без применения силы в мирной обстановке урегулировать ситуацию, так и есть, поверьте, все очень мирно завершится», — заверил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе.

Участники контракции в центре Тбилиси заняли территорию перед парламентом, сорвали флаг Евросоюза.

Акция в поддержку пострадавших закончилась, а на проспекте Руставели остались только правоохранители и агрессивно настроенные жители, которые отказываются разойтись по домам. Пока точное количество задержанных не сообщается. Полицейские продолжают следить за ситуацией, а для разгона участников акции стали готовить силы спецназа.