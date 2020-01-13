На «Оскар» в номинации «Лучший фильм» выдвинули восемь произведений. Хотя бы одну из этих картин вы точно видели, и если вдруг она не понравилась, то в списке найдется жемчужина, ради которой время не будет потеряно зря.

«Форд против Феррари»

Фильм — история падений и одного мощного подъема автомобилестроительной компании Fоrd. Лента повествует о реальном противостоянии автоспортивных команд в 1960-х. Инженеры Fоrd под руководством Кэррола Шелби должны были построить суперкар, который смог бы обогнать Fеrrаri — непобедимого лидера трех лет в гонке «24 часа Ле-Мана».

На главные роли взяли легендарных актеров — Кристиана Бейла определили на роль Кена Майлза, а Мэтт Деймон сыграл Кэррола Шелби. В фильме любопытно наблюдать не только за историей создания совершенно новой и непривычной для Fоrd модели автомобиля GT40, но и за изменением принципов главных героев, а также сочетанием, казалось бы, несовместимых факторов. Например, безумства, невероятного профессионализма, контроля и своевольности.

Красивая картинка, забавные эпизоды, раритетные машины, неожиданные сюжетные повороты, истории семьи и дружбы — ради этого стоит хотя бы раз посмотреть этот фильм.

«Ирландец»

Это первый с 2016 года фильм Мартина Скорсезе. Три с лишним часа зритель наблюдает игру звездного актерского состава, включая Роберта Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Это история Фрэнка «Ирландца» Ширана — дальнобойщика, который становится киллером и связывается с влиятельными гангстерами.

Не стоит забывать, что «Ирландец», вероятно, последний фильм Мартина Скорсезе. Теперь на экранах всего мира зачастую крутят фильмы про супергероев, поэтому историю Фрэнка стоит посмотреть хотя бы как дань памяти режиссерскому таланту.

«Джокер»

Это самый первый сольный фильм про Джокера — одного из главных антагонистов Бэтмена в комиксах DС. Фильм рассказывает версию происхождения этого персонажа. Здесь нет супергероев, сверхспособностей или чего-то еще — лишь один человек, которого обманывали всю жизнь, он страдал от неврологического расстройства и в итоге не смог стать комиком, коим хотел быть. Но он сделал гораздо больше, чем мог представить.

Картина Тодда Филлипса стала лидером среди номинаций на «Оскар-2020». Главные из них: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший актер» для Хоакина Феникса. Это абсолютный рекорд по номинациям за всю историю кинокомиксов.

«Маленькие женщины»

Лента — экранизация романа 1868 года, но не стоит сразу листать дальше. Это картина о взрослении четырех сестер Марч, живущих в Новой Англии во времена Гражданской войны в США. Американский институт киноискусства и журнал Time включили фильм в десятку лучших в 2019 году, а критики известных иностранных журналов оценили картину на 91 из 100.

В фильме снимается лауреатка премии «Золотой глобус» и четырехкратная номинантка на «Оскар» Сирша Ронан, героиня «Гарри Поттера» Эмма Уотсон, одна из величайших актрис современности Мерил Стрип и другие.

«Брачная история»

Главные роли в фильме играют Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер — тот самый актер, сыгравший Кайло Рена в трех «Звездных войнах» и еще десятках фильмов. В «Брачной истории» Драйвер и Йоханссон играют расстающихся супругов. Попытка решить проблемы с помощью третьих лиц сделала лишь хуже, поэтому паре приходится вернуться к общению без посредников.

Критики оценили фильм на 94 из 100. Это кино о живых людях, которых зрителю сложно, но интересно анализировать.

«1917»

Этот фильм — творение режиссера Сэма Мендеса, известного двумя успешными сериями «бондианы» — «007. Координаты «Скайфол» и «007. СПЕКТР». Фильм «1917» переносит зрителя в годы Первой мировой войны, чтобы понаблюдать за историей двух солдат, которые должны изменить ход войны. Помимо напряженного сюжета, зритель проникается и операторской работой Роджера Дикинса, который снимал в том числе «Бегущего по лезвию 2049».

В фильме снимались Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Эндрю Скотт и другие. Лента «1917» стала «Лучшим драматическим фильмом» 2020 года, а сам Мендес стал лучшим режиссером.

«Однажды… в Голливуде»

Этот комедийно-драматический фильм снял Квентин Тарантино, а роли в ленте исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. В картине также снялись Аль Пачино, Курт Рассел и Люк Перри — к слову, это последний фильм с участием актера.

Действие фильма происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе, где бывшая звезда вестернов и его дублер не могут найти себе место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. «Однажды… в Голливуде» уже заслужил звание «лучшей картины года» по версии критиков США.

«Паразиты»

Режиссер Пон Джун-хо и сам не ожидал, но именно фильм «Паразиты» стал одним из главных претендентов на «Оскар» 2020 года. Джун-хо смог сделать пространную тему богатства и бедности точной и универсальной. Это взвешенный, неглупый социальный триллер, стремительно переключающийся между комедией, сатирой, хоррором и даже мелодрамой.

Не стоит судить картину по названию — здесь нет ни монстров, ни инопланетян или апокалипсиса. Лишь история двух семей — богатой и бедной, которые оказались в одном доме. Более того, у ленты хорошие оценки: 8.079 на «Кинопоиске» и 8.60 на IMDb.