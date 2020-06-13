Битва за Черчилля. В Великобритании антирасистские протесты стали войной со статуями

Волна протестов против расизма докатилась и до Лондона. Причем там беспорядки приобрели историко-политический характер. Яблоком раздора между левыми и правыми неожиданно стал Уинстон Черчилль.

В Лондоне, как и в некоторых других английских городах, теперь неспокойно — протесты, вызванные убийством Джорджа Флойда в США, дошли и до британской столицы. Это неудивительно: в Великобритании тоже живет достаточно много темнокожих, и теперь они выражают солидарность с американцами, вышедшими на улицы с лозунгом «Black lives matter».

Естественно, дело не всегда ограничивается мирными акциями — случаются и столкновения с полицией, и погромы, и акты вандализма. Только если в Штатах «жертвами» демонстрантов стали магазины, то в Великобритании — памятники.

В Бристоле сурово обошлись с памятником Эдварду Колстону — богатому купцу и парламентарию Англии XVII — начала XVIII века. Вообще-то он в свое время сделал для родного Бристоля много полезного: основал несколько благотворительных фондов, строил для города школы, больницы, богадельни.

Но проблема в том, что состояние свое он сколотил в основном работорговлей, которой занималась его компания. Вот именно этот грех и припомнили ему протестующие в 2020 году. Колстона снесли с постамента, облили краской, протащили по городу и выбросили в реку.

В сносе памятника приняли участие не только афроамериканцы. Мэр города, Марвин Рис, имеющий ямайские корни, поддержал протестующих. Но при этом в совете города заявили, что памятник будет доставлен в городской музей. Со дна реки его уже вытащили.

В Сети сторонники «войны со статуями» уже выпускают издевательские видео, называя Колстона «профессиональным дайвером».

Для Лондона же такой спорной фигурой оказался Уинстон Черчилль, которого протестующие окрестили «расистом» и оставили на его памятнике соответствующую надпись.

Знаменитый премьер-министр — личность гораздо более известная и значимая для истории, поэтому неудивительно, что и защитников у него нашлось гораздо больше, чем у Колстона. Для консервативно настроенных жителей Лондона это стало сигналом к действию. На улицы вышли представители различных движений правого толка, чтобы защищать памятники от «вандалов».

Лондонская полиция оказалась между двух огней — столкновение двух радикальных сторон может иметь крайне тяжелые последствия. Поэтому стычки участились — как с правыми, так и с левыми. И обе стороны, естественно, обвиняют друг друга в вандализме и агрессии.

Памятник Черчиллю находится рядом ст Вестминстерским дворцом, где проходят заседания Парламента, поэтому всю улицу Уайтхолл пришлось оцепить. Тем не менее, протестующие пытаются прорваться к памятнику и атакуют полицейские кордоны. Защитники действуют также.

На ситуацию отреагировала министр внутренних дел Англии Прити Пател, пообещав применить законные меры в отношении вандалов. Пока британские власти пытаются успокоить город — памятник Черчиллю и еще 60 других закрыли. Теперь они выглядят вот так.

На этом британские власти не остановятся — по крайней мере, мэр Лондона Садик Хан уже заявлял о готовности создать комиссию по проверке увековеченных в городе исторических деятелей. Если вдруг в их биографии найдутся темные расистские пятна, они могут быть снесены.

Консерваторы требуют немедленно открыть памятники. По их мнению Черчилль — неотъемлемая часть города.

Теперь по всей Англии идут жесточайшие споры относительно фигуры Черчилля. На одном из видео, снятом во время протестов, пожилой англичанин доходчиво объясняет, что трогать бывшего премьер-министра нельзя, потому что «он убил Гитлера».

Среди англичан эта запись вызвала широкий резонанс — многие пользователи решили напомнить, что Гитлер вообще-то совершил самоубийство. И воевало с ним еще множество людей, поэтому приписывать победу над нацистами одному Черчиллю неправильно.

Кто-то вспоминает расистские цитаты бывшего премьер-министра и его политику по отношению к населению Индии.